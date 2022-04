Ein Euro pro Bürger: Landkreis startet Hilfsaktion für die Ukraine und sammelt 135 000 Euro

In der Kleiderkammer: Organisatorin Alice Lintl (mit Weste) und Martin Pape von der Landkreis-Arbeitsgruppe. © Emanuel Gronau

Für die Stadt Winnyzja im Zentrum der Ukraine will der Landkreis rund 135 000 Euro sammeln - das entspricht einem Euro pro Bürger. Das Geld soll in Medikamente und medizinisches Gerät fließen.

Weilheim – In der provisorischen Kleiderkammer im Keller der früheren Berufsschule in Weilheim herrscht rege Betriebsamkeit. Frauen aus der Ukraine helfen ihren Landsfrauen bei der Suche nach passender Kleidung, während etwas abseits Martin Pape versucht, eine Online-Verbindung nach Winnyzja herzustellen. Was dem Pollinger Bürgermeister auch gelingt. Aus erster Hand erfahren die Mitglieder der Arbeitsgruppe des Landkreises etwas über die Situation in Winnyzja.

Bürgermeister Serhij Morhunow berichtet von gelegentlichen Luftalarmen, aber auch davon, dass viele Verletzte in die Stadt gebracht und dort behandelt werden. Zudem beherbergt die 360 000 Einwohner zählende Stadt mit mehreren medizinischen Einrichtungen rund 200 000 Flüchtlinge. Morhunow dankt für die Unterstützung; er hat bereits eine Liste mit den am dringendsten benötigten Medikamenten und Geräten geschickt. Er lädt die Helfer zum Schluss nach Winnyzja ein – „jetzt oder wenn der Krieg zu Ende ist“.

In Gemeinden und Landkreis bemüht man sich, das dringend Benötigte schnellstmöglich zu liefern

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe – dazu gehören die Bürgermeister Pape, Martin Bader (Rottenbuch), Georg Malterer (Bernried), Werner Grünbauer (Pähl, erkrankt) sowie Landrätin Andrea Jochner-Weiß – versprachen, das Benötigte so rasch wie möglich zu liefern. Die landkreiseigene Krankenhaus GmbH werde sich um das Bestellte kümmern, so Jochner-Weiß.

Die Aktion des Landkreises erfolgt in enger Abstimmung mit den 34 Landkreis-Kommunen. Wer Geld spenden möchte, kann auch auf die Konten der Gemeinden einzahlen. Doppelstrukturen oder gar Konkurrenz sollen somit verhindert werden, sagte Martin Bader, der bei einer Bürgermeister-Dienstbesprechung den Anstoß zur Aktion gegeben hatte. Er war 2019 als Referent für das Thema „Kulturpolitik auf dem Lande“ im Oblast (entspricht den Bezirken in Bayern) Winnyzja. Mit Kriegsbeginn erinnerte er sich an die Begegnungen von einst und rief Irene Frenkel an, die den Kontakt mit der Stadt Winnyzja herstellte und seither auch als Dolmetscherin fungiert.

Den einen Euro pro Einwohner, den der Landkreis sammeln will, sieht Markus Bader nur als Etappenziel. „Wenn der Krieg ein Jahr dauert, werden wir ein Jahr helfen; wenn er vier Jahre dauert, werden wir vier Jahre helfen.“ Johannes Thoma

Ein Spendenkonto lautet: „Solidarität Ukraine“, IBAN: DE65 7035 1030 0032 6841 93

