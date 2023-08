Mit alten Obstsorten „spannende geschmackliche Erfahrungen“ machen

Von: Stephanie Uehlein

An der Streuobsternte können sich Groß und Klein beteiligen. © Thomas Warnack/dpa (Symbolbild)

Bürger, die bei der Streuobstaktion im Landkreis Bäume kaufen, dürfen nicht nur auf die künftige Ernte etwa von Äpfeln und Birnen hoffen. Sie können mit der Pflanzung der Bäume auch „einen Beitrag zur Vielfalt unserer Kulturlandschaft“ leisten, so der Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau.

Landkreis – Streuobstbestände könnten „unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten auf kleiner Fläche Raum für Aufzucht, Jagd und Leben“ bieten, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbands. Doch seien viele leider im Lauf der Zeit verschwunden.

Bei der diesjährigen Streuobstaktion, die bis zum Herbst geht und sich auch an Kommunen richtet, sind Obstbäume alter, robuster Sorten zum Preis von je 29 Euro erhältlich. Zudem gibt es Nussbäume, heimische Laubbäume und Heckengehölze. Im Onlineshop, über den die Bestellungen abgewickelt werden, ist zum Beispiel auch angegeben, wie die Früchte der angebotenen Apfelbäume schmecken: etwa, dass der „Pfirsichrote Sommerapfel“ einen mild-säuerlichen Geschmack hat und dass der „Discovery“ süßsäuerlich ist sowie ein Erdbeeraroma mitbringt.

„Gut ans raue regenreiche Klima am Alpenrand angepasst“

„Es wurden Tafel-, Saft- und Lagerobstsorten ausgewählt, die spannende geschmackliche Erfahrungen abseits der Einheitssorten in den Supermarkt-Regalen möglich machen und die gut an das raue regenreiche Klima am Alpenrand angepasst sind“, so der Kreisverband über die Aktion. Darunter seien einige lokale Sorten sowie die für Brennereien interessanten Birnen „Herzogin Elsa“ und „Wahlsche Schnapsbirne“ und die besonders robuste „Schönberger Zwetschge“.

Rotbackige Paradiesäpfel. Bei der Streuobstaktion können Apfelbäume sowie andere Bäume bestellt werden. © Hannemann

Für Beratung in Sachen „Streuobst“ steht Johann-Christian Hannemann von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Weilheim-Schongau genauso zur Verfügung wie die örtlichen Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis. Vor allem vor der Pflanzung größerer Streuobstwiesen Rat zu suchen, kann sich lohnen, denn: „Je nach Standort und Bedürfnissen der BesitzerInnen müssen passende Arten und robuste Sorten gefunden werden“, so der Kreisverband.

Mehrsortenbäume für Hausgärten empfohlen

Für den Hausgarten eigne sich vielleicht am besten ein Mehrsortenbaum – zur Selbstversorgung übers Jahr. Ein solcher kann zwar bei der Streuobstaktion nicht bezogen werden, doch ist es laut Hannemann möglich, einen Baum aus der Bestellung im Laufe der Zeit mit anderen Sorten „aufzuveredeln“. Die bei der Bestellaktion bezogenen Bäume und anderen Gehölze dürfen auch für behördlich geforderte Ausgleichsflächen verwendet werden.

Interessierte können sich unter https://streuobstaktion-wm-sog.company.site/ an der Bestellaktion beteiligen (ein Verkauf an Verbraucher für Pflanzungen außerhalb des Landkreisgebiets ist nicht möglich). Informationen über dieses Angebot sowie für die Planung, Anlage und Pflege von Streuobst-Pflanzungen gibt es unter www.gartenbauvereine-wm-sog.de. Berater Johann-Christian Hannemann ist unter der Mailadresse j.hannemann@lra-wm.bayern.de erreichbar.

