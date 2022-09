Lichtkunstfestival in Weilheim: Auch die Jahnhalle wird leuchten

Freuen sich auf das Lichtkunstfestival: (v.l.) Alina Schmidbauer (Festival-Assistenz), Günter Morsack (Gesamtleitung), Gabriele Zelisko (Künstlerische Leitung), Franziska Lengger (Leitung der Volunteers). © Andreas Bretting

Am 14. und 15. Oktober werden Weilheims Fassaden wieder mit aufwendigen Projektionen fesseln. Das Organisation-Team schließt gerade die letzten Schritte ab.

Weilheim – „Wir sitzen seit Ostern an der Planung“, sagt Günter Morsack, der neue Gesamtleiter des Festivals. „Gott seit Dank haben Lichtkünstler nicht so lange Buchungszeiten wie die Stars der klassischen Musik“, setzt Gabriele Zelisko hinzu. Sie beschränkt sich auf die künstlerische Leitung, mithin „die Vertretung von Philipp Geist hier vor Ort“. Geist – der in Berlin lebende, aus Weilheim stammende Lichtkünstler – werde natürlich wieder den Marienplatz in eine Lichtshow verwandeln. „Aber die Musik wird diesmal eine noch stärkere Rolle spielen“, verspricht Zelisko.

Drei große Änderungen gebe es heuer, beim dritten Weilheimer Lichtkunstfestival. Einmal die Bespielung der Jahnhallen-Fassade, welche von der Realschule her angestrahlt wird. „Das werden Künstler machen, die von der Architektur her kommen, und die viel mit Linien und Grafik arbeiten“, sagt Zelisko, die aber die Namen noch nicht verraten will, schließlich würden gerade noch die Verträge finalisiert.

Künftig neuer Rhythmus

Die zweite Änderung betrifft den Rhythmus des Festivals. Statt eines zweijährigen Turnus’ soll es jetzt ein dreijähriger werden, um dem Orga-Team zwischen den Festivals auch Zeit zum Luftholen zu lassen. Somit sorge der Corona-Zufall, dass der Termin 2021 ausfiel, heuer für einen ordentlichen Termin: „Mit dem neuen Rhythmus einer Triennale ist 2022 nach dem Startpunkt von 2016 nach sechs Jahren eigentlich wieder pünktlich, nur 2018 lag rückblickend ein Jahr zu früh“, sagen die beiden.

Die dritte Änderung betrifft die Festival-Zentrale. „Die Stadt Weilheim hat frühzeitig signalisiert, dass es für die Nutzung des Lindnerstadls keine Ausnahmegenehmigung mehr gibt. Aber wir haben einen Ersatz, der sogar besser ist“, sind beide überzeugt. Heuer werde das Info-Zentrum erstmals im Stadttheater lokalisiert, und dafür werde das Gebäude auch die typische rote Anstrahlung bekommen. „Innen können Interessierte an den vorangehenden Nachmittagen bereits Künstler-Vorträge über die Konzeption und Realisierung der Projektionen anhören – und das alles kostenlos.“

Volunteers nun im „Pfarrheim Miteinander“

Hinter den Kulissen gibt es eine vierte Änderung: Das Zentrum für die „Volunteers“, die freiwilligen Mithelfer, wird erstmals im „Pfarrheim Miteinander“ angesiedelt. „In den Vorjahren mussten unsere Helfer im Untergeschoss des eiskalten Lindnerstadl frieren“, sagt Zelisko und hofft, dass sich mit den heuer garantiert warmen Bedingungen kurzfristig noch ein paar weitere Mithelfer finden. „Am besten ab einem Alter von 18 Jahren“, sagt Morsack. Zuständig sind sie dann für die Besucher-Info und -Lenkung sowie für die Mithilfe beim Auf- und Abbau mit den Künstlern. „Ziel sind Einsätze von maximal zwei Stunden, sodass jeder Volunteer auch noch zwei Stunden selber das Festival genießen kann“ – das schließlich jeweils von 19 bis 23 Uhr geht. Ein Gastronomiegutschein, der direkte Kontakt zu den Künstlern sowie die interne Abschlussparty winken als Boni.

Immerhin ein Praktikumszeugnis erstreben Franziska Lengger und Alina Schmidbauer. Lengger bewältigt in ihrem Kurzpraktikum die Lenkung der Volunteers. „Als Trainerin im Radsport bringt sie die besten Voraussetzungen mit, um junge Leute zu koordinieren“, ist Morsack überzeugt. Schmidbauer hingegen ist schon sieben Monate lang quasi die „rechte Hand“ des Festivalleiters. „Es ist erstaunlich, wie viele juristische, künstlerische, steuerliche und vereinsrechtliche Aspekte man hier kennenlernt“, meint die junge Weilheimerin, die eigentlich im Bereich Gesundheitswesen studiert.

Lichtkunst verbrauche kaum mehr Energie als zehn TV-Geräte

Bleibt als letzte Frage die Umweltverträglichkeit. „Daran haben wir schon Jahre zuvor gedacht“, versichert Morsack, der bereits 2018 bei den Stadtwerken Weilheim um ein Verbrauchsprotokoll bat. „Nicht im messbaren Bereich“, habe Stadtwerke-Leiter Peter Müller versichert. Morsack hat daraufhin selber nachgerechnet: Die zehn Spezial-Beamer bräuchten jeden Abend maximal 3500 Kilowattstunden. „Allerdings rechnen wir auch pro Abend mit etwa 10 000 Besuchern“, sagt Zelisko. Würde allein die Hälfte dieser 10 000 Menschen stattdessen daheim zu zweit zwei Stunden am Fernseher verbringen, beliefe sich deren Verbrauch auf rund 500 000 Kilowattstunden – ein Stromverbrauch, der somit wegfällt.

„Das gemeinsame Genießen der Kunst tut uns allen ziemlich gut, glaub ich“, schließt Zelisko. Die Lichtkunst verbrauche kaum mehr Energie als zehn parallel laufende TV-Geräte. Zusätzlich werde die – ohnehin schon reduzierte – Beleuchtung in Weilheim an den Lichtkunst-Abenden noch weiter abgedunkelt, ergänzt Morsack. Egal auf welchem Rechenweg, die Lichtkunst komme somit auch energetisch gut weg.

In einer Woche muss das Programm stehen

„Wir appellieren im Sinne der Umweltverträglichkeit auch dringend, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, denn einige Parkplätze – wie vor der Jahnhalle – werden natürlich wegfallen müssen“, sagen Morsack und Zelisko und kündigen an, noch diesen Monat mit ausführlichen Handzetteln bei den Anwohnern um Verständnis zu werben. Zunächst aber arbeiten die beiden mit Hochdruck am offiziellen Programm, das noch eine Woche bis zum Druckschluss hat. „Bis dahin können sich noch weitere Sponsoren melden“, wirbt das Orga-Team.

Natürlich können Geschäfts- und Privatleute auch weiterhin noch die weiße, individuell dimmbare Designlampe erwerben, der zwei exklusive Schirme im Festival-Design beigelegt sind. Die 150 Euro Erwerbspreis werden ungefähr hälftig als Spende und als Kauf gebucht. „Es geht gar nichts mehr ohne Steuerberater“, seufzt Morsack, „und dass wir Künstler aus Belgien einplanen, hat gezeigt, dass die Angleichung der europäischen Finanzregeln noch in weiter Ferne liegt.“ Wenigstens werde ab Ende September der „ZwischenRaum“ exklusiv dem Lichtkunst-Festival dienen. „Dass wir hier unser Orga-Büro unterbringen konnten, war ein Geschenk des Himmels“, ergänzt Zelisko.

Andreas Bretting