Impfkampagne im Landkreis: Warum das Impfzentrum an Personal und Standort festhält

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Corona-Impfung ist kurzfristig überall möglich. © Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Die Impfkampagne im Landkreis ist ins Stocken geraten: Nur noch 30 bis 50 Impfungen pro Tag werden im Zentrum in Peißenberg vorgenommen. Trotzdem bleiben Personal und Standort erhalten.

Landkreis – Zu tun gibt es zwar immer irgendetwas, aber derzeit ist es sehr ruhig im Impfzentrum des Landkreises Weilheim-Schongau in Peißenberg. „Wenn wir 50 Impfungen an einem Tag haben, können wir schon ein rotes Kreuz am Kalender machen“, sagt der Leiter des Impfzentrums, Christian Achmüller, im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Im Schnitt seien es 30 Impfungen pro Tag, die in Peißenberg gesetzt werden. Angesichts des Umstands, dass die Kapazitäten im Impfzentrum ein Vielfaches davon ermöglichen würden, kein zufriedenstellender Wert. „Bunt gemischt“ sei die Gruppe derjenigen, die sich impfen ließen, so Achmüller weiter. Erst-, Zweitimpfungen, Booster und die vierte Auffrischung für alle über 70 und Risikopatienten – alles vorhanden. Bei den Impfstoffen, die in Peißenberg angeboten werden, hat man auch aufgeräumt. Der durchaus umstrittene Impfstoff von Astrazeneca wird schon seit Mitte des vergangenen Jahres nicht mehr bestellt. Und auch das Vakzin von Johnson & Johnson ist in Peißenberg nicht mehr erhältlich. „Das hat keinen Sinn mehr ergeben. Die Wirksamkeit dieses Impfstoffs ist deutlich geringer als bei den anderen Präparaten, seit auch für Johnson & Johnson eine Zweitimpfung vorgeschrieben ist, hat das Interesse zudem deutlich nachgelassen“, berichtet der Chef des Impfzentrums.

Weiterhin im Angebot seien die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie von Novavax. Auch dieser Protein-impstoff, der erst seit einigen Wochen erhältlich ist, habe die mit ihm verbundenen Hoffnungen nicht erfüllen können, so Achmüller. Vor dessen Einführung habe man gedacht, dass Menschen, die aus Gründen eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ablehnen, zu Novavax greifen würden. Doch das sei kaum eingetreten.

Im Impfzentrum beschäftigt man sich derweil mit den Beratungen für alle, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Diese gilt seit Mitte März im gesamten Gesundheitssektor. Ungeimpfte Mitarbeiter mussten von den Arbeitgebern ans Gesundheitsamt gemeldet werden. Im ersten Schritt wurden sie dann aufgefordert, einen Beratungstermin zu vereinbaren. Diese Beratungen bieten die Ärzte des Impfzentrums an. Bislang mit überschaubarem Erfolg, wie Achmüller berichtet. Rund 20 Beratungstermine habe es bislang gegeben, nur eine Pflegekraft habe sich im Anschluss impfen lassen.

Das Personal im Impfzentrum werde aber dennoch nicht reduziert: „Wenn wirklich im Herbst wieder die prognostizierte nächste Corona-Welle kommt, haben wir das Personal und die Strukturen, um sofort viele Menschen impfen zu können“, so Achmüller. Für September werde die Zulassung des verbesserten Biontech-Impfstoffs erwartet, der deutlich wirksamer gegen die derzeit grassierende Omikron-Variante des Virus schützen soll.

Bis dahin setzt man im Impfzentrum weiterhin auf einen Wechsel zwischen Zeiten, in denen nur Menschen mit Termin geimpft werden, um freiem Impfen, für das man einfach ohne Anmeldung im Impfzentrum vorbeikommen kann. Montags ist geschlossen, Samstags werden nach wie vor Impfungen angeboten.

Vereinzelt ließen sich mittlerweile auch Geflüchtete aus der Ukraine im Impfzentrum einen Schutz gegen schwere Corona-Verläufe geben. „Die kommen oft in der Gruppe, haben in der Regel immer mindestens einen dabei, der Englisch sprechen kann und für die anderen übersetzt“, so Achmüller. Von einem Ansturm der Ukrainer könne aber bislang auch keine Rede sein.

Im ehemaligen Peißenberger Krankenhaus seien mittlerweile neben dem Impfzentrum auch zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht. „Dadurch, dass wir uns mit den Flüchtlingen den Haupteingang teilen, funktioniert unsere Einbahnstraßenlösung im Impfzentrum allerdings nicht mehr si gut“, so der Leiter der Einrichtung weiter. Das sei angesichts der überschaubaren Besucherzahlen derzeit allerdings verschmerzbar.

Über einen Umzug des Impfzentrums, um noch mehr Platz für Geflüchtete in dem Gebäude zu haben, sei bislang noch nicht gesprochen worden, versicherte Achmüller. Das Impfzentrum war Ende 2020 an dieser Stelle eröffnet worden.