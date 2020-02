Weilheims Stadtplan soll weiblicher werden

Neue Straßen und Wege in der Kreisstadt sollen künftig öfter nach Weilheimer Frauen benannt werden. Das forderten sämtliche Stadträtinnen in einem gemeinsamen Antrag – und haben damit auch die männlichen Kollegen beeindruckt.

Weilheim – Genau 343 Straßen, Wege und Gassen führt Weilheims Straßenverzeichnis aktuell auf. Viele von ihnen sind nach verdienten einheimischen Persönlichkeiten benannt. Krumpper-, Steinle-, Schmädl- und viele weitere Straßen ehren bekannte Weilheimer Künstler vergangener Jahrhunderte. Auch Geistliche wie Karl Böhaimb, Anton Lieb und Hans Appel sind auf diese Weise verewigt (die letzteren zwei mit neuen Straßen im gerade entstehenden Wohngebiet östlich des Prälatenweges). Der Benedikt-Höck-Weg erinnert an den Gründer des Stadtmuseums, die Kormannstraße an einen bedeutenden Chorleiter, die Johann-Baur-Straße an einen Buchhändler und Bürgermeister im 19. Jahrhundert, dem Weilheim den Anschluss an die Eisenbahn verdankt. Dann wäre da noch Admiral Hipper. Oder der Physiknobelpreisträger Wilhelm Conrad Röntgen, der hier ein Landhaus besaß. Und so sind viele weitere Männer per Straßennamen in Weilheims kollektivem Gedächtnis.

Frauennamen jedoch muss man suchen auf den Straßenschildern der Kreisstadt. Und genau das soll – wenigstens ein bisschen – anders werden, so befanden es alle elf Frauen, die derzeit dem Weilheimer Stadtrat angehören. Auf Initiative von Petra Arneth-Mangano (SPD) beantragten sie jetzt gemeinschaftlich, dass die Stadt „stärker darauf achtet, Leistungen von Weilheims Frauen zu würdigen“, wenn Namen für neue Straßen und Wege vergeben werden: „Mit Straßennamen für Weilheimer Frauen, die viel für unsere Stadt geleistet haben, wollen wir ein bleibendes Zeichen für sie setzen.“

Der dafür zuständige Hauptausschuss des Stadtrates hat dies in seiner Januar-Sitzung einstimmig so beschlossen. „Beeindruckend“ fand etwa SPD-Vertreter Ingo Remesch, dass sich alle Stadträtinnen für diesen Antrag zusammengetan hatten. Und er fügte hinzu: „Wir sind da gut im Zeitgeist, wenn wir da was machen.“ Aktuell stehen laut Bürgermeister Markus Loth (BfW) allerdings keine Straßenbenennungen an.

Stadtarchivar arbeitet jetzt Vorschläge aus

Wenn es wieder zu Widmungen kommt, gibt es gewiss passende Frauennamen, da haben die Antragstellerinnen keinen Zweifel: „Sicherlich finden sich in Weilheims Archiven Namen weiblicher Persönlichkeiten, die im Krieg, in der Nachkriegszeit oder vielleicht auch in noch früherer Zeit sich für das Wohl Weilheims eingesetzt haben. Vorstellbar sind ebenfalls Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen oder Schriftstellerinnen, die in Weilheim gewirkt oder gelebt haben.“ Als Beispiele werden in dem Antrag frühere stellvertretende Bürgermeisterinnen wie Ilse Sparlinek und Hannelore Biener genannt – sowie Gretl Lindner als Mitbegründerin der Weilheimer Agenda 21.

Bis dato verweisen von den 343 Weilheimer Straßen und Wegen gerade mal fünf auf Frauen, wie Stadtarchivar Joachim Heberlein auf Anfrage erklärt. Außer dem Marienplatz gibt es noch den St.- Anna-Weg, benannt nach der Stadtpatronin, und die Lena-Christ-Straße, einer bayerischen Schriftstellerin gewidmet – dazu zwei weitere Straßen, für die tiefere Geschichtskenntnisse hilfreich sind: Die Seitzstraße erinnert an die „Witwe Seitz“, die im 15. Jahrhundert die Betbergkirche (die heutige Friedhofskirche) gestiftet hat. Und die Ilkahöhe in Marnbach an Helene von Wrede, genannt Ilka, die einst das auf dieser Höhe stattfindende Sommerfest und die Marnbacher Schule gefördert hat.

Kreisheimatpfleger Klaus Gast betont, dass er – sofern er gefragt wurde – in der Vergangenheit durchaus auch Frauennamen für Straßenbenennungen offeriert habe. 2016 hätten auf seiner Vorschlagsliste für die neuen Wohngebiete beispielsweise Melanie Mayr (Ende des 19. Jahrhunderts Oberin des Weilheimer Waisenhauses) und Elisabeth Roßner (sie stiftete Geld für den Bau des Stadtarchivs) gestanden. Zum Zuge kamen dann allerdings durchweg Namen von Männern.

Joachim Heberlein arbeitet als Leiter des Stadtarchivs nun eine Liste möglicher Kandidatinnen für Straßennamen aus. Heimatgeschichtlich seien Frauen allerdings meistens „im Zusammenhang mit einem Mann“ erwähnt, schränkt der Historiker ein: „Ich wage zu behaupten, dass es schwierig wird, da Weilheimerinnen zu finden.“

Zudem ist Heberlein der Ansicht, dass Persönlichkeiten nicht allzu schnell mit einem Straßennamen geehrt werden sollten: „Eine Generation sollte schon ins Land gehen. Wenn eine Person dann noch im Bewusstsein ist, dann passt es.“