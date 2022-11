Marie fängt auch in Weilheim, Rottenbuch, Steingaden und Peiting Feuer

Teilen

Bürgermeister Grießbauer (Jürgen Tonkel, l.) und sein Konkurrent Mark Gruber (David Zimmerschied, r.) beim Wahlkampf für die Wahl des Bürgermeisters in der Fußgängerzone von Weilheim. Eine Szene aus der neuen „Marie fängt Feuer“-Staffel. © Bernd Schuller/ZDF

Für die ZDF-Reihe „Marie fängt Feuer“ gibt das Drehbuch bestimmte Motive vor. Der Szenenbildner sucht dann gemeinsam mit dem Locationscout Orte aus, die dazu passen könnten, erläuterte Sissy Albrecht, die Produktionsleiterin. Zu diesen zählt seit einigen Folgen die Region Weilheim-Schongau.

Landkreis – Marie, gespielt von Christine Eixenberger, lebt im fiktiven Ort Wildegg, dessen Gesicht sich aus etlichen Aufnahmeorten der ganzen Region zusammensetzt, darunter auch Rottenbuch, Steingaden und Peiting. Was wo genau gedreht wird, unterliegt einem langen Findungsprozess. Orte, die passen könnten, „werden der Regie vorgeschlagen, und schließlich geht das Team auf Motivfindungs-Tour, um die definitiven Drehorte festzulegen“, so Albrecht. Und in Weilheim hat Marie ein Büro direkt am Marienplatz, wo sie als Ansprechpartnerin für Bürgersorgen fungiert.

Anders als bei den meisten Drehorten ist die Stadt als solche klar erkennbar. „Das hat zunächst der Autor so entschieden, dass Weilheim Weilheim bleibt“, so Albrecht. „Und dann fanden wir es auch ganz schön, dass neben den vielen ländlichen Drehorten auch einmal eine Stadt mit reinkommt.“

Im Dorf läuft es ganz anders

Auch Eixenberger hat die Abwechslung genossen. „Dieses lebendige Gewusel, das rege Treiben am Marienplatz hat mir als anregender Kontrast zur ländlichen Idylle schon gut gefallen“, erzählte sie. Einen Nachteil brachte dieses „Gewusel“ freilich auch mit sich: „Es sind halt immer wieder mal Leute ins Bild gestolpert, die keine Ahnung hatten, was hier gerade abläuft“, lachte die Schauspielerin.

Gefällt es in Weilheim gut: Produktionsleiterin Sissy Albrecht (l.) und Marie-Darstellerin Christine Eixenberger. © Näher

Das sei in den Dörfern anders: Dort kennen alle die Filmleute und wissen mittlerweile genau, wie sie sich verhalten müssen. Der direkte Kontakt, der sich dabei wie von selbst ergibt – manche Schauspieler wohnen vor Ort, gehen auch zum örtlichen Bäcker oder Metzger, sei immer angenehm, berichtete Eixenberger. „Die Menschen sind nie aufdringlich, man hat nie den Eindruck, dass jemand in den Privatbereich vordringen will.“ Und so haben einige aus dem Kernteam der Schauspieler, die seit sechs Jahren und 18 Folgen dabei sind, schon so etwas wie Heimatgefühle, wenn es nach der Drehpause zurück ans Set geht.

Lob für herrliche Landschaft

Warum beschränkt sich die Serie trotz des Zuschauererfolgs eigentlich auf so wenige Folgen im Jahr? „Das entscheidet alleine der Sender“, erklärte die Produktionsleiterin. „Wir würden tatsächlich gerne mehr machen.“ Denn die Resonanz der Zuschauer sei bestens. „Die hier erzählte Gemeinschaft, das Miteinander der Figuren, spricht das Publikum an“, so Albrecht. „Und die herrliche Landschaft ringsum tut das ihre dazu.“

Doch nicht nur die Figuren der Serie, auch ihre Darsteller leben in Harmonie: „Unser Team arbeitet wirklich toll zusammen, was zum Thema Feuerwehr natürlich passt“, erzählte Eixenberger. „Die Stimmung am Set ist geprägt von einem sehr respektvollen Umgang. Und Spaß haben wir auch. Wenn man erst mal miteinander gelacht hat, geht es gleich viel besser weiter.“

Job in Weilheim eine wichtige Station

Dass sich ihre Figur in den aktuellen Folgen verändert, hat Eixenberger mitinitiiert: „Der Job in Weilheim war eine wichtige Station, aber Marie muss sich weiter entwickeln und sich ihren eigenen Problemen stellen, statt immer nur anderen zu helfen. Nun macht sie als Kommandantin der Feuerwehr in Murnau einen großen Schritt vorwärts. Und dabei würde ich sie gerne noch eine Weile begleiten – und mich freuen, wenn die Zuschauer das auch tun.“

SABINE NÄHER

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.