Lehrerin mit Coronavirus infiziert: Realschule Weilheim komplett geschlossen

Die Realschule Weilheim ist am heutigen Freitag komplett geschlossen. Der Grund ist ein positiver Corona-Test bei einer Lehrerin. Wann der Unterricht weitergeht, ist noch nicht klar.

Eine Lehrerin der Realschule Weilheim ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb hat das Gesundheitsamt in Absprache mit Schulleiterin Sabine Kreutle die Einrichtung kurzfristig komplett geschlossen. Es ist die erste Schließung einer ganzen Schule im Landkreis.

Der positive Befund wurde am Donnerstagnachmittag bekannt, sagt Erika Breu von der Pressestelle des Landratsamtes. Weil die Lehrerin zuvor im infektiösen Zustand an einer Lehrerfortbildung teilgenommen hat, sei die Ermittlung der Kontaktpersonen sehr aufwändig. Deshalb wurde am Abend entschieden, dass am Freitag kein Unterricht stattfindet. Wie lange die Schule geschlossen bleiben muss, ist aktuell noch unklar.

Weitere Informationen folgen.