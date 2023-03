Facebook, Instagram und Twitter: Landkreis auf allen Kanälen aktiv — „Wir wollten smart einsteigen“

Von: Sebastian Tauchnitz

Auf Facebook hat das Landratsamt Weilheim-Schongau derzeit 78 Fans. Das ist noch ausbaufähig. © Screenshot set

Lange Zeit wurde kritisiert, dass der Landkreis nicht offiziell in den sozialen Netzwerken vertreten ist. Dabei stimmt das gar nicht: Schon seit einem Jahr wird auf Facebook, Twitter und Instagram gepostet.

Landkreis – Auch wenn manchmal ein anderer Eindruck entstehen könnte – die sozialen Netzwerke dienen nicht nur dazu, andere zu beschimpfen oder seine eigene Meinung als allgemeingültig in die Welt zu posaunen. Sie sind auch ziemlich gut geeignet, wenn es darum geht, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu informieren. Eben deswegen wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder, wenn die Schule bei Extremwetterlagen kurzfristig ausfiel, kritisiert, dass die Eltern nicht schnell via Facebook oder Twitter informiert wurden.

Landkreis geht digital: Seit November 2021 auf verschiedenen Plattformen vertreten

„Das war uns lange aufgrund der personellen Ausstattung der Pressestelle des Landkreises nicht möglich“, sagt Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamtes. Im Landkreis Landsberg/Lech habe man mittlerweile gleich zwei Mitarbeiter, die sich ausschließlich um Social Media kümmern. Nachdem Rehbehn Ende 2021 mit Klaus Mergel einen Stellvertreter bekam, „der sich um das Tagesgeschäft kümmert“, wie er sagt, blieb ihm die Zeit, das Engagement auf Facebook, Twitter und Instagram vorzubereiten. Seit November 2021 ist der Landkreis auf diesen drei Plattformen vertreten.

Auf Twitter fristet das Angebot momentan noch ein Nischendasein. © Screenshot set

Richtig gut läuft es für den Landkreis mittlerweile auf Instagram. © Screenshot set

Landkreis geht digital: Follower-Anzahl noch recht überschaubar

Dafür ist die Zahl derjenigen, die damit erreicht werden, aber noch ziemlich überschaubar: 78 Fans auf Facebook, 591 Follower auf Instagram, 22 auf Twitter – bei knapp 140 000 Einwohnern im Landkreis. „Wir wollten smart einsteigen, Erfahrungen sammeln, langsam starten“, sagt Rehbehn, der alle drei Seiten betreut. Deswegen habe man die Seiten auch bislang kaum bekannt gemacht oder beworben. Mittlerweile hat er allerdings nach eigenen Angaben viele Erfahrungen gesammelt, kennt sich mit Bildbearbeitung aus und würde sich freuen, wenn mehr Menschen den durchaus häufigen Nachrichten aus dem Landratsamt folgen würden.

Auf Facebook findet man das Landratsamt unter „lkwmsog“, auf Instagram unter „@lkwmsog“ und auf Twitter unter „@lkwmsog“. Bislang wurden noch keine zeitkritischen Informationen über diese Kanäle weitergegeben, sagt Rehbehn. Aber das werde sich in Zukunft, wenn konkrete Anlässe bestehen, sicher ändern. Und dann ist es gut, wenn der Landkreis folgt.

