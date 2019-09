Wasser, Glaube und eine Riesenkuppel - das bietet der Denkmalstag

Der Landkreis ist am Sobbtag, 8. September, dreifach beim bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ vertreten: Es gibt Angebote in Weilheim, Raisting und Hohenfurch.

Landkreis– Ein Mal im Jahr stehen historische und besondere Bauten bundesweit im Mittelpunkt: Beim „Tag des offenen Denkmals“ öffnen ausgewählte Einrichtungen ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit.

Denkmaltag seit 1993

Seit dem Jahr 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz die Veranstaltungsreihe. An diesem Sonntag ist es wieder soweit – im Landkreis gibt es drei Angebote: das Radom in Raisting, die St.-Ursula-Kapelle in Hohenfurch, und in Weilheim wartet gar eine komplette Rundtour auf die Besucher.

Termin ist ungünstig

Dass nur drei Denkmäler in Weilheim-Schongau an dem Öffentlichkeitstag beteiligt sind, liegt laut Kreisheimatpfleger Klaus Gast nicht am mangelnden Interesse. Er zieht vielmehr terminliche Gründe heran: „Der Tag liegt für uns in Bayern nicht ganz günstig“, sagt der Weilheimer mit Blick auf die just am Wochenende ausklingenden Sommerferien. Einrichtungen gebe es eigentlich genug, sagt Gast: „Wir sind ein unglaublich denkmalreicher Landkreis. Jedes Dorf hat irgendwas.“

+ Die Angerer-Villa in Weilheim ist eine Station beim Rundgang. © Andreas Baar

Der Kreisheimatpfleger führt namens der Stadt Weilheim selbst am Sonntag interessierte Besucher zu gleich drei interessanten Plätzen: zu frühmittelalterlichen Wallresten der Gögerlburg, an die Stätten der städtischen Wassergewinnung früher und heute und zur um 1900 errichten Angerer-Villa, einst auch „Brunnenhäusl“ genannt, in Deutenhausen.

Führung bei jedem Wetter

Die Führung findet bei jedem Wetter statt, betont Gast. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Gewerbegebiet Am Weidenbach (Am Ölschlag/Kreuzung Straße Am Weidenbach). Infos bei der Stadt (Manfred Stork, Telefon 0881/68241).

Radom öffnet Türen

In Raisting öffnet das Industriedenkmal Radom samt Sonderausstellung „50 Jahre Mondlandung“ seine Pforten – bei freiem Eintritt. Die Radom Raisting GmbH und die Pfaffenwinkler Kulturführer laden zum Besuch ein. Die Bodenstation war von 1964 bis 1985 in Betrieb und wurde für internationalen Satellitenfunk genutzt. Besichtigt werden können laut GmbH-Geschäftsführer René Jakob Bereiche, „welche sonst nicht zugänglich sind“. Die Einrichtung ist am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Tipp von Jakob: „Gegen 15 Uhr geht es erfahrungsgemäß etwas ruhiger zu.“ Infos gibt es unter Telefon 0881/6811143.

+ In Hohenfurch kann die St.-Ursula-Kapelle besichtigt werden. © fkn

In Hohenfurch gibt es ein kleines, aber feines Denkmal zu entdecken: die St.-Ursula-Kapelle an der Kapellenstraße. Das gotische Bauwerk wurde vermutlich 1520 errichtet, 1864 umgestaltet und in den vergangenen Jahren umfassend renoviert.

Es gibt auch ein Fest

Am Sonntag ist die Kapelle von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Um 10 und 14 Uhr gibt es Führungen. Parallel dazu findet ein Fest am Stoa des Männergesangsvereins statt. Infos bei der Gemeinde (Tel. 08861/4710 oder 0172/8609800).

Wertschätzung ist nötig

Der Weilheimer Klaus Gast, beheimatet im Ortsteil Deutenhausen, jedenfalls findet den Aktionstag eine gute Sache. Weil damit Denkmäler mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, wie es der Kreisheimatpfleger ausdrückt. Vor allem bei der heimischen Bevölkerung: „Wir nehmen die Denkmäler selbst gar nicht mehr so wahr.“ Für die Wertschätzung der regionalen Historie sei es jedoch wichtig, „das man Sachen vor der eigenen Haustür mit anderen Augen sieht“.

Lesen Sie auch: Radom-Förderverein vermisst Anerkennung.

Noch interessant: Sie vermittelt Kultur auf die erfrischende Art.

Mehr zur Kapelle: Altar der Hohenfurcher St.-Ursula-Kapelle wieder komplett.