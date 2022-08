Luftreiniger in Klassenzimmern: Studie zeigt, wie effektiv die Geräte wirklich sind

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Zahlreiche Klassenzimmer wurden im vergangenen Jahr mit Luftreinigergeräten ausgerüstet. Ob die damit verbundenen, erheblichen Investitionen etwas gebracht haben, wurde jetzt wissenschaftlich untersucht. © DPA

Vergangenen Sommer ging es heiß her im Kreistag und seinen Ausschüssen. Nach wochenlanger Debatte wurde zumindest ein Teil der Klassenzimmer mit mobilen Luftreinigern ausgerüstet. Hat es was gebracht?

Landkreis – Kreiskämmerer Norbert Merk war von Anfang kein Fan der mobilen Luftreiniger. Zu teuer sei das angesichts der unbewiesenen Wirksamkeit der Geräte, sagte er damals immer wieder. Am Ende entschied sich der Kreistag dennoch für eine Kompromisslösung: Luftreiniger ja, aber nur für Klassenräume, die nicht optimal gelüftet werden können. Eine Fachfirma untersuchte, ob der Luftaustausch per Fensteröffnung ideal funktioniert. Wenn nicht, wurde ein Luftreiniger aufgestellt.

Merk setzte derweil alles in Bewegung, damit der Landkreis in die große Studie der Hochschule München und des Max-Planck-Instituts für Chemie aufgenommen wird, die untersuchte, was die Luftreiniger tatsächlich bringen. Der Leiter der Studie, Prof. Christian Schwarzbauer, stellte die Ergebnisse jetzt im Kreisausschuss vor.

Mobile Luftreiniger in Klassenzimmern: Studie zeigt, wie effektiv die Geräte wirklich sind

Insgesamt seien im Schuljahr 2021/22 245 Klassenzimmer in den Großräumen München und Mainz untersucht worden, berichtete er. Der Landkreis Weilheim-Schongau sei Anfang Januar 2022 in die Studie aufgenommen worden. Über eine Sensor-Box in den jeweiligen Klassenzimmern seien verschiedene Daten erfasst und digital übertragen worden: die CO2-Konzentration, die Temperatur, die Relative Feuchte, ob es Bewegungen im Raum gab und – falls vorhanden – der Volumenstrom bei mobilen Luftreinigern.

Im Landkreis Weilheim Schongau hingen diese Boxen in insgesamt 69 Klassenzimmern in 14 verschiedenen Schulen – sowohl in Räumen, in denen nur gelüftet wurde, als auch in solchen, die mit einem Luftreiniger ausgerüstet wurden, sowie Klassenzimmern, die an eine zentrale Belüftungsanlage angeschlossen sind. Nun sei der riesige Berg an Daten ausgewertet worden.

Ob Stoßlüften oder Luftreiniger: „Infektionsrisiko liegt im akzeptablen Rahmen“

Die wichtigste Erkenntnis: Wenn große Fenster vorhanden sind und regelmäßig alle 20 Minuten gelüftet werde, sei die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus innerhalb einer Klasse beim Stoßlüften nicht höher als beim Einsatz eines mobilen Luftreinigers. „Das Infektionsrisiko liegt im akzeptablen Rahmen“, so Schwarzbauer.

Werde schlecht gelüftet, weil die Lehrkräfte nicht darauf achten, steigen CO2-Gehalt und Viruskonzentration der Luft allerdings deutlich an. Sei es draußen sehr kalt wie etwa im Februar, könne man anhand der Daten genau sehen, dass weniger gelüftet wurde. Man biete daher an, den Schulleitern Rückmeldung zu geben, wo noch Verbesserungsbedarf beim Lüftungsverhalten bestehe.

Luftqualität nimmt beim Einsatz von Luftreinigern stark ab

Klar wurde auch, dass die mobilen Luftreiniger zwar dafür sorgen, dass die Viruslast gering bleibt, dass die generelle Luftqualität aber stark abnehme, wenn so ein Luftreiniger eingesetzt werde. „Die filtern zwar die Luft, können aber keinen frischen Sauerstoff produzieren“, so der Wissenschaftler. Gelüftet werden müsse daher auch beim Einsatz der Luftreiniger regelmäßig. Das erfolge aber nicht immer.

Die besten Ergebnisse erbringe erwartungsgemäß eine zentrale Lüftungsanlage, bei der permanent Frischluft zugeführt werde. Das ist aber auch die mit Abstand teuerste Lösung. Dennoch hatte sich der Kreistag darauf verständigt, dass im Zuge von Generalsanierungen von Schulgebäuden künftig in der Regel Lüftungsanlagen eingebaut werden sollen.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Schlussendlich stand also am Ende der Untersuchung die Erkenntnis, dass – gerade im Winter – schon drei Minuten Stoßlüften für einen wirksamen Luftaustausch und eine stark gesunkene Viruslast sorgen. Dazu müsse noch nicht einmal Durchzug herrschen, so Prof. Schwarzbauer in seinem Vortrag.

Landrätin Jochner-Weiß: „Billige und komplett zufriedenstellende Lösung gibt es nicht“

Auf Nachfrage erklärte er, dass die CO2-Ampeln, die der Landkreis beschafft und in allen Klassenzimmern aufgehängt hatte, durchaus hilfreich seien, weil sie genau zeigen, wann gelüftet werden soll. Sie würden aber zu oft ignoriert.

„Eine billige und komplett zufriedenstellende Lösung gibt es also nicht“, meinte Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Anschluss an den Vortrag. Dennoch sah sie sich durch die Studie bestätigt: „Im Großen und Ganzen ist das also im vergangenen Schuljahr gut gelaufen.“

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.