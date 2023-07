Lehrermangel im Landkreis? Ministerium behauptet: „Schulen sind bedarfsgerecht versorgt“

Von: Sebastian Tauchnitz

Schon vor Jahren gingen die Lehrer in Bayern auf die Straße, um gegen den Vorschlag des Kultusministeriums zu protestieren, sie sollten „mehr arbeiten, um den Lehrermangel auszugleichen“. Viele watteweiche Vorgaben – am Ende müssen es die Schulen selbst ausbaden © Nicolas Armer/DPA

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, mit Blick auf das neue mehren sich die Sorgen. Der Lehrermangel könnte noch drastischere Auswirkungen haben. Das Kultusministerium beschwichtigt.

Landkreis – In den Schulen laufen längst die Planungen für das kommende Schuljahr. Und dabei könnte es zu durchaus erheblichen Problemen kommen. Aus einer Mittelschule im Landkreis dringt die Nachricht, dass im kommenden Schuljahr aufgrund fehlender Lehrer mit Klassenstärken von bis zu 35 Schülern geplant werde.

Das wäre nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Schüler eine immense Belastung. Die Heimatzeitung nahm diese zum Anlass. beim Kultusministerium nachzufragen, wie ernst die Lage ist.

Personalplanung für das kommende Schuljahr läuft noch

„Die Schulen im Landkreis Weilheim-Schongau wurden im Schuljahr 2022/2023 bedarfsgerecht mit Personal versorgt“, heißt es auf die Frage, wie viele Lehrerstellen im Landkreis Weilheim-Schongau derzeit unbesetzt seien. Auch im Bereich der Grund- und Mittelschulen seien im Lauf des ersten Schulhalbjahres die noch offenen Verträge für befristete Aushilfskräfte vergeben worden, so das Ministeriums weiter. Mit anderen Worten: Es fehlen laut Kultusministerium keine Lehrer im Landkreis. Die Personalplanung sowie das Einstellungsverfahren für das Schuljahr 2023/2024 sei derzeit noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter.

Angesichts der Informationen, dass an Mittelschulen mit Klassenstärken von bis zu 35 Schülern geplant wird, wollte die Heimatzeitung zudem wissen, welche Höchst-Klassenstärken in Bayern zulässig sind. Und ob es Untersuchungen gibt, wie sich große Klassenstärken mit über 30 Schülern auf die Leistungen der Schüler auswirken.

Grund- und Mittelschulen: Maximal 28 Kinder pro Klasse erlaubt

Die Richtlinien zur Klassenbildung an Grund- und Mittelschulen würden vom Kultusministerium jährlich festgelegt, heißt es dazu in der Antwort. Die maximale Schülerzahl in allen Klassen der Jahrgangsstufen 1 bis 4 liege im Schuljahr 2023/2024 bei 28. „In besonderen Fällen kann im Einvernehmen mit der Schulfamilie die Höchstschülerzahl um bis zu zwei Schüler überschritten werden“, so das Ministerium weiter.

An den Mittelschulen gelte die Höchstschülerzahl 30 „als unverbindliche Richtzahl“. Liege der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund bei über 50 Prozent, liegt die Höchstschülerzahl bei 25. Zudem gelte für die Deutsch- und Praxisklassen, dass hier die Schülerzahl 20 nicht überschritten werden „soll“.

Gymnasium: „Es sollten keine Klassen über 34 Schüler eingerichtet werden“

Für staatliche Realschulen und staatlichen Gymnasien gelte Folgendes: „Aufgrund der mit der Budgetierung verbundenen Stärkung der Eigenverantwortung der Schulleitungen vor Ort obliegt diesen die Klassenbildung.“ Seitens des Kultusministeriums gelte lediglich die Vorgabe, dass „zur Vermeidung von übergroßen Klassen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen keine Klassen mit 34 oder Schülern eingerichtet werden sollen“.

Sei die Einrichtung solcher Klassen – beispielsweise wegen der zur Verfügung stehenden Räume oder zur Fortführung bestehender Klassenverbände – unumgänglich, müsse dies dem Kultusministerium mit Begründung mitgeteilt werden. „Die Schulleitungen sind in solchen Fällen bestrebt, zumindest in Kernfächern eine Teilung in kleinere Lerngruppen zu tätigen“, so die Pressestelle des Kultusministeriums weiter. Eine entsprechende Entscheidung müsse mit der Zustimmung des Elternbeirats der Schule getroffen werden. Zudem sollte die Klassenstärke an staatlichen Realschulen und Gymnasien höchstens bei 32 Schülern liegen: „Es ist das Ziel, nach Möglichkeit auch Klassen mit 33 Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.“

Ministerium: Klassenstärken haben keinen Einfluss auf schulische Leistungen

Die Schülerzahl pro Klasse sei weder ein Garant noch ein Maßstab für erfolgreichen Unterricht, so das Ministerium weiter. Nationale und internationale Studien würden belegen, dass die Klassengröße für die Leistungsentwicklung eine untergeordnete Rolle spiele und die Anzahl der Schüler in einer Klasse kein geeigneter Maßstab für die Qualität von Unterricht und Erziehung sei. Für den schulischen Erfolg wäre vielmehr die Gesamtschau der Rahmenbedingungen wichtig: „Dazu zählen eine qualifizierte Aus- und Fortbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer, umfassende Stundentafeln, kind- und stoffgerechte Lehrpläne, eine zeitgemäße Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, ein positives Schulklima und vor allem das methodische und pädagogische Können der Lehrkraft.“

Derweil mehren sich bei Lehrern und Eltern bereits die Sorgen, dass durch die Wiedereinführung von G8 der ohnehin schon bestehende tatsächliche Lehrermangel noch verschlimmert werden könnte. „Die Lehrerbedarfsprognose wird jährlich veröffentlicht und liefert Informationen zu längerfristigen Einstellungsbedarfen und dem Lehrkräfteneuangebot. Auch die Sondersituation einer zusätzlichen Jahrgangsstufe infolge des Aufwuchses des neunjährigen Gymnasiums ab dem Schuljahr 2025/2026 wird darin bereits mitberücksichtigt“, heißt es dazu seitens der Pressestelle.

Noch nicht absehbar, wie viele Referendare benötigt werden

Es ist auch noch nicht absehbar, wie viele Referendare im kommenden Schuljahr (das im September beginnt) benötigt werden und wie viele Lehrer in den Ruhestand gehen, so das Ministerium. „Die konkrete Ermittlung des Gesamt- und Einstellungsbedarfs im kommenden Schuljahr erfolgt derzeit in Zusammenarbeit zwischen Schulämtern, Regierungen und den Lehrpersonalreferaten des Kultusministeriums.“