Live ist (noch) schöner als im Internet

„Sommers Weltliteratur to go“ begeisterte 350 Besucher in der Reihe „Literatur erleben“ am Gymnasium Weilheim.

Weilheim – Da stutzt einer die hehren alten Schinken der Weltliteratur auf eine Länge von kaum zehn Minuten, erzählt sie in schnoddriger Sprache, spielt sie mit Playmobilfiguren nach und zeigt die Ergebnisse bei „YouTube“, auf dass Schüler vor einer Klausur lieber kurz das Video gucken als das dicke Buch lesen... In den frühen Jahren der Weilheimer Dichterlesungen hätte es Michael Sommer mit solchen Umtrieben wohl kaum auf die Bühne des Gymnasiums gebracht, sagte der Deutschlehrer und Mitorganisator Christian Rühle, als er Sommer am Donnerstagabend genau dort begrüßte.

Ein Internet-Star als Gast in der Reihe „Literatur erleben“, das war eine Premiere in der Gymnasiums-Aula. Erstmals überhaupt trat der Macher von „Sommers Weltliteratur to go“, dessen Kanal bisher 8,7 Millionen Aufrufe hatte und heuer den „Grimme Online Award“ gewann, mit seinen Playmobilfiguren an einer Schule auf. Und was er da tat, wurde dem Titel der Veranstaltungsreihe bestens gerecht, denn es war wirklich: Literatur. Und ein Erlebnis.

Die 350 Zuhörer in der ausverkauften Aula, zu zwei Dritteln Schüler aller Altersstufen, verfolgten jedenfalls gebannt, was Sommer auftischte. Obwohl das in seiner Tiefe und seinem Tempo durchaus eine Herausforderung, ja eine Zumutung war: In einem Parforceritt galoppierte der 42- Jährige durch sechs sehr verschiedene, teils schwierige Werke – von Shakespeares Tragödie „Hamlet“ über Dostojewskis 900-Seiten-Roman „Der Idiot“ bis hin zu Arthur Millers Nachkriegsdrama „Tod eines Handlungsreisenden“, das Sommer als „brillantes Beispiel für die Volkskrankheit Burn-Out im Kapitalismus“ vorstellte.

Das Thema des einmaligen Abends hieß „Verrückte in der Literatur“. Und das war für Michael Sommer – der als engagierter, unprätentiöser Theatermacher vor drei Jahren in der „Pasinger Fabrik“ schon ein Aufklärungsstück über psychische Krankheiten verwirklicht hat – nicht einfach ein gut klingender Titel, sondern die Chance, Wissen zu transportieren. „Mich interessiert, was die Verrückten so machen“, erklärte der Wahl-Münchener. Zumal „ein Erwachsener, der über längere Zeit intensiv mit Playmobil spielt“, ja wohl auch irgendwie verrückt sei. Jedes der vorgestellten Werke ließ der studierte Literaturwissenschaftler in ein Fazit mit Botschaft münden. Das zum Beispiel bei Georg Büchners „Woyzeck“ so hieß: „Unterdrückungsgesellschaften produzieren psychisch Kranke, die sich wehren.“

Teilweise führte Sommer, übertragen auf Großleinwand (und von der „AG Technik“ der Schule bestens unterstützt), mit seinen Plastikfigürchen live vor, was er sonst im Netz zeigt. Dazwischen las er aus seinem nächste Woche erscheinenden Buch „Gehst du Goethe! Speed-Dating mit deutschen Klassikern“ – und spielte zusammen mit Schülern auch mal drei große menschliche Nervenzellen, um gewitzt zu demonstrieren, dass psychische Krankheiten körperliche Ursachen haben.

Das alles war unglaublich rasant und doch beeindruckend. Über 70 Weilheimer Gymnasiasten hatte es schon im Vorfeld inspiriert, für einen schulinternen Wettbewerb eigene Playmobil-Filmchen zu vorgegebenen literarischen Texten zu drehen. Als Gewinner wurden Lucia Guggenmos und Leonie Kammermeier (Unterstufe), Max Gockel, Tim Sparlinek, Julian Kuhar und Noah Mertens (Mittelstufe) sowie Pamina Griesenhofer und Tabea Molzberger (Oberstufe) ausgezeichnet.

Magnus Reitinger