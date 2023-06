Erst feierten die kubanischen Gäste in Weilheim, dann ging es nach Berlin zu den Special Olympics

Gemeinsam tanzten Kubaner und Weilheimer bei ihrer Feier am Dietlhofer See. © Ruder

Sie vertreten ihre Heimat Kuba bei den Special Olympics World Games in Berlin. Doch bevor es zu den Wettkämpfen geht, waren die elf Sportler mit neun Betreuern und Offiziellen im Rahmen des Host-Town-Programms Gäste des Landkreises.

Weilheim/Landkreis – Für manche von ihnen ist die Reise zu den Special Olympics World Games die erste ihres Lebens. Was 1968 seinen Ursprung in einer Initiative von Eunice Kennedy Shriver mit 1000 Athleten aus den USA und Kanada hatte, ist heute mit mehr als fünf Millionen Athleten in 174 Ländern die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung – und offiziell durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) anerkannt. Um den Inklusionsgedanken aber nicht nur im austragenden Berlin sondern deutschlandweit zu transportieren, konnten sich vor zwei Jahren Kommunen aus der ganzen Republik für das Host-Town-Programm bewerben. Weilheim-Schongau bewarb sich – und empfing nun die kubanische Delegation.

Der Landkreis hatte sich beworben

Am Sonntagabend landete sie in München und reiste in die Langau, wo sie untergebracht war. Am Montag bekamen die Kubaner Besuch von Grundschulklassen aus Altenstadt, die als Gastgeschenke selbstgestaltete Karten, Lieder – bayerische, spanische und deutsche – sowie einen spanischen Vortrag im Gepäck hatten. Mit einer Yogalehrerin konnten die Kubaner anschließend auf den grünen Wiesen der Langau entspannen, bevor sie zu einer Lech-Floßfahrt aufbrachen. Der Besuch der Schwalbenstoaner aus Hohenfurch, die Volkstanz und Schuhplattln vorführten, wurde zunächst skeptisch betrachtet, doch schließlich machten die Gäste fröhlich mit.

Am Dienstag besuchte die Gruppe den TSV Peißenberg, wo es auch ein Basketballspiel gab. Einige Sportler waren währenddessen im Fitnessstudio. Mit dem Planwagen ging es dann in die Wieskirche, wo Bernhard Kerscher, einer der vielen freiwilligen Dolmetscher, das Schmuckstück des Pfaffenwinkels vorstellte. Kerscher, ehemaliger Lehrer am Gymnasium Weilheim, lebte selbst fünf Jahre in Chile und sechs in Barcelona, weshalb er fließend Spanisch spricht.

Emfang am Dietlhofer See

Er war auch mit von der Partie beim abendlichen Empfang am Dietlhofer See, bei dem es Musik von „Zwoaralloa“, ein Buffet und Vorführungen von der DanceAbility der Klangfabrik, des Rock’n’Roll-Clubs Peiting und eines Feuerkünstlers gab. Sportlich war auch das Programm für Mittwoch: Erst ging’s in die Kletterhalle Weilheim, danach zum Bogenschießen nach Herzogsägmühle und abends zum Volkstanz. Dafür waren die kubanischen Gäste bestens ausgestattet, denn bei der Feier am Dietlhofer See hatten alle ein bayerisches Outfit bekommen. Lederhosen, Dirndl und mehr stiftete Benedikt Daller von Daller Tracht.

Auch viele andere Vereine und Firmen unterstützten das Host-Town-Programm, wofür Landrätin Andrea Jochner-Weiß beim Besuch am See nicht mit Dank sparte: „Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Völkerverständigung und Inklusion!“