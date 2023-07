Landratsamt reagiert gereizt auf Fragenkatalog des Aktionsbündnisses

Von: Sebastian Tauchnitz

Seit Monaten stehen Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Krankenhaus-Geschäftsführer in der Kritik. Jetzt reagiert das Landratsamt auf die letzten Veröffentlichungen des Aktionsbündnisses. © Sebastian Tauchnitz/Archiv

Merklich verstimmt hat das Landratsamt am Freitag öffentlich auf mehrere Pressemitteilungen des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus Schongau reagiert. Letzteres hatte in seinen Veröffentlichungen mehrere Fragen an Landrätin Andrea Jochner-Weiß formuliert.

Landkreis – „Irritierend ist der Umstand, dass die Kommunikation seitens des Aktionsbündnisses über die Presse stattfindet, obwohl bereits für den 20. Juli ein gemeinsamer Gesprächstermin mit Aktionsbündnis, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und der Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH vereinbart wurde“, so das Landratsamt.

Im Folgenden wird sehr umfangreich auf die Fragen des Aktionsbündnisses eingegangen. Die Bürgerinitiative wollte wissen, warum 2019 das Krankenhaus-Gutachten in Auftrag gegeben wurde, obwohl die Regierung von Oberbayern offenbar bereits damals angemahnt hatte, die Zuschüsse des Landkreises für die Krankenhaus GmbH zu reduzieren. Laut Landratsamt sei genau das der Grund gewesen, nachdem die geplante Fusion mit Fürstenfeldbruck und Landsberg gescheitert war. Dieses Gutachten habe den Bau eines Zentralklinikums als „ideale Zukunftslösung“ ergeben.

Keine Schreiben von Mitarbeitern zu Missständen in Schongau bekannt

Der Standort Schongau habe gleichwohl immer eine wichtige Rolle gespielt. Dieser sollte „zum regionalen Gesundheitszentrum mit ambulanter und stationärer Versorgung sowie Notfallversorgungsstrukturen“ entwickelt werden.

Vorwürfe des Aktionsbündnisses, wonach Schreiben der Mitarbeiter über die Missstände am Schongauer Krankenhaus nicht an die Kreisräte weitergegeben worden seien, weist das Landratsamt in seiner Antwort zurück: „Schreiben von Mitarbeitern über Missstände am Standort Schongau sind uns nicht bekannt. Die genannte Personalführung ist Angelegenheit von Betriebsrat und Geschäftsführung.“

Nicht 133 Millionen, sondern 136,6 Millionen Euro flossen seit 2013 in die GmbH

Das Landratsamt korrigiert auch die Angaben, die die Regierung in ihrem Brandbrief gemacht hat. Im Zeitraum zwischen 2013 und 2022 seien nicht 133 Millionen Euro, sondern 136,6 Millionen Euro an die Krankenhaus GmbH geflossen – 65,3 Millionen Euro für den laufenden Betrieb und weitere 71,3 Millionen Euro für Investitionen in die Standorte Schongau und Weilheim.

Den Vorwurf, man habe zu spät auf die sich lange abzeichnende desaströse Haushaltslage reagiert, weist das Landratsamt zurück. Durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg habe sich die „finanzwirtschaftliche Situation für den Landkreis erst ab 2021/22 nachhaltig verändert“. Der Brandbrief der Regierung verdeutliche lediglich, dass „unter anderem im Krankenhausbereich zeitnah Entscheidungen getroffen und Maßnahmen umgesetzt werden müssen“. Das solle durch das „Zukunftskonzept“ der Krankenhaus GmbH erfolgen, das am 28. Juli offiziell im Kreistag vorgestellt werde.