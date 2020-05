„Manche wollten nicht mehr aus dem Haus“: Ab Montag werden die Friseure gestürmt

Nach wochenlanger Schließung dürfen ab Montag die Friseur wieder öffnen – und sehen sich einem Ansturm frisurgeplagter Bürger ausgesetzt. Viele Saloninhaber haben die Öffnungszeiten ausgeweitet, um möglichst viele Kunden wieder wie ordentliche Menschen ausschauen zu lassen. Wir haben uns bei Friseuren umgehört.

Landkreis – Schon eine Woche vor der endgültigen Schließung aller Geschäfte Mitte März hatte Jörg Mengel vom gleichnamigen Weilheimer Friseursalon zugesperrt. „Wir haben uns in der Situation alle nicht mehr wohlgefühlt“, sagt er. Deshalb war sein Laden sogar acht Wochen geschlossen – Zeit, die Mengel genutzt hat: Er hat den Laden komplett renoviert und alles aufgeräumt, was buchhalterisch in der Vergangenheit liegen geblieben ist. „Es war ein Vergnügen, im Grunde ist es wie eine Neueröffnung“, sagt Mengel ironisch.

Terminvergabe auf dem Rad

Als vor zwei Wochen die erlösende Nachricht kam, dass die Friseurläden ab 4. Mai wieder öffnen dürfen, stand das Telefon nicht mehr still. „Ich hatte eine Rufumleitung aufs Handy und meinen Terminkalender immer dabei. Ich habe Termine beim Motorradfahren und mitten beim Radeln an einem steilen Anstieg ausgemacht“, erinnert er sich lachend. Die Öffnungszeiten hat er täglich auf 8 bis 21 Uhr ausgeweitet, „sonst bekommen wir die Kundschaft gar nicht unter“.

Das bedeutet eine Herausforderung für ihn und seine insgesamt elf Mitarbeiter, doch auch den geforderten Abstandsregeln sieht er sich gewachsen: „Weil wir von unseren 14 Arbeitsplätzen nur sieben nutzen, haben wir jeweils drei Meter Abstand“, so Mengel. Sein Personal hat er aufgeteilt in zwei Schichten: Die erste kommt bis 14.30 Uhr, die zweite bis Ladenschluss – falls es tatsächlich zu einer Corona-Infektion kommen sollte, wäre also nur eine Schicht betroffen und er muss nicht komplett zusperren.

Den Kindern die Haare abrasiert

Mengel ist schon gespannt, was ihn für Frisuren erwarten: „Es gibt eine interne Friseurgruppe auf Facebook, da habe ich schon wilde Dinge gesehen. Aber bei meinen Kunden habe ich von missglückten Selbstversuchen noch nichts gehört, außer dass einige ihren Kindern kurzerhand die Haare abrasiert haben.“

Auch Nicole Lehmann vom Salon „Haireinspaziert“ in Schongau hat von vielen Kunden schon gehört, „dass sie ausschauen wie Monchichis“, sagt sie. „Die freuen sich wirklich, dass sie endlich wiederkommen können.“ Sie hatte zuerst gar nicht mitbekommen, dass Ministerpräsident Markus Söder die Wiedereröffnung verkündet hat. Das änderte sich beim Blick aufs Handy und 20 Anrufen in Abwesenheit. „Wir wollten uns aber trotzdem in Ruhe vorbereiten und haben erst diese Woche die genaue Terminplanung vorgenommen“, sagte Lehmann.

Selbst die Haare nicht geschnitten

Sie hat die schwierige Zeit mit unerschütterlichem Optimismus überstanden und sich gedacht: „Es geht ja jedem schlecht, wir Friseure sitzen alle im selben Boot.“ Ihre Solidarität geht sogar so weit, dass sie sich selbst in den vergangenen Wochen nicht die Haare schneiden ließ: „Wir wollen, dass die Kunden sehen, wir Friseure können das auch aushalten“, so Lehmann.

Einen ähnlich kleinen Laden wie Lehmann, die insgesamt zu dritt im Laden stehen, hat Lendita Kelmendi aus Penzberg, die ihn ihrem Salon „Lendita“ eine Mitarbeiterin hat. Die vergangenen beiden Wochen seien mit den vielen Anrufen krass gewesen. „Manche haben tatsächlich selbst probiert, sich die Haare zu schneiden oder gedroht, gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen“, erzählt sie.

Freier Montag gestrichen

Wie viele andere Kollegen hat sie den ansonsten freien Montag gestrichen und muss sich die Kunden mit ihrer Kollegin gut einteilen. Denn aufgrund der Corona-Beschränkungen will Kelmendi nicht mehr als zwei Kunden gleichzeitig im Laden haben – wenn also beispielsweise eine Frau die Haare gefärbt bekommt, kann sie anders als früher in der Zeit des Einwirkens keine andere Kundschaft schneiden. „Außerdem müssen wir jedem Kunden die Haare waschen, deshalb haben wir die Intervalle etwa bei einem Herrenschnitt von 30 auf 45 Minuten hochgesetzt“, sagt Kelmendi. Dennoch ist sie wie ihre Kollegen froh, dass es endlich wieder losgeht.

