„Du gehst nirgendwo hin“: Weil Mann im Zug keine Maske tragen will, prügelt 66-Jähriger brutal auf ihn ein

Schon oft waren unterschiedliche Meinungen zur Maskenpflicht Auslöser handfester Konflikte. Ein im März eskalierter Streit wurde nun vor dem Weilheimer Amtsgericht verhandelt. Der Täter (66) war selbst erschrocken, als er sich auf der Videoüberwachung sah.

Weilheim – Kurz nach Mitternacht machten sich an jenem 22. März dieses Jahres sowohl ein 66-jähriger Weilheimer als auch ein 41-jähriger Peißenberger mit dem letzten Zug aus München auf den Heimweg. Kurz nach der Haltestelle München-Pasing eskalierte schließlich die Situation. Der Tathergang ist weitestgehend auf Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen. Mehrfach habe der Weilheimer den Peißenberger darauf hingewiesen, seine Maske aufzusetzen. Dieser habe jedoch weiter eine Serie am Handy geschaut und gesagt, er sei mit dem Konsum von Nüssen und einem Bier beschäftigt. Man müsse sich irgendwann wehren, wenn man so provoziert wird, versuchte der 66-Jährige seine Tat zu rechtfertigen.

In einer Regionalbahn schlug der 66-jährige Weilheimer mehrmals auf sein Opfer ein. Eine Videokamera zeichnete den Angriff auf. © Volker Emersleben

Der Mann aus Weilheim, der nachweislich unter Alkoholeinfluss stand (1,05 Promille), habe daraufhin sein Handy gezückt und klargemacht, dass er ein solches Verhalten nicht dulde, weswegen er Beweisfotos anfertigen werde. Zuvor habe der ältere Mann ihn bereits beleidigt und ihm den Mittelfinger gezeigt, sagte der 41-Jährige.

Angeklagter versuchte, sein späteres Opfer zu filmen

Da dies nicht zu dem gewünschten Ziel führte, setzte sich der 66-Jährige dem Peißenberger schräg gegenüber und begann ein weiteres Mal, sein Handy auf den Mann zu richten. Diesem gelang es, das Mobiltelefon in seine Gewalt zu bringen. Er würde es zurückbekommen, wenn er aufhöre, Fotos zu machen, habe der Peißenberger gesagt und wollte sich auf die Suche nach der Zugbegleiterin machen.

Da stellte sich der 66-Jährige, wie auf dem Videomaterial erkennbar ist, in den Weg und wurde handgreiflich. Mit seiner Faust, aus der ein Schlüssel herausragte, schlug er auf den Peißenberger ein, während er ihn mit der anderen Hand am Hals packte und gegen Sitze und Fenster drückte. Ein paar Hiebe trafen den Peißenberger, woraufhin er zu bluten begann. Mehrfach habe der 66-Jährige „Du gehst nirgendwo hin“ gerufen und dem Opfer die Flucht vereitelt.

Opfer brauchte psychologische Unterstützung

Nach einiger Zeit kam schließlich die Zugbegleiterin dazu und informierte die Verantwortlichen am Weilheimer Bahnhof über den Vorfall. Dort angekommen, trennten sich schließlich die Wege. Das Handy habe er freiwillig zurückgegeben, betonte das 41-jährige Opfer.

Der Vorfall hat bei ihm neben leichten Verletzungen vor allem psychische Probleme hervorgerufen. „Ich habe nicht gedacht, dass ich mal in eine solche Situation gerate“, sagte der Peißenberger. Er habe sich geschämt und letztlich auch auf seelische Unterstützung in einer Traumaambulanz zurückgegriffen. Einige Zeit sei er danach nur mit dem Auto nach München gefahren. Noch immer fühle er sich unwohl, wenn er alleine im Zug sitzt, sagte er.

Immer wieder bohrte die Verteidigerin nach, warum der 41-Jährige denn keine Maske tragen wollte. Der Peißenberger zeigte dafür wenig Verständnis und machte klar, dass er für das zeitweilige Nichtbeachten der Maskenpflicht noch lange nicht geschlagen werden möchte.

Angeklagter fassungslos, als er seine Tat auf der Videoaufzeichnung sah

Nach dem Sichten des Videos zeigte sich der Angeklagte fassungslos. Er sei „entsetzt über sich selbst“, habe die Situation wohl völlig falsch in Erinnerung und würde seine Schuld nun natürlich gestehen. Zu Beginn der Verhandlung hatte er noch darauf bestanden, keine vorsätzliche Gewalt angewandt zu haben. Auch die Verteidigerin wunderte sich über die Gewaltbereitschaft ihres Mandanten. „Ich kenne ihn nur als Lamm“, sagte sie.

Sieben Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung hielt Richterin Stefanie Reiner für angebracht. Es handelt sich um das erste Mal, dass der Mann strafrechtlich in Erscheinung tritt. „Beleidigung in Tathergang mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung“, lautete das Urteil.

Der Schlüssel wurde dabei als „gefährliches Werkzeug“ eingestuft. „Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte er das Auge getroffen“, so die Vorsitzende. Auch wenn der Geschädigte seine Maske hätte tragen müssen, sei das kein Grund, Gewalt anzuwenden. Für eine mildere Strafe sei der Alkoholpegel zu niedrig gewesen. Der sichtlich entsetze Weilheimer entschuldigte sich mehrfach bei seinem Opfer. Von Florian Zerhoch

