Weilheim – Unter dem Thema „Heimat“ stand der Landfrauentag am Montag in der Weilheimer Stadthalle. Eröffnet wurde er mit einem ökumenischen Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Herbert Kellermann und Pfarrerin Ulrike Fries-Wagner. „Seit 70 Jahren organisieren die Landfrauen ihre Mitbestimmung selbst, seit den 1970er Jahren werden von Frauen Ortsbäuerinnen gewählt. Frauen tragen eine immense Verantwortung auch für die Nachkommen. Ohne Frau geht der Hof drauf“, betonte die Pfarrerin vor den gut 500 Gästen, darunter viele Ehrengäste auch aus der Kommunalpolitik.

Nach dem Gottesdienst und einem gemeinsamen „Vaterunser“ ließ Kreisbäuerin Christine Sulzenbacher, für sie war es der erste Landfrauentag in dieser Position, das vergangene Jahr Revue passieren. Der Milchfrühling in der Berlin, der Bezirkslandfrauentag in München, ein Besuch in der Wieskirche, der Kinderhoftag in Söchering, der Gesundheitstag bei der Oberlandausstellung gehörten ebenso zu den Aktivitäten wie eine Wanderung im Lechtal und der Landfrauentag in Amerang. „Wir sind die größte und stärkste Vertretung der Landfrauen, die seit 1952 Kuren und Erholung anbietet und 1998 den ,Bayerischen Kindertag’ ins Leben gerufen hat“, sagte Sulzenbacher.

Am schon obligatorischen Interview an Stelle von Grußworten nahmen Klaus Deibel (Waldbauernvereinigung), Peißenbergs Bürgermeisterin Manuela Vanni, Rudolf Deschler (ehemalger BBV-Kreisobmann), Harald Kühn (Stimmkreisabgeordneter der CSU), und Landrätin Andrea Jochner-Weiß teil. Auf die Frage, wo für sie Heimat ist, gaben sie sehr unterschiedliche Antworten: „Wo die Familie ist“, „wo der Arbeitsplatz vor der Haustüre ist“, „wo es ein offenes Ohr für die Landwirtschaft gibt“ oder „überall, wo Milch auf der Getränkekarte steht“.

Am Nachmittag sprach Landesobmann Leo Tiefenthaler aus Südtirol über „Wie schafft Landwirtschaft Heimat?“ Musikalisch gestaltet wurden Gottesdienst und Landfrauentag vom „Landfrauenchor Pfaffenwinkel“ unter Leitung von Andrea Tafertshofer, an der Harfe begleitet von Marianne Orterer aus Wessobrunn.

Im Foyer ergänzte ein kleiner Markt mit Osterbasteleien und Köstlichkeiten den Landfrauentag. Die Ausstellung „70 Jahre Landfrauen“, bei der alte Ausgaben des „Landwirtschaftliche Wochenblatt“ von 1946 sowie altes Kochgeschirr, Rosenkränze und ein Spinnrad zu sehen waren, rundete das Programm ab. Zusammengestellt hatten diese Präsentation die Ortsverbände Oberhausen, Etting, Eberfing, Polling und Oderding.

Inge Beutler