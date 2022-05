Magisch, diese neue Location in Weilheim - und „ganz schön städtisch“

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Staunende Blicke beim Pressetermin im neuen Zaubertheater „Verschmittst“ (hier der Bar & Lounge-Bereich) neben der Weilheimer Stadtbücherei: (v.l.) Hauseigentümerin Saika Gebauer-Merx, PR-Berater Nikolaus Eisenblätter, Kulturreferentin Ragnhild Thieler, Standortförderin Jutta Liebmann, Susanne Lengger vom Tourismusverband Pfaffenwinkel, Alexandra Zach (Radio Oberland), Bürgermeister Markus Loth sowie die Betreiber Stefan Schmitt und Yvonne Hoffmann. © Gronau

Mit großem Hallo wurde am Donnerstag das neue Zaubertheater „Verschmittst“ in der Weilheimer Altstadt vorgestellt. Das Projekt und die Räume seien „magisch“, waren sich die Vertreter von Stadt und Landkreis einig – und freuen sich über eine „Bereicherung für das ganze Oberland“.

Weilheim – Gut zehn Jahre lang stand es leer, das zuletzt als Pizzeria genutzte Lokal an der Weilheimer Stadtmauer, direkt neben der Stadtbücherei. Nach einem halben Jahr „intensiver Umbauarbeiten“, so die neuen Pächter, strahlen die Räume nun in neuem Glanz – und beherbergen etwas, das es so in weitem Umkreis nicht gibt: Die Akrobatin Yvonne Hoffmann (33) und der Zauberkünstler Stefan Schmitt (47), beide aus Fürstenfeldbruck stammend, erfüllen sich dort mit dem Zaubertheater „Verschmittst“ samt Bar und Lounge einen lange gehegten Traum. Die beiden Premierenvorstellungen dieses Wochenende sind bereits ausverkauft. Nun wurde das Projekt den Vertretern von Stadt und Landkreis offiziell vorgestellt.

„Das ist eher typisch für Großstädte“

„Das ist schon magic, wenn man hier reinkommt“, stellte Bürgermeister Markus Loth fest: „Man merkt gleich, dass hier etwas ganz Besonderes stattfindet.“ Er dankte den beiden Künstlern, die auch privat ein Paar sind, für den Mut, ihr Projekt in Weilheim zu etablieren. Ein solches privates Theater sei ja „eher typisch für Großstädte wie München oder Augsburg“, meinte Loth – doch es passe „sehr gut zur Kulturstadt Weilheim“.

Die Neu-Weilheimer: „Dieser Raum hat auf uns gewartet“

Den Keller ließen die Betreiber zu einem veritablen Theaterraum mit einer imponierenden Bühne im Eck, 65 bequemen Sitzplätzen auf den Tribünen drumherum sowie „ordentlicher Licht- und Tontechnik“ umgestalten. „Dieser Raum hat auf uns gewartet“, sagte Schmitt. Und er mache neugierig auf die geplanten Shows, befanden die Gäste der kleinen Führung. Ab sofort zeigt das Künstlerpaar jeden Samstag seine eigens für diesen Ort konzipierte Show „Resonanz“, die Mentalmagie mit eleganter Luftakrobatik verbindet. Inspiriert sei das Programm von „den magischen Momenten, die man im Alltag erlebt, ohne ihnen vielleicht die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken“, erklärte Hoffmann. Das Publikum sei in diesem Theater „hautnah dabei“ und werde in die Show einbezogen – „respektvoll und auf Augenhöhe“, versichert Schmitt, der auch auf Kreuzfahrtschiffen mit seiner Kunst verzauberte.

Das Theater soll Gäste aus ganz Deutschland anlocken

Vor und nach der Show sowie in der Pause können die Besucher feine Getränke in der exklusiven Bar & Lounge im Erdgeschoss genießen. Die werde man in der Regel nur in Verbindung mit dem Zaubertheater öffnen, so Schmitt. Auch Firmenveranstaltungen oder Geburtstagsfeiern seien möglich. Ziel sei, „das Zaubertheater ,Verschmittst’ in Deutschland zu etablieren“ und Besucher auch von weither zu locken.

Für Landrätin Andrea Jochner-Weiß steht schon mal fest: Dieses Zaubertheater bereichere „den Landkreis Weilheim-Schongau und das ganze Oberland“, wie sie in einem Grußwort schrieb. „Beglückt“ zeigte sich auch Weilheims Kulturreferentin Ragnhild Thieler von dem neuen Angebot, das „ganz schön städtisch“ sei. Sie sehe „Verschmittst“ nicht als Konkurrenz zum Stadttheater, sondern als Bereicherung. Auch aus Sicht des Stadtmarketings sei das Zaubertheater „ein absoluter Mehrwert“, ergänzte Jutta Liebmann, Leiterin des Amtes für Standortförderung, Kultur und Tourismus im Rathaus: „etwas, womit wir punkten können“.

Kartenverkauf und nähere Infos zum Theater: www.verschmittst.de.