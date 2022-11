Mehr Grün und mehr Bänke für Weilheim?

Von: Magnus Reitinger

So könnten zusätzliche Grün- und Sitzelemente am Kirchplatz aussehen. © Stadt Weilheim

Weilheims Stadtbauamt hat Ideen für mehr Grün und mehr Sitzgelegenheiten in der Altstadt vorgelegt. Zumindest für einen ersten Schritt wären sogar schon Fördergelder vorhanden. Doch im Bauausschuss traten einige eher auf die Bremse.

Weilheim – Bis Ende 2022 kann die Stadt Weilheim noch Fördergelder abrufen, die ihr seitens der Regierung von Oberbayern im Rahmen des Programms „Innenstadt beleben“ zugesagt wurden (wir berichteten). Damit wäre zumindest „ein Startschuss“ für mehr Grün und mehr Bänke in der Innenstadt finanzierbar, sagte Stadtbaumeisterin Katrin Fischer in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung. Ihre Abteilung hat deshalb eine kürzlich im Rathaus beschäftigte „Architekturpraktikantin“ untersuchen lassen, „wie und über welche Möblierung im Altstadtbereich – insbesondere in der Fußgängerzone – mehr Bäume und Grün samt Sitzgelegenheiten untergebracht werden können“.

Große Pflanzkübel und Bäume

Weil sich dort im Untergrund zahlreiche Leitungen befinden und in den Straßen und Plätzen Rettungswege frei zu halten sind, seien echte Grünflächen nicht möglich, schränkte Fischer ein. Das habe man auch bei den früheren Planungen zur Altstadtsanierung bereits geprüft. Doch „mit größeren Pflanzkübeln könnte man entsprechende Bäume und weiteres Grün in die Innenstadt bringen“, so die Stadtbaumeisterin – und zwar so, dass es mit den Nutzungen für Märkte und Veranstaltungen kompatibel sei.

„Möblierung“ am Brunnen

Wie so was aussehen könnte, zeigen Fotomontagen, die Fischer im Ausschuss präsentierte. Etwa an der Schmiedstraße, im aufgeweiteten Bereich der Cavaliergasse und am Kirchplatz wäre demnach Platz für größere Behälter mit Bäumen und Pflanzen. Dafür gibt es Modelle, die zugleich Sitzflächen bieten. Mit Feuerwehrzufahrten und normalen Marktnutzungen seien die gezeigten Konstruktionen kompatibel; wenn nötig, könnten sie aber auch „weggefahren werden“, so Fischer. Am Kirchplatz würde ihr solche „Möblierung“ etwa am Brunnen gefallen – auch „um den Platz zu fassen“. Am Bacherl an der Ledererstraße gelte es mit Geländern und Sitzbänken erst mal Aufenthaltsqualität zu schaffen. Denn bisher sitze da keiner.

Um ein einheitliches Bild der Altstadt zu wahren, sollte sich die Stadt laut Fischer generell „für ein bestimmtes System entscheiden und dieses nach und nach ausbauen“. Doch Bürgermeister Markus Loth (BfW) sah ob der Kosten und allerlei technischer Vorgaben „kurzfristig keine Realisierungsmöglichkeiten“. Dagegen forderte 3. Bürgermeister Alfred Honisch (Grüne) angesichts des Förderfonds, zumindest „damit anzufangen“. Horst Martin (SPD) schlug vor, eines der neuen Modelle – deren „Variabilität“ ihm grundsätzlich gefalle – an der Cavaliergasse zu testen.

Mehr Orte zum Ausruhen und Entspannen

„Zwiegespalten“ zeigte sich derweil Klaus Gast (CSU): „Die Innenstadt wurde für irres Geld umgebaut, und jetzt will man wieder Pflanzkübel reinstellen.“ Er könne den Wunsch nach Grün nachvollziehen, doch „etwas Gescheites“ wäre „nicht schnell-schnell“ zu bekommen. Und angesichts der Haushaltslage sei es eigentlich auch „kaum vorstellbar“. Vorläufiges Ende vom Lied: Der Bauausschuss verwies das Thema zur Diskussion in die Fraktionen.

Zusätzliche Sitzbänke aufzustellen, das hatte Susann Enders im September in ihrer Eigenschaft als Stadtratsreferentin für Menschen mit Behinderungen beantragt. Im Blick auf die wachsende Zahl älterer Menschen brauche es in der Stadt mehr Orte zum Ausruhen und Entspannen, begründete die FW-Politikerin ihren Vorstoß. Dabei sei die Ausführung wichtig: Senioren bräuchten mitunter Rückenlehnen oder Armstützen – „die fehlen zum Beispiel am Marienplatz, auch wenn diese Bänke schick aussehen“.

Das Ganze solle aber „kein Riesenaufwand“ werden, betonte Enders, auch könnten Bürger oder Firmen neue Bänke sponsern. Der Bauausschuss hat im September einstimmig beschlossen, in diesem Sinne eine Arbeitsgruppe im Stadtrat zu bilden.