Auf die Superzelle folgt das nächste Gewitter - Wieder Überflutungen

Keine Ruhe nach dem Sturm

Von Jennifer Battaglia schließen

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Kaum 24 Stunden, nachdem die Superzelle immense Schäden in Teilen des Landkreises angerichtet hatte, tobte das nächste Gewitter über der Region. Und es erwischte schon wieder die Gemeinde Eglfing.

Landkreis – „Das ist wirklich blöd“, sagte Eglfings Bürgermeister Michael Fortmaier gestern. In die Telefonanlage der Gemeinde hatte am Montagabend der Blitz eingeschlagen, der Bürgermeister ist deshalb nur via Handy zu erreichen. „Aber ich habe schon die Reparatur in Auftrag gegeben“, sagt er.

Die Telefone im Rathaus an der Hauptstraße sollten also baldmöglichst wieder funktionieren. Schlimmeres hat das Gewitter am Montagabend aber nicht angerichtet. „Es war nicht so dramatisch wie am Vortag“, sagt Fortmaier. Am Sonntag war eine Superzelle durch den Landkreis gezogen und hatte in der Gemeinde schwere Verwüstungen angerichtet. Ein Mensch starb.

Am Montagabend mussten dennoch wieder Keller ausgepumpt werden, das Wasser stand dieses Mal aber „nur“ wenige Zentimeter hoch.

„Zum Glück war es nicht so heftig“, sagte gestern auch Feuerwehrkommandant Thomas Tröppner. Die Feuerwehr Eglfing war noch mit den Aufräumarbeiten vom Vortag beschäftigt, als es laut Tröppner wieder zu regnen begann. „Wir hatten schon darauf gewartet, dass ein weiteres Unwetter aufzieht und waren deshalb in voller Einsatzstärke unterwegs.“

Wieder Feuerwehreinsätze bis Mitternacht

Bis Mitternacht dauerten die Einsätze und neben dem Auspumpen von Kellern musste auch die Zufahrt zum Unternehmen Convotherm in Untereglfing mit Sandsäcken gesichert werden. Die Meldung von einem besorgten Bürger, dass ein Blitz in die Kirche eingeschlagen habe, wurde von der Feuerwehr überprüft und stellte sich als Irrtum heraus.

Alle Zufahrten von und nach Eglfing sind nun wieder befahrbar, auch die Strecke in Richtung Heimgarten wurde freigeräumt und kann wieder genutzt werden. „Wir haben Eglfing soweit wiederhergestellt, dass es passt“, sagt der Feuerwehrkommandant. Bürgermeister Fortmaier ergänzt: „Unser Ort nimmt wieder Gestalt an.“ Am Dienstagvormittag hat sich Fortmaier zudem mit einigen Landwirten und Mitbürgern getroffen, die mit ihren Gerätschaften die Straßenränder von Eglfing weiter aufräumen. Die Stromversorgung des Ortes war bereits am Montagnachmittag wieder gesichert.

+ Erhebliche Schäden richteten die Unwetter der vergangenen Tage auch am Schaller Hof in Schönegg an. © Hans-Helmut Herold

Auch in Rottenbuch richtete das Gewitter von Montagabend bei Weitem nicht so viele Schäden an, wie die Superzelle am Sonntag. Nach Angaben des Kommandanten Andreas Kotz musste die Feuerwehr zu nur drei Einsätzen ausrücken, am Vortag waren es noch 17 Einsätze gewesen. Keller waren am Montag wieder vollgelaufen, darunter auch die in den Räumen von Regens-Wagner.

Außerdem musste eine Firmentiefgarage ausgepumpt werden, da die Straßenentwässerungsanlage die vielen Wassermassen nicht auffangen konnte. Bürgermeister Markus Bader machte sich am Dienstagvormittag persönlich ein Bild von den Schäden in seiner Gemeinde. Einige Rottenbucher waren von dem Unwetter stark betroffen. „Aber wir sind wirklich erleichtert, dass es keinen Personenschaden gab“, bekräftigt Bader.

Literweise Regen in nur einer Viertelstunde

Er denke bereits über Verbesserungsmaßnahmen nach, sei sich aber bewusst, dass es für solche Starkregenereignisse keinen absoluten Schutz geben könne. „Denn das am Sonntag war einfach zu viel“, sagt er. Die Superzelle sei in nur 15 Minuten über den Ort gezogen und habe dabei viele Keller geflutet und kleinere und einen größeren Straßenschaden angerichtet.

Laut dem Bürgermeister fielen in dieser Zeit zwischen 35 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter. „Solche Wassermassen fließen nicht einfach ab“, sagt Bader. „Das Problem dabei ist auch das viele Laub und die Äste, die durch den starken Wind auf die Straßen gefegt werden und so die Gullys immer wieder verstopfen.“

Bei schönem Wetter könne man sich meist gar nicht vorstellen, welche Schäden so ein Ereignis anrichten kann. „Deshalb sollte sich jeder, der neu baut oder saniert, über diese Wetterphänomene Gedanken machen“, sagt Bader mit Nachdruck.

Der Feuerwehrkommandant der Gemeinde Prem, Michael Christa, konnte am Montagabend aufatmen. Die Feuerwehr verzeichnete keinen einzigen Einsatz – und das, obwohl es stark hagelte. Die Hagelkörner waren nach den Worten Christas im Durchmesser bis zu vier Zentimeter groß. „Das ist nochmal gut gegangen“, sagt der Feuerwehrkommandant erleichtert. Die Feuerwehr Prem sei am gestrigen Abend noch mit der Beseitigung der Schäden von Vortag beschäftigt gewesen.

Ammerschlucht immer noch lebensgefährlich für Boote

Die Ammerschlucht im Bereich der Echelsbacher Brücke kann auch weiterhin nicht per Boot befahren werden. Derzeit könnten aufgrund des schwierigen Geländes in der Ammerschlucht auf Höhe der Echelsbacher Brücke keine Bäume aus der Ammer geborgen werden, schrieb das Landratsamt am Dienstag. Wann diese Arbeiten erfolgen könnten, sei momentan noch nicht abzusehen, da aktuell zu hohe Abflussverhältnisse in der Ammer herrschen.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau rate nochmals dringend von einer Befahrung der Ammer auf der Strecke Kammerl bis Rottenbucher Ammerbrücke ab, da es für Bootsfahrer hier zu lebensgefährlichen Situationen kommen kann. Auch bei jeder anderen Freizeitnutzung des Wildflusses sei die erforderliche Sorgfalt und Vorsicht geboten.

Rubriklistenbild: © Werner Schubert