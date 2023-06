Marihuana im Paketshop abgegeben. Wer war`s

Eine Cannabispflanze blüht. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Weil er im Februar 2021 circa 220 Gramm Marihuana in einem Paket von Recklinghausen nach Farchant zu senden versucht haben soll, musste sich ein 20-Jähriger aus Weilheim nun vor dem Jugendschöffengericht verantworten.

Weilheim – Wie die Zeugin, eine Angestellte eines Paketshops, erklärte, sei sie noch vor der Öffnung des Ladens auf einen „komischen Geruch“ aufmerksam geworden. „Es hat alles nach Gras gerochen“, so die Zeugin vor Gericht. Schon bald sei sie sich sicher gewesen, dass der Geruch von einem der Pakete stammen muss. „So konnte ich den Laden nicht aufmachen“, sagte sie.

Nachdem sie die Polizei informiert hatte, habe sie die Zeit mitunter damit verbracht, an den verschiedenen Paketen zu riechen, um das sprichwörtliche schwarze Schaf ausfindig zu machen. Die Spürhunde der Polizei hätten ihren Verdacht später bestätigt, so die Frau.

Paket roch nach Gras

Noch heute könne sie sich schemenhaft an den Mann erinnern, der das Paket damals bei ihr im Laden abgegeben hatte. Er habe „sehr nervös“ gewirkt, merkte sie an. Das Paket habe den Angeklagten namentlich als Absender ausgewiesen. Umgehend sei es aus dem Verkehr gezogen worden und erreichte sein ursprüngliches Ziel somit nie, weswegen die Polizei die Vermutung gehegt hatte, der Mann könne bald stutzig werden und sich im Laden nach dem Sendungsstatus des Paketes erkundigen.

Dies sei kurz darauf auch geschehen. Dabei habe die Zeugin die Personalien des Mannes erfragen können und ihn auf mögliche Verzögerungen in der Verteilerzentrale hingewiesen. Damit hätte er sich zufrieden gegeben, so die Zeugin. Da der Mann den Namen des Angeklagten genannt hatte, sei es wenig später zur Hausdurchsuchung gekommen – allerdings ohne Erfolg. Der Angeklagte hatte den Wohnort gewechselt und lebte, wie bereits vor seiner Zeit in Recklinghausen, wieder im Landkreis.

Verteidiger sieht keine Beweise

Zu einer zweifelsfreien Identifizierung des Mannes aus dem Paketshop kam es jedoch selbst während der Hauptverhandlung nicht. Die Staatsanwaltschaft kam dennoch zu dem Schluss, dass der Name auf dem Paket, sowie die personellen Angaben des Mannes im Paketshop, gepaart mit der Drogenvergangenheit des Angeklagten, ein schlüssiges Bild ergeben würden. Eine spätere Durchsuchung der Wohnung des 20-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt in Oberhausen gewohnt hatte, habe zudem 26 Gramm Marihuana zum Vorschein gebracht. „Daran gibt es nichts zu leugnen“, so die Staatsanwältin. Im Hinblick auf die strafrechtliche Vergangenheit des jungen Mannes forderte sie eine insgesamt 17-monatige Jugendstrafe – ohne Bewährung.

In den Augen des Verteidigers sei eine Verurteilung im Falle des Pakets jedoch „nicht vertretbar“. „Wir haben nichts“, sagte er und spielte damit auf die geringe Beweislast an. „Den Namen kann jeder angebracht haben, der den Angeklagten kennt.“ Die Zeugin habe ihn jebenfalls nicht wiedererkannt, so der Verteidiger. Auch, dass der Mann im Laden den Namen des Beschuldigten genannt hatte, sei kein Beweis.

Ins Gewissen geredet

Aufgrund der kleinen Menge und der schlechten Qualität des gefundenen Stoffs zweifelte er einen Handel ebenfalls an. Letztlich würde nur der Besitz von 26 Gramm bleiben, für welchen er eine Bewährungsstrafe forderte. So kam es schließlich auch. Neben 14 Monaten Bewährung und einer stationären Therapie, die dem Weilheimer zur Auflage gemacht wurde, muss er außerdem 60 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Dass es sich bei dem Absender tatsächlich um den Angeklagten gehandelt hatte, „sei nicht zur Überzeugung des Gerichts nachzuweisen“, so Richterin Franziska Braun, weshalb er zumindest in diesem Anklagepunkt freigesprochen wurde. Die folgende Bewährung sei trotzdem „die allerletzte Chance“, sagte sie und redete dem jungen Mann noch einmal mit Nachdruck ins Gewissen. Mit 21 Jahren werde für ihn bald kein Jugendstrafrecht mehr gelten. Aufgrund von „erheblichen Vorstrafen“ müsse er nun endlich „sein Leben in den Griff bekommen“, denn „so kann es ja nicht weitergehen“, erklärte die Richterin abschließend.