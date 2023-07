Altersarmut: Steigende Nachfrage nach kostenlosen Lebensmittelpaketen

Einmal monatlich gibt es eine Lieferung

Von Stephanie Uehlein schließen

Um Altersarmut zu lindern, verteilen die Malteser in Weilheim Lebensmittelpakete. Die Nachfrage ist deutlich gestiegen. Steffi Jung-Wirz von den Maltesern ist sich sicher, dass es am Ort eine hohe Dunkelziffer an von Armut Betroffenen gibt, die das Angebot etwa aus Scham nicht nutzen.

Weilheim – Die Kreisstadt ist einer von zehn Standorten des „Malteser Hilfsdienstes“ in der Diözese Augsburg, an denen die Organisation einmal monatlich kostenlose Lebensmittelpakete ausliefert. So soll vor allem mobil eingeschränkten Senioren ab 65 Jahren geholfen werden, die auf Grundsicherung angewiesen sind und nicht zur „Weilheimer Tafel“ gehen können. 2021 wurden in der Stadt noch drei Menschen mit Lebensmittelpaketen unterstützt. Inzwischen gibt es neun Empfänger, von denen acht Frauen sind.

Oft handle es sich um Frauen mit wenig Rente und gesundheitlicher Beeinträchtigung, die alleinstehend sind, erklärt Steffi Jung-Wirz, Leiterin der Malteser-Kreisgliederung Weilheim-Starnberg. Meist erhielten die Empfängerinnen der Pakete zusätzlich Malteser-Winterhilfe, also Energiekosten-Zuschüsse.

Die Malteser könnten in Weilheim noch mehr Menschen versorgen

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Bedürftige die Lebensmittel-Lieferungen der Malteser annehmen, wie Jung-Wirz erklärt. „Wir müssen ganz aktiv auf die Menschen zugehen“, so die Leiterin der Kreisgliederung. „Und selbst wenn wir auf sie zugehen, wollen sie das Angebot teilweise nicht nutzen. Unterlagen zum Ausfüllen, die wir ausgegeben haben, werden nicht zurückgegeben – vermutlich aus Scham.“ Dass Menschen Bedarf nach Unterstützung haben, erfahren die Malteser auch von anderen Organisationen wie der Diakonie, von Pflegediensten oder Nachbarn.

Jung-Wirz ist es wichtig, das Angebot noch besser publik zu machen, zumal es ihrer Hilfsorganisation möglich wäre, in Weilheim mehr Klienten mit Lebensmittelpaketen zu versorgen. Und sie hebt hervor, dass die Verteilung diskret erfolge.

+ Steffi Jung-Wirz leitet die Kreisgliederung der Malteser. © Ruder/Archiv

Ehrenamtliche kaufen derzeit für die Pakete Ende des Monats beim „Lidl“-Markt in der Kreisstadt ein und liefern die Ware wie Nudeln, Butter und Gemüse danach an die Empfänger aus. Dabei sei auch Zeit für ein kleines Gespräch, erklärt Jung-Wirz, die Ehrenamtlichen gingen einfühlsam mit den Klienten um. „Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, eine solche Hilfe anzunehmen“, sagt die Leiterin der Kreisgliederung, aber niemand müsse sich dafür schämen. In Einzelfällen könnten auch Menschen außerhalb der genannten Zielgruppe unterstützt werden, zum Beispiel bei schwerer Erkrankung.

Patenschaften sind willkommen

Obwohl die Aktion in Weilheim derzeit finanziell gesichert ist und der „Lidl“-Markt sogar Ware für die Pakete spendet: Wenn Interessierte für je 150 Euro/Jahr Patenschaften im Rahmen des Projekts neu übernehmen, ist dies willkommen. „Damit wird der Nachschub gesichert“, sagt Jung-Wirz. Paten könnten sicher sein, „dass sie hier in Weilheim helfen“, und „eine Person freut sich das ganze Jahr über die Unterstützung“.

Kontakt zum Malteser Hilfsdienst Weilheim-Starnberg: Telefon 0881/92584960, E-Mail info.weilheim@malteser.org.