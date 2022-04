Handwerkskammer plant Millionenprojekt - Verzögerungen beim Grundstückskauf

Dort soll das modernste Bildungszentrum des Handwerks in Oberbayern entstehen und die Attraktivität Weilheims steigern: die Grundstücke neben der Berufsschule. Fortbildung für das Handwerk © Emanuel Gronau

Der Ausbildungsstandort Weilheim soll eine weitere Aufwertung erfahren: Nach dem Bau der rund 73-Millionen-Euro teuren Berufsschule durch den Landkreis plant die Handwerkskammer daneben den Neubau ihres Bildungszentrums. Aber noch ist das Vorhaben nicht in trockenen Tüchern.

Weilheim – Obwohl die Beteiligten, Stadt, Grundstücksbesitzer und Zuschussgeber, hinter dem Projekt stehen, ist es schon vor Baubeginn zu Verzögerungen gekommen: Verantwortlich dafür seien komplizierte Vertragsdetails beim Kauf der Grundstücke. Noch ist die Handwerkskammer für München und Oberbayern, der Träger des Projekts, nämlich nicht im Besitz der Grundstücke, die neben der Berufsschule in Richtung Tennisanlage liegen. „Wir alle haben damit gerechnet, dass es schneller geht. Aber daran hat niemand schuld, es ist einfach sehr kompliziert“, so ein Vertreter der Handwerkskammer auf Anfrage.

Die Kammer verhandelt seit rund zweieinhalb Jahren mit insgesamt fünf Grundstücksbesitzern, die Gesamtfläche des Projekts beträgt rund 35 000 Quadratmeter. In den nächsten Wochen stehen die ersten Notartermine an, so der Vertreter der Handwerkskammer.

Bildungszentrum der Handwerkskammer: Kosten in zweistelliger Millionenhöhe

Die Kosten für das neue Bildungszentrum dürften im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen. Genaueres lasse sich noch nicht sagen, da es keine konkrete Planung gebe, so die Handwerkskammer. Sicher ist, dass das Bildungszentrum für das Handwerk seinen Standort an der Kerschensteinerstraße in Weilheim ebenso nicht mehr für das Bildungszentrum nutzen wird wie die angemieteten Hallen im Trifthof. Grund für den geplanten Neubau ist in erster Linie die Beengtheit am alten Standort, zudem sind die Gebäude nach 40 Jahren nicht mehr in allerbestem Zustand. Ob das Grundstück an der Kerschensteinerstraße verkauft wird, ist noch offen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Gebäude an der Kerschensteinerstraße, dort sind 27 Mitarbeiter beschäftigt, würde in den Neubau einfließen. Die Handwerkskammer rechnet außerdem mit Zuschüssen von Bund und Land in Höhe von 75 Prozent der – förderfähigen – Kosten.

Handwerkskammer will Angebot beibehalten

Auch in neuen Räumen wird die Handwerkskammer ihre bisherigen Angebote beibehalten: Das ist zum Beispiel die für die Firmen verpflichtende überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in nahezu sämtlichen gängigen Handwerksberufen. Die meist kleinen Handwerksbetriebe in der Region können nicht alle Ausbildungsfelder abdecken, das übernimmt die Handwerkskammer. Beispiel: Ein angehender Schreiner, der für einen Fensterbauer arbeitet, erfährt in den meist einwöchigen Kursen dann auch etwas über Bau- oder Möbelschreinerei. Hinzukommen Fortbildungen für Gesellen oder Vorbereitungskurse für angehende Handwerksmeister. Zudem bietet das Bildungszentrum auch Schnupperangebote für junge Menschen, die einzelne Berufsfelder kennenlernen möchten.

Die Stadt Weilheim befürwortetet das Vorhaben ausdrücklich, die nötige Ausweisung der bislang meist landwirtschaftlich genutzten Grundstücke als Sondergebiet „Betriebliche Ausbildung“ ist geplant. Bürgermeister Markus Loth: „Das Vorhaben neben der Berufsschule ist eine ideale Ergänzung für den Ausbildungsstandort Weilheim.“ Loth rechnet damit, dass das Genehmigungsverfahren ein knappes Jahr dauern wird.