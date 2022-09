Minister Aiwanger spricht bei Orla 2022: „Jetzt erst recht“

Von: Johannes Thoma

Tänzchen mit Minister: Die Weilheimer Trachtenjugend lud die Ehrengäste zum Tanz durchs Festzelt ein. Freudig mit dabei waren Hubert Aiwanger (vorn) und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (hinten, gelbes Jackett). © ralf ruder

Sie ist kleiner geworden: Statt wie früher rund 320 sind bei der Oberlandausstellung (Orla) in Weilheim diesmal nur rund 200 Aussteller vertreten. Doch das tat der guten Stimmung bei der Eröffnung am gestrigen Donnerstag im Festzelt keinen Abbruch: Die Festredner betonten unisono, wie sehr sie sich freuen, dass die Orla überhaupt stattfinden kann.

Weilheim – Wer von der Stadthalle in Richtung Orla geht, dem sticht die Neuerung sofort ins Auge. Der linke Teil bei der Hochlandhalle wird jetzt als Parkplatz genutzt, früher waren dort unter anderem Festhalle und Freigelände. Auch die sanierungsbedürftige Stadthalle wird nicht mehr genutzt, die Ausstellungszelte sind etwas kleiner geworden. Ausstellungsleiter Josef Albert Schmid von der „Josef Werner Schmid GmbH“ zeigte sich angesichts der zahlreichen Krise trotzdem zufrieden. „Weilheim ist meine beste Messe, die wird in jedem Fall auch wieder stattfinden.“

Weniger Optimismus als der Ausstellungsleiter verströmte Festredner Hubert Aiwanger: Der bayerische Wirtschaftsminister malte ein düsteres Zukunftsbild, sollte es der Bundesregierung nicht gelingen – wie kurz danach beschlossen – einen Energiepreisdeckel einzuführen. „Sonst droht uns ein Wirtschafts-Tsunami“, so der Freie-Wähler-Politiker zu den rund 200 Festgästen. Ohne Deckel stünde ein zweistelliger Prozentsatz von Betrieben vor dem Aus.

Fünf Euro für die Leberkässemmel

„Viele Betriebe, die zwei Weltkriege und mehrere Inflationen überstanden haben, wären dann nicht mehr unter uns“, so Aiwanger. Er habe gerade mit einem Metzger telefoniert, der ihm sein Leid geklagt habe. Angesichts der Energiepreise müsste dieser für die Leberkässemmel eigentlich fünf Euro verlangen. „Das kann doch nicht sein.“ Einmal in Rage, kritisierte er die Bundesregierung auch für die Einmalzahlungen. Stattdessen solle die Grenze für die Einkommenssteuer gesenkt werden. „Gleichzeitig fällt denen nichts Dümmeres ein, als die Sanktionen beim Bürgergeld abzuschaffen“, so Aiwanger. Es gehe nicht an, dass der, der arbeite, genauso viel bekomme, wie der, der nicht arbeite.

Kurz ging der Wirtschaftsminister, dessen Rede mehrfach mit Beifall bedacht wurde, auch noch auf die Orla ein: Die stehe für eine neue Zeit und zeige „was wir alles im Kreuz haben“. „Orla – jetzt erst recht“, endete er.

Weitaus ruhiger verlief die Ansprache von Weilheims Bürgermeister Markus Loth: Die Orla sei eine Traditionsveranstaltung für die ganze Familie. Schwerpunkte wie die Themen „Energie“, „Bauen“, „Gesundheit“ oder Kulinarik“ ergänzten sich mit neuen Angeboten wie dem Escaperoom im KJR-Zeit oder einer Lesung mit Schauspieler Dieter Fischer am kommenden Sonntag. Vertreten ist übrigens auch Weilheims Partnerstadt Narbonne – mit einem Käsestand.

Plädoyer für die regionale Wertschöpfung

Kreishandwerksmeister Michael Andrä freute sich, dass sich Handwerk, Wirtschaft und Handel nach einer Durststrecke wieder öffentlich präsentieren dürfen. „Unsere Region ist ein Vollsortimenter und ein Stabilitätsanker“, so Andrä, der damit die Vorteile regionaler Wertschöpfung gegenüber der Globalisierung betonte.

Die Orla, die erste nach dreijähriger Pause, dauert diesmal wegen des Feiertags am Montag einen Tag länger. Bürgermeister Loth rechnet mit rund 30 000 Besuchern.

Ein echter Genuss: Das gesunde Büffet stieß bei den Orla-Besuchern auf großes Interesse. © ralf ruder