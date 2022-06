Beim „Leuchtturm“-Projekt 1+2 ist das Licht aus

So wie es ist am Gymnasium Weilheim ist, wird es wieder: Es sollen zwei übereinander liegende Sporthallen geplant werden.

Nach stundenlanger Diskussion hat sich der Kreistag mit deutlicher Mehrheit dazu durchgerungen, in die Planung für zwei übereinanderliegende Turnhallen (1+1) am Weilheimer Gymnasium einzusteigen. Die von der Schule geforderte 2+1-Lösung wurde von Kreisräten schweren Herzens begraben.

Weilheim – Es war eine emotionale Debatte, bevor die Kreisräte über die mittelfristige Zukunft des Schulsports in Weilheim abstimmten. Schulleiterin Andrea Pauline Martin hatte noch versucht, das Ruder herumzureißen. Sie appellierte eindringlich an den Kreistag, bei der 2+1-Lösung zu bleiben, also drei statt zwei Turnhallen zu verwirklichen. Weil die Kosten aus dem Ruder liefen, hatte der Kreissausschuss die bereits fertige Planung aber einkassiert und dem Kreistag empfohlen, das auch zu tun.

Hallenbedarf ist weiterhin groß

Sie kenne alle Argumente, sagte die Schulleiterin, verwies aber auf den dringenden Bedarf. Man könne in der Schule nicht alle Sport-Pflichtstunden geben, klagte sie. Der Direktorin zufolge machen Gymnasiasten ihre Leibesübungen in den Klassenzimmern, Tischtennis wird in der Aula gespielt. Beim schmalen Sport-Angebot in der Turnhalle muss im Lehrplan „verbotenerweise“ auch auf den Nachmittag ausgewichen werden. Schulmannschaften gibt es laut Martin gar keine.

Um einen ordnungsgemäßen Schulsport durchführen zu können, brauche man unbedingt 2+1, betonte die Schulleiterin einmal mehr auch mit Blick auf das neunstufige Gymnasium (G9).

„Vorsichtshalber“ zehn Millionen einplanen

Die Verwaltung des Landratsamtes blieb dennoch bei ihrer Empfehlung für die 1+1-Lösung und verwies auf die explodierenden Preise am Bau. 15,8 Millionen Euro würde die Dreifachturnhalle demnach jetzt schon kosten, die zwei übereinandergestapelten Einfachturnhallen dagegen acht Millionen Euro (inklusive Abriss des bestehenden Bauwerks). Wenn die Preise allerdings weiter steigen wie bisher, könnten auch für die zwei Turnhallen 8,3 bis 9,6 Millionen Euro zusammenkommen. Die Verantwortlichen in der Kreisbehörde empfehlen daher, „aus Vorsichtsgründen“ gleich mal zehn Millionen Euro einzuplanen.

1,2 Millionen Euro hat der Landkreis derweil schon verloren. Das Geld wurde für die Planung der „2+1“-Lösung fällig und sei „abzuschreiben“, heißt es.

„Leuchtturm für die Energiewende“

Die Stimmung unter den Kreisräten hielt sich bei der entscheidenden Sitzung in der Peißenberger Tiefstollenhalle dann auch in sehr engen Grenzen. Obwohl ihnen der Kreisausschuss beinahe einstimmig die 1+1-Lösung ans Herz gelegt hatte, wollten am Freitag längst nicht alle einsehen, dass die fertige 2+1-Planung im Papierkorb verschwindet: „So ein wichtiges Projekt zu beerdigen, ist das falsche Signal“, meinte etwa Josef Taffertshofer (BfL).

Auch Hans Schütz (Grüne) plädierte vehement dafür, an den 2+1-Plänen festzuhalten. Er erinnerte an die „Fassade mit Solarpanelen“ und sprach von „einem Leuchtturm für die Energiewende“. Als am schlimmsten empfand er aber mit der jetzt kleinen Lösung die „fatale Auswirkung auf den Breitensport und den Schulsport in Weilheim“.

Energiekonzept soll erarbeitet werden

Dass der Bedarf an Hallen in Weilheim viel größer ist als jetzt geplant, war in der Sitzung unstrittig. Neben dem Gymnasium benötigen bekanntlich auch die Förderschule und der Sportverein mehr Raum. Kreiskämmerer Norbert Merk machte in der Diskussion keinen Hehl daraus, dass die zwei neuen Hallen nur als „Zwischenschritt“ zu sehen seien. „Wir wissen, dass wir dranbleiben müssen“, sagte auch Vizelandrat Wolfgang Taffertshofer (BfL), der in der Sitzung Landrätin Andrea Jochner-Weiß vertrat.

In den Beschluss, der mit 32 zu 18 für die 1+1-Lösung ausfiel, wurden deshalb zwei Punkte für die Zukunft mit aufgenommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Planungsgrundlage für die Errichtung einer Dreifachturnhalle zu erarbeiten und dem Kreistag vorzulegen. Im Auge hat man dafür bekanntlich den derzeitigen Hallenbadstandort, sollte die Stadt ein neues Bad bauen. Zudem soll ein regeneratives Energiekonzept für die Schul- und Sportstätten in Weilheim erarbeitet werden.