Die Kandidaten und der Umweltschutz

Der Kreisgruppe des „Bund Naturschutz“ gelang es, alle neun Kandidaten für den Landrats-Posten aufs Podium zu bekommen. Alle sprachen sich für Umwelt- und Klimaschutz sowie für Energie- und Mobilitätswende aus. Unterschiede gab es nur bei den Wegen, auf denen die Ziele erreicht werden sollen.

Weilheim– Dichtes Gedränge herrschte am Dienstagabend im Foyer der Stadthalle schon eine Stunde vor Beginn der Podiumsdiskussion. Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ präsentierten ökologisch und sozial orientierte Vereine wie der Fahrgastverband „Pro Bahn“, die „Gemeinwohl-Ökonomie“ und „Unser Land“ ihre Arbeit.

Nachdem Helmut Hermann die rund 750 Besucher in der Stadthalle begrüßt hatte, präsentierten drei Fachleute zur Einstimmung auf den langen Abend Fakten zu ökologischen Problemen. Stefan Emeis, der Zahlen zum Klimawandel nannte, meint: „Bisher ist viel geredet, aber wenig erreicht worden.“ Optimistisch gab sich Energieberater Andreas Scharli. Bei der thermischen Nutzung von Sonnenenergie gebe es Potenzial, ebenso bei der Wasserkraft. Norbert Moy von „Pro Bahn“ hält den Ausbau der Bahn für einen wichtigen Teil der Mobilitätswende.

Zu den neun Kandidaten und der fast vollen Stadthalle stellte der Moderator Georg Bayerle fest: „Das ist gelebte Demokraktie.“ Gleichzeitig fiel ihm auf: „Es sind wenig Junge da.“ Auf die Frage, ob sie als Landratskandidat ihrer Vorbildfunktion gerecht werden, antworteten alle mit „ja“. Der Eisenbahner Alexander Majaru (SPD) fährt mit der Bahn zur Arbeit, ebenso Karl-Heinz Grehl (Grüne), der Fahrradhändler Tillman Wahlefeld (Bürger für den Landkreis) nutzt das Fahrrad, Jörn Wiedemann (Unabhängige) fliegt nicht mehr, Rüdiger Imgart (AfD) will als Landrat dessen Dienstwagen abschaffen, Michael Marksteiner (Freie Wähler) nutzt regenerative Energie und kauft regionale Produkte, Markus Kunzendorf (ÖDP) ernährt sich zu 90 Prozent pflanzlich, Morten Faust (FDP) arbeitet von seinem Home-Office aus, um Verkehr zu vermeiden, und Andrea Jochner-Weiß (CSU) hat ihr Haus energetisch saniert.

Energetisch nicht auf der Höhe

Auf die Frage, wie sie zum Klimaschutz beitragen wollen, gingen die Aussagen auseinander. Während Kunzendorf „zuerst den Klimanotstand ausrufen“ will, sieht Imgart die Menschen nur als „mitverantwortlich“ für den Klimawandel. Majaru sieht sich als jüngster Kandidat am stärksten von den Problemen betroffen und moniert, dass die Älteren „zu wenig Enthusiasmus“ einbringen. Wahlefeld hat einen konkreten Plan. Er will mehr Photovoltaik-Anlagen bauen. Jochner-Weiß stellte mit Bezug auf die Immobilien des Landkreises fest: „Wir haben schon ganz viel gemacht.“ Für Grehl ist dies zu wenig. Er möchte, dass „130 000 Leute beteiligt werden“. Wiedemann will bei Neubauten nur noch den Passiv-Haus-Standard erlauben und kritisiert den Neubau der Berufsschule. Dieser sei energetisch und was den Flächenbedarf angehe nicht auf der Höhe der Zeit. Marksteiner will auch Wasser- und Windkraft nutzen, wo dies sinnvoll ist. Auf die Bemerkung von Jochner-Weiß, dass für vieles nicht der Landrat, sondern die Regierung zuständig sei, meinte Marksteiner: „Man muss nicht immer machen, was der Chef sagt.“

Senkung der Kreisumlage gefordert

Auch zur Verkehrswende gibt es klare Vorstellungen. Faust will einen Bahnhalt in der Au einrichten und die Strecken elektrifizieren, Majaru will die Modernisierung des Schongauer Bahnhofs und den Personenverkehr auf der Fuchstalbahn. Imgart betont die „zentrale Funktion der Schiene“, Wahlefeld will den öffentlichen Personen-Nahverkehr „nutzerfreundlicher machen“, Kunzendorf will eine „Ost-West-Verbindung bauen“ und Grehl will die Umsetzung von Projekten beschleunigen. Jochner-Weiß sagte, dass der Ausbau der Bahn „Sache der Bahn“ sei, und dass sie „ständig mit der Bahn in Kontakt“ stehe. Dies reicht Grehl nicht. Er will als Landrat „politischen Druck machen“. Er sieht als Grund für die heutigen Probleme die Politik der vergangenen 50 Jahre. Mit der kommenden Wahl sei es an der Zeit, „andere hinzulassen“.

Auch das Publikum kam zu Wort. Der Wessobrunner Bürgermeister Helmut Dinter fordert eine Senkung der Kreisumlage, damit die Kommunen mehr Geld für Zukunftsprojekte haben. Wiedemann will diese „unter 50 Prozent senken“.

Brigitte Gronau schlägt die Einführung der Gemeinwohlökonomie im Landkreis vor. Kunzendorf, Wahlefeld, Wiedemann und Grehl halten dies für sinnvoll.

Alfred Schubert

Alle Infos und News zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite.