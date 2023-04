Met-Feeling in Weilheim

Live-Übertagungen im Kino

An einer der prominenten Matinees der New York Metropolitain Opera teilnehmen, ohne den Landkreis verlassen zu müssen – das geht im Kino im Trifthof. Zehn Live-Übertragungen werden hier seit Oktober gezeigt, ein Kino- und Opernerlebnis der besonderen Art.

Weilheim – Kinobetreiberin Roswitha Zellner, passionierte Operngängerin, macht das besondere Erlebnis möglich, obwohl der Zuspruch noch gering ist. Die Met zählt zu den führenden Opernhäusern der Welt. Der Live-Stream bietet ungewöhnliche Perspektiven. Der Blick auf die Bühne aus verschiedenen Blickwinkeln ist atemberaubend. Mal zoomt die Kamera an die prächtigen Gewänder der Sänger, mal so in den Orchestergraben, dass die Konzentration des Dirigenten hautnah zu spüren ist und sich sogar die Farbe seines Nagellacks ausmachen lässt.

Sekt und Popcorn

Seit einem Jahr ist Paul Müller Dauergast: „Ich finde die Atmosphäre toll,“ sagt der Peißenberger. „Einmal konnte ich die Tränen einer Darstellerin sehen, das hat mich tief beeindruckt.“ Seine Schwester Anna Schmidt war häufig in München in der Oper. Dort sitze man sehr eng, das sei mühsam. Nun genießt sie beim fünfstündigen Lohengrin die gemütlichen Kinosessel. Dazu gibt es ein Glas Sekt. Wer will, versorgt sich mit Popcorn und anderen Snacks.

Insgesamt ist es lässiger als im Festspielhaus. Gerhard Schindler, bekennender Wagnerianer, war früher öfter selbst in der Met. Er sei inzwischen vom Live-Stream Virus befallen, sagt der Weilheimer. „Hier ist es toll, ohne teure Anreise, ohne Zeitverschiebung.“ Ähnlich geht es Barbara Bühler. Sie genieße auch das Gefühl, mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Schließlich verfolgen Menschen aus rund 70 Nationen zeitgleich den Stream.

Nächste Saison wieder Met

Die Ohlstadterin Vanessa Bemer liebt die Erklärungen in der Pause. Fast niemand der rund 30 Besucher verlässt den Platz, denn hier wird Interessantes geboten. Der Dirigent spielt die einzelnen Motive an, der Regisseur erklärt sein Konzept. Der Kostümschneider zeigt, wie die imposanten Mäntel des Chors ihre magische Wirkung entfalten. Das bleibt durchgehend spannend und rundet die fantastische Aufführung ab. Selbst wenn es für sie ein finanzieller Kraftakt ist, möchte Zellner die Met nächste Saison wieder anbieten. „Wer das einmal gesehen hat, kommt wieder“.

Katrin Fügener