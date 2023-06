„Viele sind verzweifelt“: In Weilheim fehlen rund 100 Kita-Plätze — Lange Wartelisten

Von: Johannes Thoma

In Weilheimer Kitas bekommen ab September nicht alle angemeldeten Buben und Mädchen einen Platz. © IMAGO/Silas Stein

Die Stadt Weilheim hat in den vergangenen Jahren viel für die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen getan, es reicht trotzdem nicht: Ab September gibt es lange Wartelisten.

Weilheim – „Wir haben in der Vergangenheit wirklich viel gemacht, die Stadt Weilheim ist vielen anderen Kommunen in diesem Bereich voraus, trotzdem reicht es nicht“, so Angelika Flock, 2. Bürgermeisterin. Derzeit haben rund 50 Kinder, die von ihren Eltern in einer der Kinderkrippen untergebracht werden sollen, noch keinen Platz gefunden. Insgesamt bietet die Stadt rund 230 Plätze für die Altersgruppe zwischen einem Jahr und drei Jahren an.

Bei den Kindergärten sieht es ähnlich aus: Die rund 900 Plätze für Buben und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren sind vergeben, 38 Kinder gehen nach derzeitigem Stand und trotz eines Rechtsanspruchs wohl leer aus. Damit ist die Lage deutlich schlechter als noch vor einem Jahr, es fehlen insgesamt rund 100 Plätze.

Kita-Plätze fehlen: Berufstätigkeit der Eltern spielt bei Vergabe keine Rolle

Etwas besser sieht es bei den Hortplätzen aus: Die rund 175 Plätze in den Horten sind vergeben, 15 Kinder in etwa stehen auf der Warteliste. „Aber das sind meist Buben und Mädchen, die eine Betreuung über Mittag für eine Stunde benötigen“, sagt Stefan Popp, Leiter des Kinder- und Jugendbüros bei der Stadt. Für die Betroffenen werde man wohl noch eine Lösung finden. Die entspanntere Situation habe damit zu tun, dass in der Stadt auch vermehrt Plätze bei den Ganztagesschulen angeboten werden, so Flock.

Bei den Krippen und den Kindergärten werden sich manche Eltern darauf einstellen müssen, keinen Platz zu bekommen. Dieses Schicksal drohte auch Silvia Cramerotti-Landgraf und ihrem 17 Monaten alten Sohn. Die Weilheimerin hatte sich wie vorgeschrieben über das Online-Portal der Stadt angemeldet, ihre bevorzugte Kinderkrippe plus zwei Ausweichmöglichkeiten benannt. Für alle drei bekam sie eine Absage – zunächst: „Aufgrund meines beharrlichen Nachfragens bei der Stadt sieht es aber nun so aus, dass wir einen Platz in der Kita Nepomuk bekommen“, so die Mutter.

Bekäme sie keinen Platz, würden auch andere Kinder darunter leiden. Denn Cramerotti-Landgraf arbeitet als Psychologin bei der Kinderhilfe Oberland. Ohne Betreuungsplatz müsste sie zu Hause bleiben, „Dadurch würde der Kinderhilfe wiederum eine Fachkraft fehlen. Viele Kinder, die auf psychologische Betreuung angewiesen sind, würden demnach unversorgt bleiben,“ sagt sie.

Doch derartige Kriterien spielen bei der Vergabe keine Rolle, ebenso wenig wie die Frage, ob Mutter und/oder Vater berufstätig sind. Wer einen Platz bekommt, entscheiden einzig die Träger der einzelnen Einrichtungen. Manche berücksichtigen dabei, ob ein Elternteil alleinerziehend ist oder ob bereits ein Geschwisterkind die Einrichtung besucht. Klare und einheitliche festgeschriebene Standards indes gibt es nicht, das wurde bereits in der Vergangenheit von vielen Eltern kritisiert.

Wenn Eltern klagen: „Deswegen haben wir als Stadt auch nicht mehr Plätze“

Eine Bevorzugung von Eltern, die beide arbeiten beispielsweise, wäre auch rechtlich schwierig, da schließlich alle Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, wenn ihr Kind ein Jahr alt ist, sagt Popp. Was passiert, wenn Eltern ihren Rechtsanspruch einklagen? „Dann klagen sie eben, deswegen haben wir als Stadt auch nicht mehr Plätze“, so die 2. Bürgermeisterin, die beim Pressegespräch auch darüber informierte, dass die Stadt weiter auf der Suche nach einer Lösung für September ist. In Unterhausen beispielsweise laufen Verhandlungen mit der Kirche, zwei zusätzliche Räume für die Kinderbetreuung anzumieten. Allerdings braucht es dafür auch Personal – und das ist schwer zu bekommen.

Eine weitere Möglichkeit, die Wartelisten zu verkürzen, wäre die Aufstockung der Gruppen, die müsste allerdings von der Fachaufsicht am Landratsamt genehmigt werden. Und dann stelle sich natürlich auch die Frage, ob man den Qualitätsanspruch noch erfüllen könne, so Flock. Sie verwies auch darauf, wie schwierig es sei, im Voraus zu berechnen, wie viele Kinder in den nächsten Jahren einen Platz in einer Betreuungseinrichtung benötigten. „Das ist eine Wissenschaft für sich.“ Auch eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie habe keine exakten Erkenntnisse gebracht. Und einfach eine zusätzliche Einrichtung bauen und quasi vorhalten? „Das geht auf keinen Fall, der Bau einer Kita kostet Millionen, und wenn die Plätze nicht vergeben werden, erhält die Stadt auch keine staatliche Förderung“, so die 2. Bürgermeisterin, die auf die anderen Pflichtaufgaben der Stadt und die knappe Haushaltslage verwies.

„Viele sind verzweifelt“: Zu wenig Kita-Plätze

Wie reagieren Eltern, die eine – endgültige – Absage bekommen? „Viele sind verzweifelt, viele reagieren aber auch verständnisvoll“, sagt Sabine Meindl-Leiter, bei der Stadt für die Vermittlung von Kindern an die Betreuungseinrichtungen zuständig.

