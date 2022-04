Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine hält an - Änderungen beim „Pay Day“

Beim nächsten Zahltag soll alles geregelt ablaufen

Nach Ostern wurden bereits 1065 Kriegsflüchtlinge im Landkreis gemeldet, der Zustrom bleibt unverändert. Geändert wurde dagegen die Bargeld-Auszahlung für Geflüchtete: Statt dem Landkreis zahlen die Gemeinden Ukrainern die Leistungen für April aus.

Landkreis – Der Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine reißt weiterhin nicht ab. Am Dienstag waren nach Auskunft des Landratsamtes insgesamt 1065 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet offiziell gemeldet. Die meisten von ihnen sind nach wie vor in Privatunterkünften im Landkreis untergebracht. Bislang boten 686 Gastgeber an, Geflüchtete bei sich aufzunehmen. 310 dieser Unterkünfte sind bereits belegt, 376 stehen also noch bereit, falls weitere Geflüchtete in den Landkreis kommen. Dazu kommen noch Unterbringungsmöglichkeiten in sechs Gasthöfen und sieben Ferienwohnungen, wie das Landratsamt weiter auf Nachfrage der Heimatzeitung mitteilte.

Geflüchtete aus der Ukraine: Notunterkunft fast ausgelastet

Nahezu ausgelastet ist die Notunterkunft, die kurzfristig im ehemaligen Peißenberger Krankenhaus eingerichtet wurde. 64 Plätze stehen hier insgesamt zur Verfügung, 50 davon sind bereits besetzt. Bei der Schaffung weiterer Unterkunftsmöglichkeiten wurde dem Landkreis eine Zwangspause verordnet. Grund ist der „Rechtskreiswechsel“, den die Ministerpräsidentenkonferenz zwar im Prinzip beschlossen hat, der aber noch keine Rechtskraft hat.

Im Kern geht es darum, dass die Ukraine-Geflüchteten in Hartz-IV eingeordnet und nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt werden sollen. Das klingt alles sehr juristisch kompliziert und ist es im Kern auch. Grob vereinfacht gesagt bedeutet das aber, dass Ukrainer im Gegensatz zu anderen Geflüchteten Leistungen nach Hartz-IV beziehen sollen und von der Agentur für Arbeit in Beschäftigung vermittelt werden dürfen.

Für den Landkreis bedeutet das, dass unklar ist, wie die Unterkünfte für die Ukrainer in Zukunft genau finanziert werden. Was wiederum dafür sorgt, dass der Landkreis zwar zahlreiche neue und auch größere Unterkünfte beschafft hat – unter anderem im Gebäude der ehemaligen Berufsschule –, diese Vorhaben aber bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens am 20. Mai vorerst zurückstellen musste.

Die Hauptlast wird daher bis mindestens dahin weiter bei den privaten Gastgebern liegen. Einige von ihnen bieten die Unterkünfte laut Landratsamt kostenlos an, mit den meisten habe man – auch mit Blick auf die Inflationsrate und die sprunghaft gestiegenen Energiekosten – Mietverträge mit Mietzins oder auch nur wegen der Nebenkosten abgeschlossen. Dennoch, da macht der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn, keinen Hehl draus: „Nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf.“ In den vergangenen Wochen seien schon zahlreiche Umzüge organisiert worden, weil ukrainische Gäste und oberbayerische Gastgeber nicht zusammenpassten.

Auszahlung von Bargeld an Geflüchtete wird neu geregelt

Ein anderes Problem ist allerdings mittlerweile weitestgehend gelöst worden. Ende März hatte es viele Beschwerden über den „Pay Day“ am Landratsamt gegeben. Immer am Monatsende bekommen Asylbewerber die Leistungen für den kommenden Monat dabei in Bar ausgezahlt. Weil auch die Ukrainer bislang unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, standen auch diese stundenlang am Landratsamt an. Die Behörde versprach daraufhin, bis Ende April die einzelnen Gemeinden ins Boot zu holen, um die Auszahlungen dezentral über die Rathäuser abwickeln zu können.

Jetzt wurde Vollzug gemeldet. Bis auf die Stadt Weilheim und Wielenbach hätten sich alle Gemeinden bereit erklärt, das Geld an die Geflüchteten auszuzahlen. Weilheim und Wielenbach bleiben deswegen außen vor, weil das Landratsamt selbst eine Zahlstelle unterhält und die Leistungen dort weiter ausgezahlt werden sollen.

Das Anstellen für Bargeld soll ohnehin demnächst ein Ende haben: Wie Pressesprecher Rehbehn erklärte und eingangs erwähnt, sollen die Ukrainer durch den „Rechtskreiswechsel“ ab dem 1. Juni wie Hartz-IV-Empfänger behandelt werden und könnten sich dann ihre Leistungen auf ihr – soweit vorhanden – Konto überweisen lassen.