Lob der Landrätin: „Ohne Ehrenamt wäre vieles nicht denkbar“

Die Empfänger der Ehrenamtskarten in Eberfing: Vorne links ist Landrätin Andrea Jochner-Weiß zu sehen. © GRONAU

Nach drei Jahren wurden wieder Ehrenamtliche aus dem Landkreis für ihr Engagement geehrt. Außerdem erhielten sie von der Landrätin jeweils eine Ehrenamtskarte, die unter anderem bei einigen Unternehmen Vergünstigungen verspricht.

Landkreis – „Jeder, der mehr tut als er tun müsste, ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft“, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Begrüßung der ehrenamtlich Tätigen in Eberfing, die – erstmals wieder nach drei Jahren Corona-Pause – vom Landratsamt eingeladen waren, um eine Urkunde in Empfang zu nehmen, die ihnen ihre Leistung bestätigt.

Die Landrätin sieht im Engagement der Bürger den „Kitt unserer Gesellschaft“, wie sie bei der Veranstaltung erklärte. So würden nicht nur die Blaulichtorganisationen unverzichtbare Hilfe leisten, sondern auch das Leben der Menschen bereichern. Als Beispiel nannte Jochner-Weiß die Fronleichnamsprozessionen, die ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen nicht möglich wären. Dies reiche von der Feuerwehr, die die Straßen absperrt, über die Bürger, die die Altäre aufbauen und schmücken bis zu denen, die den sogenannten Himmel tragen.

Ehrenamtskarte ist drei Jahre lang gültig

Die Ehrenamtlichen erhalten für ihre Leistung zudem die drei Jahre gültige blaue Ehrenamtskarte, wenn sie zwei Jahre lang mindestens fünf Stunden pro Woche für ihre Tätigkeit aufgewendet oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden pro Jahr gearbeitet haben. Wer diese Leistung 25 Jahre lang erbringt, erhält die goldene Ehrenamtskarte, die zeitlich unbegrenzt gültig ist.

Im Landkreis gibt es 30 Sponsoren, die den Inhabern der Karte Vergünstigungen gewähren, unter anderem ein Kino, ein Optiker und eine amerikanische Restaurantkette. Darüber hinaus gibt es auch bayernweite Vergünstigungen, etwa freien Eintritt in Museen.

Silke Robeller, die sich im Vorstand von FidAR (Frauen in den Aufsichtsrat) engagiert, findet es „wunderbar, dass das Ehrenamt in Bayern so geschätzt wird“. Und Arthur Wilm, der im Weilheimer Kammerorchester Geige spielt und im Vorstand arbeitet, sagt: „So ausgeprägt ist diese Wertschätzung nur in Bayern“. Auch die Vorsitzende der Iffeldorfer Nachbarschaftshilfe Ria Markowski sieht in der Ehrenamtskarte „eine schöne Anerkennung“ der ehrenamtlichen Arbeit. Von Alfred Schubert