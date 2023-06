Mehr Fahrradunfälle als je zuvor

Von: Magnus Reitinger

Harald Bauer Leiter der Polizeiinspektion Weilheim. © Gronau

Die Zahl der Straftaten in Weilheim sei „absolut tragbar“, die Aufklärungsquote hoch: Viele positive Zahlen präsentierte Weilheims Polizei-Chef Harald Bauer bei seinem Sicherheitsbericht im Stadtrat. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle sank 2022 leicht – allerdings nicht bei Radfahrern.

Weilheim – Der Statistik zufolge wird es auf Weilheims Straßen immer sicherer. Seit 2015, wo mit fast 900 registrierten Verkehrsunfällen ein Höchststand erreicht war, nahm deren Zahl deutlich und kontinuierlich ab. 2022 gab es im Stadtgebiet insgesamt 646 Verkehrsunfälle, 17 weniger als im Jahr zuvor. Allerdings kamen bei mehr Unfällen – nämlich bei 109 – Personen zu Schaden.

Stark gestiegen ist zudem die Zahl jener Unfälle, an denen Radfahrer (inklusive E-Bikes) beteiligt waren: 64 Fahrradunfälle gab es 2022 in Weilheim, 23 mehr als im Vorjahr. Das sei ein neuer Höchstwert, sagte Harald Bauer, Leiter der Polizeiinspektion Weilheim, vergangenen Donnerstag im Stadtrat. In 63 der 64 Fahrradunfälle kamen Personen zu Schaden, 18 Menschen wurden dabei schwer verletzt. Nur in fünf Fällen war der Radler oder die Radlerin alkoholisiert. Örtliche Schwerpunkte habe man nicht feststellen können.

Aufklärungsquote liegt im Bereich Weilheim bei 71,4 Prozent

Inwieweit das Tragen von Helmen Schlimmeres verhindere, dazu gebe es vor Ort zwar keine Zahlen, sagte Bauer auf Nachfrage von Alexandra Bertl (CSU), die sich in Weilheim noch mehr Nutzer von Radl-Helmen wünscht. Doch für den Polizei-Chef steht fest: „Helm schützt. Fahrradfahren mit Helm sollte eine Selbstverständlichkeit sein“, auch bei kurzen Strecken.

Fast schon gewohnt positiv nahm sich Bauers Bilanz in puncto Kriminalität aus. 1155 Straftaten wurden 2022 in Weilheim verzeichnet. Das sind zwar gut 100 mehr als im noch stärker von Pandemie-Einschränkungen geprägten Jahr 2021. Doch im Langzeitvergleich sei das der zweitniedrigste Wert überhaupt. „Damit kann man sehr, sehr zufrieden sein“, so Bauer: „Die Wahrscheinlichkeit, hier Opfer einer Straftat zu werden, ist sehr gering.“ Die Aufklärungsquote liegt im Bereich Weilheim mit 71,4 Prozent fast vier Prozent über der für ganz Bayern.

Aggressives Verhalten gegen Polizisten nimmt zu

Höher als im Landesdurchschnitt ist in Weilheim der Anteil von Jugendlichen an den Tatverdächtigen: 14 Prozent sind zwischen 14 und 18 Jahre alt (bayernweit 9 Prozent). Diese Auffälligkeit gibt’s schon seit Jahren, erklärte Bauer. Ein Grund könnte sein, dass Weilheim so viele Schulen hat und sich deshalb besonders viele Jugendliche auch aus anderen Orten in Weilheim aufhalten. Der Anteil „nichtdeutscher Tatverdächtiger“ lag in Weilheim 2022 übrigens bei 37,1 Prozent. Wobei hier auch ausländerrechtliche Verstöße mitgezählt sind, die ja nur Ausländer begehen können.

Generell sei festzustellen, dass aggressives Verhalten gegenüber Polizeibeamten zunehme – auch in Weilheim, wie Bauer im Stadtrat mit anonymisierten Bodycam-Aufnahmen vom Volksfest verdeutlichte. Zehn Anzeigen gab es in der Kreisstadt 2022 wegen Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, das sind doppelt so viele wie 2021.

Die Sicherheitswacht habe in Weilheim 2022 nur etwa halb so viele Einsatzstunden geleistet wie im Vorjahr (nämlich 324). Denn sie sei zwischenzeitlich von zehn auf fünf Ehrenamtliche geschrumpft. Aktuell habe die Sicherheitswacht wieder zehn Angehörige und werde auch bei der Französischen Woche im Einsatz sein. Man suche weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger für dieses „sehr gute Ehrenamt“ , sagte der Polizei-Chef.

Personallage ist „angespannt“

Ob auch die Polizei mittlerweile Nachwuchssorgen habe, wollte in der Fragerunde im Stadtrat CSU-Fraktionssprecherin Marion Lunz-Schmieder wissen. Die Personallage sei „nach wie vor angespannt“, antwortete Bauer, die „Kollegen im Straßendienst“ würden weniger. Während es für Ausbildungsplätze bei der Polizei bis vor kurzem stets ein Vielfaches an Bewerbern gegeben habe, seien aktuell bayernweit 100 Ausbildungsstellen unbesetzt.

BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek beklagte in ihrer Wortmeldung unter anderem, dass die Kneipp-Anlage in der Au oft vermüllt werde. Kürzlich sei sogar ein Automat in diese geworfen worden. Zwar machten Ehrenamtliche die Anlage regelmäßig sauber, doch die Verletzungsgefahr durch solchen Vandalismus sei ärgerlich. Dieses Naherholungsgebiet sei ein „Schwerpunkt-Einsatzgebiet“, bestätigte Bauer, auch für die Sicherheitswacht. Und er versprach: „Die Au haben wir immer im Auge.“