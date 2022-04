Landwirtschaftsschüler am Fichten-Moped: Scharfer Blick und scharfe Säge

Das sie gut vorbereitet waren, bewiesen die Teilnehmer am Forstlichen Wettbewerb, der direkt vor Ostern veranstaltet wurde. © RUDER

Eine Pflichtveranstaltung kann durchaus auch Spaß machen – das erlebten jetzt 16 Landwirtschaftsschüler, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung am Forstlichen Wettbewerb in Weilheim beteiligten.

Weilheim – „Eine sehr gute Leistung abgeliefert“ haben laut Sebastian Utzschneider von „Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten“ die Teilnehmer beim praktischen Teil des Forstlichen Wettbewerbs, zu dem 17 Landwirtschaftsschüler am Gründonnerstag zur Tennisanlage gekommen waren.

Es war der erste Wettbewerb nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Auf der Wiese neben dem Parkplatz konnten die angehenden Landwirte zeigen, ob sie Bäume pflanzen können, in einer Waldlichtung in der Nähe wurde mit der Kettensäge gesägt.

Geprüft wurde dort unter anderem die Ausführung von Fällschnitten und Präzisionsschnitten. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist Pflichtteil der Ausbildung zum Landwirt, „macht aber auch Spaß“, wie Tobias Rappenglück feststellt, denn alles was gefordert wurde, sei „machbar gewesen“.

„Waldarbeit ist gefährlich, wenn man es nicht kann“

Der Weilheimer, der vorher schon mehrere Kurse über Sicherheitsvorschriften und Schutzausrüstung besucht hat, um sich vorzubereiten, hat festgestellt, dass man bei der Ausbildung „viel für die Praxis brauchbares Wissen“ erwirbt.

Er betont die Bedeutung der Ausbildung: Waldarbeit sei „gefährlich, wenn man’s nicht kann“. Er wird das Erlernte auch anwenden. Die Familie hat Wald in der Lichtenau, dort wird Bauholz und Brennholz für den Eigenbedarf gemacht. Kilian Pölt hält die Vorbereitung der Kettensäge auf den Wettbewerb für besonders wichtig. „Nur mit einer wirklich scharfen Säge, die auch gut läuft, kann man gut arbeiten“ so der Kohlgruber.

Deshalb hat er nicht nur die Kette geschärft, sondern auch alle Funktionen kontrolliert, damit beim Wettbewerb alles klappt. Auch er wird sein Können in eigenen Wald anwenden können. „Jetzt rentiert sich die Arbeit wieder“, stellt er dazu fest, der Holzpreis sei gut, auch Brennholz sei gefragt.

Lob vom stellvertretenden Landrat

Lisa Stolp ist eine der vier Frauen, die am Wettbewerb teilgenommen haben. Sie ist zum Dualen Studium aus Uslar in Niedersachsen nach Weihenstephan gekommen, weil es sie „in die Berge zieht“. Jetzt macht einen Teil ihrer Ausbildung auf einem Betrieb in Bernried.

Ob sie den Umgang mit der Kettensäge später beruflich brauchen kann, weiß sie nicht, aber „es ist auch für einen selbst ganz sinnvoll, man kann viel damit machen“. Man müsse dafür nicht unbedingt im Holz arbeiten. Auch ein Jäger brauche die Kenntnisse, wenn er „seinen Hochstand selber bauen will“. Wichtig ist ihr das Pflanzen von Bäumen. Überrascht hat sie, „wie streng die Bewertung beim Pflanzen war“.

Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer würdigte die Leistung der Teilnehmer. Waldarbeit sei eine wichtige Aufgabe, da der Wald von großer kultureller, sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Bedeutung sei. Holz gewinne jetzt auch wieder mehr Bedeutung als Energiequelle. In der Praxis waren die Teilnehmer laut der Leiterin des Bereichs „Forsten“, Christine Achhammer, im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich gut, aber in der „Theorie nicht ganz so perfekt“.

Der Sieger kommt aus Wessobrunn

Sieger wurde Qurin Orterer (Wessobrunn) vor Maximilian Bischof (Herrsching) und Kilian Pölt (Bad Kohlgrub). Die drei Besten bekamen als Preis einen Schutzhelm, die anderen Teilnehmer erhielten etwas, was sie laut Achhammer „hoffentlich nie brauchen werden“ – ein Verbandspäckchen.

Die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs waren Georg Adlwart (Antdorf), Johanna Greinwald (Seeshaupt), Eva Höck (Riegsee), Elias Lang (Wielenbach), Tobias Rappenglück (Weilheim), Korbinian Schägger (Seeshaupt), Thomas Schmölzl (Schöngeising), Thomas Schreyegg (Seefeld), Franziska Schuster (Wessobrunn), Valentin Sedlmayr (Herrsching), Lisa Stolp (Uslar, Kreis Northeim), Thomas Weber (Wielenbach), Lorenz Weindel (München) und Raphael Wolf (Antdorf). VON ALFRED SCHUBERT

