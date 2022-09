Rad-Weltreise: Öfele nach 50000 km in Heimat empfangen - Nun weiß er, wo er künftig arbeitet

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Blick auf die Bucht von Kotor: Michael Öfele mit seinem „Bock“, der ihm auf seiner rund 50 000 Kilometer langen Reise treue Dienste leistete. © Öfele

Rund 50 000 Kilometer auf vier Kontinenten hat Michael Öfele bei seiner fast sechsjährigen Weltreise mit dem Rad zurückgelegt. Inzwischen ist der frühere Lehrer am Gymnasium Weilheim in die Heimat zurückgekehrt. Er weiß jetzt auch, wo er künftig arbeitet.

Weilheim – Als Michael Öfele 2016 mit seinem „Bock“, wie er sein Rad nennt, zu seiner großen Tour startete, gab es noch keine Coronakrise. Er konnte noch jahrelang reisen, ohne von der Pandemie beeinflusst zu werden. Über die Schweiz, Frankreich und Spanien ging es nach Marokko. Von Portugal aus flog der Globetrotter später nach Kuba. Und von Venezuela, wo er brutal überfallen wurde, fuhr er 2018/19 in Südamerika tausende Kilometer Richtung Süden – bis nach Feuerland. Er bereiste Australien und knackte in Neuseeland die 40 000-Kilometer-Marke seiner XXL-Radtour.

In Neuseeland bekam er ab 2020 die Coronakrise mit ihren Einschränkungen deutlich zu spüren. Diese hinderte ihn auch an seiner Weiterreise nach Asien. So kehrte er dieses Jahr von Neuseeland direkt nach Europa zurück, wo er aber noch von Griechenland bis in seine schwäbische Heimatstadt Nördlingen radelte. Die etwa 50 000 Kilometer seiner Tour sammelte er auch auf teils schwierigen Strecken und bei zum Teil schwierigen Witterungsbedingungen.

Die letzte Etappe einer wahrlich großen Reise: die Strecke von der griechisch-albanischen Grenzregion bis nach Nördlingen. © Öfele

Sein letzter Reisebericht bezieht sich auf eine rund 2200 Kilometer lange Strecke vom Süden Albaniens bis in seine Heimat. Etwa zweieinhalb Monate war er dabei unterwegs. „Ausrangierte Taxis bzw. Fahrschulautos sowie deutsche Automarken der Luxusklasse prägten das Straßenbild Albaniens, dessen offene und hilfsbereite Bevölkerung regelrecht aufblühte, als ich mich als Deutscher zu erkennen gab – so dass ich bei brütender Mittagshitze zum Verweilen im Schatten eingeladen und mit Wasser versorgt wurde“, schreibt Öfele in seinem Bericht. „Auf diese Weise wurde mir die kraftzehrende Fahrt auf der hektischen Küstenstrecke mit bis zu 1000 Meter hohen Pässen erleichtert.“

Öfele beschreibt „phänomenale Ausblicke“ in Montenegro

In Montenegro verlegte der Weltenbummler seine Route von der Küste ins Landesinnere. „Das Zick-Zack-Profil mit vielen 400 bis 1000 Meter hohen Anstiegen belohnte alle Mühen mit phänomenalen Ausblicken auf den Skutarisee inmitten der Berge des Balkans und den bis zum Horizont reichenden Fjord, der von großen Mittelmeerfähren durchkreuzt wird, um in Kotor anzulegen“, so Öfele.

Der 46-Jährige steuerte dann die kroatische Hafenstadt Dubrovnik an und machte einen „Schlenker“ durch Bosnien und Herzegowina. Er beobachtete, wie „sich todesmutige Einheimische von der 25 Meter hohen Flussbrücke im historischen Zentrum Mostars ins kristallklare Wasser“ stürzten. Er begnügte sich aber selbst „mit deutlich niedrigeren Höhen am nahe gelegenen Sprungturm“, um von diesem aus ins Wasser zu hüpfen.

Zu Besuch in einem ehemaligen unterirdischen Flughafen - „Beklemmende Stille“

Im Norden Kroatiens besuchte Öfele dann die Airbase Zeljava, die im Kalten Krieg unter strenger Geheimhaltung als Luftwaffenstützpunkt gebaut worden war. In dem ehemaligen unterirdischen Flughafen herrschte „eine dermaßen hohe Luftfeuchtigkeit“, erklärt der 46-Jährige, dass er vom reflektierten Licht seiner Stirnlampe geblendet worden sei. „Um dennoch zu den entlegensten Winkeln des gigantischen Bunkers vorzudringen, tapste ich vorsichtig an einigen Löchern in der Bodenplatte vorbei“, so Öfele, „umgeben von einer schauerlichen Finsternis, in der ein starkes Klatschen mit den Händen circa 20 Sekunden wiederhallt.

Um die beklemmende Stille in dieser gespenstischen ,Höhle’ zu durchbrechen, nutzte ich die einzigartige Akustik zum lauten Pfeifen, Singen und Musizieren auf der Mundharmonika.“ Nicht weit von Zeljava entfernt befinden sich die Plitvicer Seen – „16 gestaffelte Seen, die in einer bizarren Kalksteinschlucht auf Plateaus mit insgesamt circa 130 Metern Höhenunterschied durch malerische Wasserfälle verbunden sind“, schwärmt Öfele.

„Völlig entkräftet“ war Öfele nach Tour auf den höchsten Berg Sloweniens

In Slowenien bestieg der Globetrotter den höchsten Berg des Landes, den 2864 Meter hohen Triglav. Dazu schreibt er: „Beim Entlanghangeln und Klettern an so mancher Steilwand, die mit hineingerammten Stahlstäben und Stahlseilen versehen war, war ich mit der nötigen Portion Abenteuerlust trotz der Anstrengung bei jeder Bewegung hoch konzentriert. Eine Stunde vor dem Gipfel ließ ich mich trotz aufziehender Wolken von der wetterexponierten Gratwanderung mit weiteren Steighilfen nicht abschrecken und erreichte überglücklich mein seit sechs Stunden immer mehr herbeigesehntes Ziel.“ Der Abstieg gestaltete sich für Öfele deutlich schwerer als erwartet, so dass er erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit „völlig entkräftet“ zum Ausgangspunkt seiner Tour zurückkehrte.

Auf dem Triglav, dem höchsten Berg Sloweniens, der Öfele ganz schön forderte. © Öfele

Nachdem er bei Villach zufällig seine Schwester Ingrid getroffen hatte, radelte der 46-Jährige über den Katschberg zur deutschen Grenze und dann am Chiemsee vorbei und durch München Richtung Nördlingen. Auf den letzten etwa 20 Kilometern seiner Weltreise wurde er von fünf Freunden begleitet. In Nördlingen wurde er am Marktplatz von weiteren Freunden begrüßt, ehe er seine „Coming Home“-Party feiern konnte.

Seit Beginn der Weltreise stand für Öfele außer Frage, dass er heuer wieder in den Schuldienst zurückkehren möchte. In einem Interview erklärte er Anfang dieses Jahres, dass er „liebend gerne“ weiter am Gymnasium Weilheim arbeiten würde. Doch es kommt jetzt anders.

Wo der Globetrotter künftig als Lehrer arbeitet

Gegenüber der Heimatzeitung verkündete der Lehrer für Sport sowie „Wirtschaft und Recht“, wo sein künftiger Wirkungsort ist: „Es ist meine Heimatstadt Nördlingen, wohin ich mich bereits 2010, als ich gerade in Weilheim angefangen habe, aus strategischen Gründen versetzen lassen wollte, wo damals jedoch kein Bedarf in meiner Fächerkombination bestand. So wird mein damaliger Ortswunsch nach über einem Jahrzehnt völlig unerwartet erfüllt.“

Auch ein spannender Beitrag über den Globetrotter: Zurück in Europa: Michael Öfele hat bei Rad-Weltreise in Griechenland keinen einfachen Start