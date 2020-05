Lamborghini-Raser jagt mit 250 km/h über Bundesstraße - Polizeibeamter rettet sich mit Sprung

Ein Lamborghini-Fahrer ist mit seinem Sportwagen bei 250 km/h Richtung Weilheim gerast. Als Polizisten den Sportwagen stoppen wollten, fuhr er einfach weiter.

Mit knapp 250 km/h ist ein Lamborghinifahrer am Sonntag (17. Mai) bei Weilheim aufgefallen.

Mehrere Versuche ihn zu stoppen scheiterten zunächst.

Sein Fehlverhalten hat nun bittere Konsequenzen.

Weilheim - Einer Streife der Polizeiinspektion Weilheim fiel der grüne Lamborghini auf, als sie am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 2 oberhalb des Hirschbergs eine Unfallstelle sicherte. Dort hatte sich ein Wildunfall ereignet. Etwa um 5.20 Uhr fuhr der Lamborghini-Fahrer laut Polizeibericht „mit sehr hoher Geschwindigkeit“ an der Unfallstelle vorbei Richtung Weilheim.

Lamborghini-Raser bei Weilheim: 250 statt 100 km/h

Gegen 5.30 Uhr raste der Mann dann mit seinem Sportwagen bei Habach auf der Bundesstraße 472 in eine Geschwindigkeitskontrolle, die von der Polizeiinspektion Penzberg durchgeführt wurde. Die Lasermessung ergab, dass er mit mehr als 250 Stundenkilometern unterwegs war - bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Wenige Minuten nach dieser Messung versuchte ein Beamter der Polizeiinspektion Penzberg, den Lamborghini am Pendlerparkplatz der Autobahn-Anschlussstelle Sindelsdorf anzuhalten. Der Fahrer des Sportwagens ignorierte aber das Anhaltezeichen, so dass der Polizist zur Seite springen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Schließlich blockierte eine Polizeistreife die Bundesstraße mit einem quergestellten Fahrzeug. Sie konnte den Raser stoppen, gegen den laut Polizeibericht „ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens“ eingeleitet wurde.

Harte Konsequenzen für Lamborghini-Raser: Führerschein und Auto beschlagnahmt

Im Polizeibericht heißt es auch: „Der Pkw Lamborghini wurde zur Beweissicherung und Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt - ebenso derFührerschein des Rasers.“ Das Alter des Sportwagen-Fahrers wollte die Polizei nicht nennen, um seine Identität zu schützen.

Die Polizei Penzberg sucht nun Zeugen, die den grünen Lamborghini auf seiner Fahrt am Sonntagmorgen gesehen haben. Der Wagen fuhr auf der B2 - von Starnberg kommend - nach Süden und über die B472 Richtung Bad Tölz. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Penzberg, Telefon 08856/92570, in Verbindung zu setzen.

Illegale Autorennen in Oberbayern: Immer wieder Luxussportwagen-Raser unterwegs

Immer wieder finden rund um Weilheim und Garmisch illegale Autorennen mit Luxuswagen statt. Ein Russe und ein Brite waren auf der B2 zwischen Oberau und Garmisch-Partenkirchen sehr schnell unterwegs und wagten riskante Überholmanöver. Die Autos wurden sichergestellt. Im September hatten sich auch auf der A9 Touristen in Supersportwägen ein rasantes Rennen geliefert. Doch der geplante Oktoberfest-Besuch danach scheiterte.