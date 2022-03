Düstere Aussichten für Landkreis-Finanzen: 2024 werden Schulden gemacht, um Schulden zu bezahlen

Von: Sebastian Tauchnitz

Wunderschön ist es im Landkreis Weilheim-Schongau. Aber die finanziellen Aussichten sind mehr als trüb. © Gisela Schregle

Die Finanzlage des Landkreises ist jetzt schon prekär, dabei stehen noch gigantische Investitionen für die nächsten Jahre im Raum. Das sorgte schon bei der Vorberatung des Haushalts 2022 im Kreis- und Finanzausschuss für hitzige Debatten.

Landkreis - Dem Landkreis Weilheim-Schongau stehen finanziell gesehen schwere Jahre bevor. Schon heute sei absehbar, dass der Landkreis 2024 Schulden machen muss, um seine Schulden bezahlen zu können, sagte Kreiskämmerer Norbert Merk im Kreis- und Finanzausschuss. Das sei aber „eine einmalige Ausnahme und auch nur deswegen genehmigt worden“. Grund dafür ist, dass die Stadt Penzberg heuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen hohen Millionenbetrag an Steuern zurückerstatten muss. Und da sich die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage auch an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde orientiert, wird Penzberg 2024 deswegen wahrscheinlich so gut wie keine Kreisumlage zahlen müssen. „Wir können auf der anderen Seite aber auch froh sein, dass dieses Damoklesschwert, das seit vielen Jahren über unseren Köpfen hängt, dann wahrscheinlich endlich verschwindet“, so Merk weiter.

Dennoch sorgte insbesondere der Finanzplan für die kommenden Jahre im Kreis- und Finanzausschuss für erhebliche Diskussionen. Denn wenn wirklich alle Vorhaben umgesetzt würden, die dem Kreistag vorschweben, würde der Landkreis Ende dieses Jahrzehnts bei den Banken mit rund 200 Millionen Euro in der Kreide stehen. Diese Schuldenlast würde dem Landkreis die Luft abschnüren, auf Jahre hinaus wären dann keinerlei Investitionen mehr möglich.

„Wir brauchen das Hallenbad in Weilheim nicht“

Heuer sollen zwar noch keine Vorhaben vom „Wunschzettel“ realisiert werden: Den aktuellen Haushalt losgelöst von den Herausforderungen der Zukunft zu betrachten – das wollten die Kreisräte allerdings auch nicht, obwohl sie Landrätin Andrea Jochner-Weiß immer wieder genau darum bat.

Sie hatte zu Beginn der Debatte darauf hingewiesen, dass es angesichts der Ereignisse in der Ukraine seltsam erscheine, sich mit „so etwas Alltäglichem wie dem Kreishaushalt“ zu beschäftigen, dass dies gleichwohl nötig sei, damit der Landkreis seine Arbeit machen könne.

„Wir haben uns mit den Klausurbeschlüssen einen Fahrplan aufgestellt. Aber wie bei der Bahn müssen wir den Fahrplan jährlich überarbeiten. Dass es dabei zu Verspätungen und schlimmstenfalls Zugausfällen kommen kann, liegt auf der Hand“, so die Landrätin.

„Schuldenstand schon heute Oberkante Unterlippe“

Friedrich Zeller (SPD/Schongau) hatte da einige Vorschläge, welche „Züge“ man gleich vom Gleis nehmen könnte. Beim Thema „Hallenbad Weilheim“ waren er und die Landrätin sogar einer Meinung. Er ließ keinen Zweifel daran, dass seiner Ansicht nach ausschließlich die Stadt Weilheim die Kosten dafür übernehmen solle, die Landrätin stimmte ihm zu: „Wir brauchen das Hallenbad nicht. Die Interessenten am Schwimmunterricht können wir günstiger in andere Orte fahren“, sagte sie ungewohnt deutlich.

Die Kritik Zellers daran, dass der Landkreis ab sofort jährlich 1,5 Millionen Euro in das Schongauer Krankenhaus investiert, um es zum Ambulanzzentrum auszubauen, teilte sie indes nicht. Zeller hatte sich erregt, dass „da Geld des Kreises ausgegeben wird, um niedergelassenen Ärzten Praxisräume zu bauen“. Das müsse privat finanziert werden. Jochner-Weiß entgegnete, dass im Ambulanzzentrum nicht nur eingemietete Ärzte, sondern auch die von der Krankenhaus GmbH ambulante Operationen durchführen sollen.

„Bis Oberkante Unterlippe“ sei man jetzt schon verschuldet, so Zeller weiter. Seine Frage, wie man davon herunterzukommen gedenke, blieb unbeantwortet. Karl-Heinz Grehl (Grüne/Weilheim) sagte, was er in jeder Haushaltsberatung sagt: Die Landkreise und Kommunen seien vollkommen unterfinanziert, der Freistaat müsse mehr Geld zur Verfügung stellen. Man müsse „Tacheles mit der Staatsregierung“ reden, ereiferte er sich. Entgegnungen, dass kein Bundesland so viel Geld an die Kommunen ausschütte wie Bayern, dass der Freistaat eingesprungen sei, um die Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr zu kompensieren, nachdem die Ampel auf Bundesebene keine Anstalten gezeigt habe, sich dahingehend weiter zu engagieren, ignorierte Grehl.

Falsche Informationen über Kreisumlage und Umlagekraft des Landkreises

Stattdessen behauptete er, dass die „Kreisumlage immer höher steigt, je weiter südlich man in Bayern kommt“. Und dass es „an der geringen Umlagekraft des Landkreises“ liege, dass die Gemeinden in Weilheim-Schongau so viel Geld an den Landkreis bezahlen müssen.

Beides stimmt nicht, wie ihm dann erklärt wurde. Bad Tölz-Wolfratshausen liegt deutlich südlicher als unser Landkreis. Die Kreisumlage dort liegt heuer bei 49 Prozent, also fünf Prozent niedriger als im Landkreis Weilheim-Schongau. Und das, obwohl die Umlagekraft im Nachbarlandkreis deutlich geringer ist.

Warnschuss in Richtung Krankenhaus GmbH

Peter Erhard (CSU/Böbing) meinte, das Problem des Landkreises liege nicht bei den Investitionen, sondern im Verwaltungshaushalt. Insbesondere die Kosten für Personal und die Krankenhaus GmbH gehörten auf den Prüfstand, meinte er: „Sonst brauchen wir über weitere Investitionen überhaupt nicht zu reden.“ Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg) stimmte ihm zu: „Ich glaube nicht, dass die Krankenhaus GmbH nach dem Neubau eines Zentralkrankenhauses keine Zuschüsse mehr braucht“, sagte sie und forderte, dass man vor dem nächsten Haushalt Klarheit schaffen müsse, auf welche Vorhaben vom Klausur-Wunschzettel man verzichten wolle.

Stefan Zirngibl (CSU/Weilheim) hatte da einen konkreten Vorschlag: „Das Ziel, der Landkreis soll bis 2035 klimaneutral sein, ist vollkommen illusorisch.“ Da müssten Abstriche gemacht werden.

