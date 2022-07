Landfrauen: Kinder, Kirche, Küche und Stall sind überholt — „Klar sagen, was wir wollen“

In der Ortsbäuerinnenversammlung waren (vorne von links) Christine Singer, Barbara Fischer, Maria Lidl, Christine Sulzenbacher, Stefanie Wörnzhofer und Anita Weber sowie (hinten von links) Geschäftsführer Thomas Müller, Christine Greinwald, Elisabeth Schödlbauer, Angelika Karg und Martin Wunderlich. © schubert

Mit einem halben Jahr Verspätung haben die Ortsbäuerinnen in der Kreisversammlung der Landfrauen ihren Kreisvorstand gewählt.

Landkreis – An der Spitze der Landfrauen im Landkreis Weilheim-Schongau hat es keine Veränderungen gegeben: Die Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher (Schwabsoien) und ihre Stellvertreterin Maria Lidl (Penzberg) wurden von den 28 Wahlberechtigten ohne Gegenstimmen wiedergewählt.

Landfrauen im Landkreis Weilheim-Schongau: „Rolle vorwärts“ gefordert

In den Beirat wurden Angelika Karg (Etting), Barbara Fischer (Hohenfurch), Anita Weber (Pähl), Stefanie Wörnzhofer (Peiting) und Elisabeth Schödlbauer (Oberhausen) gewählt. Die Kasse verwaltet Christine Greinwald (Unterhausen).

Bezirksbäuerin Christine Singer sieht die bisherige Rolle der Bäuerinnen – „3 K plus S = Kinder, Kirche, Küche und Stall“ – als überholt an. Die Bäuerinnen würden heute ihren Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten, der weit über den traditionellen Rahmen hinausgeht. „Deutsch reden und klar sagen, was wir wollen“, laute die Devise laut Singer, die eine „Rolle vorwärts“ fordert. Ein Vorteil sei dabei, dass die Bäuerinnen einen Verband hätten, in dem man sich persönlich kennt.

Landfrauen im Landkreis Weilheim-Schongau: Oberland-Ausstellung steht bevor

In ihrem Rückblick auf die abgelaufene 16. Wahlperiode ging Sulzenbacher auch auf die Probleme während der Pandemie ein. Die Landfrauen hätten ihre Aktionen weitgehend aufrecht erhalten, teils aber anpassen müssen. So wurden Versammlungen online abgehalten, und Frühstück auf dem Bauernhof habe es als „Frühstück to go“ gegeben. Die Ausflüge, unter anderem nach Bamberg, Hindelang und Passau, konnten angeboten werden.

Nächster Wahltermin ist am 20. September, 9 Uhr, in Arget bei Sauerlach, wo die Bezirksbäuerin gewählt wird. Die nächste große Veranstaltung wird die Teilnahme an der Oberlandausstellung in Weilheim sein, wo die Landfrauen ein Café betreiben.

VON ALFRED SCHUBERT

