Weilheim wird doch Oberzentrum

Bayerns Heimat- und Finanzminister Markus Söder war Überbringer der frohen Botschaft: Die Kreisstadt Weilheim wird nun doch Oberzentrum und damit Rosenheim, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen oder Kempten gleichgestellt.

Weilheim– „Weilheim bringt einfach alles mit“, sagte Söder gestern im Weilheimer Landratsamt und meinte damit die zahlreichen Einrichtungen wie Schulen und Ämter, über die Weilheim bereits verfügt. Mit der Aufstufung im Landesentwicklungsplan, die im Herbst offiziell werden soll, sind eine leichtere Ansiedlung oder eine Vergrößerung von Einzelhandelsbetrieben auch außerhalb der Stadtmitte verbunden. Weitere Behörden könnten sich ansiedeln, zudem hat die Stadt mehr Möglichkeiten, Wohngebiete auszuweisen.

Die Aufstufung – Weilheim ist bisher wie Murnau oder Schongau Mittelzentrum – bringe nicht nur Vorteile für die Kreisstadt selbst, den Landkreis und die Region Oberland, sondern auch für die Landeshauptstadt. „Die Metropole München wird damit entlastet“, so hofft Söder, der auch Minister für Landesentwicklung ist. Ziel der Landesentwicklung ist es unter anderem, gleiche Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt zu schaffen. Und dabei dürfe man nicht nur auf Ost- oder Nordbayern schauen, so der Minister.

„Für uns ist heute schon Weihnachten, unser Flehen wurde erhöht“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Pressekonferenz. Und Weilheims Bürgermeister Markus Loth, der sich in den vergangenen Monaten bei verschiedenen Stelle massiv für die Aufstufung stark gemacht hatte, dankte der Landrätin und dem hiesigen Stimmkreisabgeordneten Harald Kühn (CSU) für deren Einsatz, nachdem Weilheim von der Staatsregierung zunächst nicht bei der Fortschreibung berücksichtigt worden war (wir berichteten). Im Herbst wird der Landtag über die Verordnung abstimmen, ein Ja gilt als sicher.

Johannes Thoma