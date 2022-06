Millionenschwere Sanierung der Weilheimer Stadthalle: „Gegengutachten“ gefordert

Von: Magnus Reitinger

Weilheims Stadthalle ist mindestens bis 2024 gesperrt, die Sanierung wird mehrere Millionen kosten. © Ruder

Die millionenteure statische Sanierung der Stadthalle müsste einfacher und günstiger machbar sein als derzeit im Raum steht. Das meint der AK „Stadtentwicklung“ der Weilheimer Agenda 21 – und fordert „ein unabhängiges Zweitgutachten“. Doch die Stadt lehnt dies ab.

Weilheim – Die Zahlen, die in der jüngsten Stadtratssitzung zur nötigen Sanierung der seit Sommer 2021 gesperrten Stadthalle genannt wurden, erschreckten nicht nur so manches Ratsmitglied, sondern auch den Arbeitskreis „Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen“ der Weilheimer Agenda 21: Dass allein die statische Ertüchtigung der Deckenkonstruktion rund 1,8 Millionen Euro kosten soll, die Sanierungsarbeiten insgesamt sogar „über 4,5 Millionen Euro brutto“, das könne man nicht so einfach hinnehmen. Deshalb reichte AK-Sprecher Peer Prechtel „aufgrund eigener baufachlicher Erfahrung und im Interesse der gebotenen Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ einen Antrag bei der Stadt ein. „Um die beste Lösung für die statische Sanierung der Stadthalle zu erhalten“, heißt es darin, solle „ein unabhängiges Zweitgutachten eingeholt werden“. So ließen sich „erfahrungsgemäß Kosteneinsparungen erzielen“ – denn „für eine komplexe statische Sanierung gibt es immer unterschiedliche Lösungen“.

„Bei vergleichbarem Fall viele Steuergelder eingespart“

Prechtel verweist auf einen „vergleichbaren Fall“ aus seiner beruflichen Zeit als Abteilungsleiter beim Landbauamt Weilheim: Weil im Dießener Marienmünster Stuckteile von der Decke fielen und Risse im Gewölbe auftraten, war 1979 „ein renommierter Statiker“ um ein Gutachten gebeten und die Kirche nach dessen Inaugenscheinnahme sofort gesperrt worden. Aufgrund lokalpolitischer Querelen sei dann jedoch ein weiterer Statiker mit einem Gegengutachten beauftragt worden. „Beide extrem unterschiedlichen Lösungsvorschläge wurden ausgeschrieben und dann die preiswertere Maßnahme durchgeführt“, erinnert sich Prechtel: „Dadurch hat der Freistaat sowohl die beste Lösung bekommen als auch viele Steuergelder eingespart.“

In Anbetracht ihrer Finanzlage und „der Verpflichtung zu wirtschaftlicher und sparsamer Sachbehandlung“ sollte auch die Stadt Weilheim nun so vorgehen, schreibt der Agenda-Vertreter – und moniert, dass der jetzige Gutachter für die Stadthallen-Sanierung „sieben Varianten aufgeführt, aber nur eine bearbeitet“ habe.

Laut Stadt wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten

Letzteres weist Stadtkämmerer Christoph Scharf jedoch zurück. „Das Projektanten-Team, bestehend aus Gutachter, Tragwerksplaner, Brandschutz, Elektroplanung, Lüftungstechnik, Architekt und Prüfstatiker, hat zunächst alle denkbaren Sanierungsansätze ins Auge gefasst und dabei sieben realisierbare Varianten herausgearbeitet“, heißt es in seiner Antwort an Prechtel: „In der Folge wurden alle Varianten geprüft und am Ende ist nur die vorgelegte Variante als wirtschaftlichste Lösung übrig geblieben.“ Zudem habe man mit dem federführenden Architekturbüro („Plan3“ aus Schongau) „durchweg nur positive Erfahrungen gemacht“, betont der Kämmerer: „In der Vergangenheit wurden stets praktikable Lösungen für bautechnische Probleme gesucht und in Abstimmung mit den verschiedenen Fachplanern auch gefunden und umgesetzt.“ „Plan3“ projektierte in Weilheim unter anderem die Sanierungen der Hardtschule, der Mittelschule und des Rathauses.

Für das Gutachten zur Stadthallen-Sanierung habe die Stadt bereits 45.000 Euro ausgegeben, sagt Scharf auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Gegengutachten „kostet nur zusätzlich Geld“, so der Kämmerer weiter, „und wir erwarten keine neuen Erkenntnisse“. So sei auch der Hauptausschuss des Stadtrates vergangene Woche in nicht-öffentlicher Sitzung „der Argumentation der Verwaltung gefolgt“ und habe den Antrag des Agenda-AK abgelehnt. Zugleich erteilte der Hauptausschuss „Plan3“ den Auftrag, alle sieben untersuchten Sanierungsvarianten näher darzustellen und zu begründen. Das wird laut Scharf weitere 10.000 bis 15.000 Euro kosten, doch „wir wollen uns nicht nachsagen lassen, wir hätten nicht alle Varianten mit allen Vor- und Nachteilen auf dem Tisch gehabt“.

Stadtratsmitglied bittet um Ortstermin - Stadt lehnt ab

Unterdessen hat sich Stadtratsmitglied Ullrich Klinkicht nach der jüngsten Ratssitzung um einen persönlichen Ortstermin in der Stadthalle bemüht, gemeinsam mit einem befreundeten Statiker. „Ich sehe es als meine Pflicht an, mich umfassend über die Grundlage für die von mir zu treffenden Entscheidungen zu informieren“, erläutert der Vertreter der Gruppierung „Weilheim Miteinander“ seinen Vorstoß – „besonders wenn es um hohe Summen für den Stadthaushalt geht“. Eine solche Besichtigung wurde Klinkicht seitens der Stadt jedoch verwehrt. „Die Stadthalle ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ein Betreten ist daher – auch für Mitglieder des Stadtrates – nicht möglich“, heißt es in der Begründung, die Hauptamtsleiterin Karin Groß an Klinkicht schickte. Und weiter: „Der Stadtrat wird über die Ergebnisse der Untersuchungen sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung der Stadthalle fachlich fundiert und umfangreich informiert.“