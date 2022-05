Mit beiden Beinen im Humus

Auf dem Kirchplatz waren die vier Tonnen Humus aufgehäuft. © Ralf Ruder

Als eine „Kunst-Aktion, wie sie Weilheim noch nicht erlebt hat“ war die Veranstaltung angekündigt, die der Künstler Frank Fischer gemeinsam mit der Weilheimer Agenda 21 am Samstagnachmittag veranstaltete: Mehr als vier Tonnen Humus waren mitten auf dem Kirchplatz aufgehäuft, um zu einer öffentlichen „wERDschätzung“ einzuladen.

Weilheim – Um 14 Uhr soll es losgehen; eine Viertelstunde vorher haben sich erst eine Handvoll Menschen versammelt. Und wie immer stellen Kinder ganz unbefangen die Fragen, die sich Erwachsene nicht zu stellen wagen. „Mama, was macht die ganze Erde mitten auf der Straße?“, erkundigt sich ein kleines Mädchen bei seiner Mutter. Doch die ist dafür die falsche Adressatin, ist sie doch genauso ratlos wie die Tochter.

„Humus ist Leben!“

Wer wissen will, worum es hier geht, muss Initiator Fischer fragen, der in der Oberen Stadt sein Atelier hat und auch im Kunstforum Weilheim aktiv ist. Er schlendert entspannt heran. Welche Erwartungen hegt er? „Im Moment lässt sich gar nicht vorhersagen, wie gut Veranstaltungen besucht sind. Offenbar wird gerade alles, was in den letzten zwei Jahren ausfallen musste, nachgeholt“, erklärt Fischer. „Insofern habe ich gar keine Erwartungen. Wenn jetzt zehn Leute kommen, ist das auch okay.“

Einige mehr sind es dann schon geworden, als der Künstler zur Begrüßung anhebt, darunter die zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, die in Vertretung des Schirmherrn und Bürgermeisters Markus Loth zugegen ist. Zunächst dankt Fischer der Stadt und dem Landratsamt Weilheim-Schongau für die Unterstützung der Aktion sowie den Vertretern der Agenda 21, mit denen er gemeinsam das Event geplant und realisiert hat. Auch den „zahlreichen weiteren Helfern, ohne die eine solche Aktion nicht möglich wäre“, zollt er Dank, um dann endlich allen, die noch immer rätseln, den tieferen Sinn dieser Veranstaltung zu erläutern: „Humus ist Leben! Er steckt voller Lebensenergie, er ist die Grundlage unserer Nahrung, verbessert die Böden und ist ein hervorragender Wasserspeicher.“ Somit stehe er hier stellvertretend für die Erde, für die Natur insgesamt. Und soll zu Fragen inspirieren: „Wem gehört die Erde? Sind wir noch genug geerdet? Und was haben die zunehmenden weltweiten Krisen mit unserem Verhältnis zu unserem Planeten zu tun?“

Einladung zum Betreten

Verbunden mit dem Dank an die Firma Albrecht, „die diesen hochwertigen Biohumus herstellt und uns heute beliefert hat“, lädt Fischer nun ein, „dem Humus und der Erde mit allen Sinnen zu begegnen, ihn zu spüren – und dabei eine Pause einzulegen, auch vom Denken.“

Einladend liegen die vier Tonnen Erde da, auf einer Goldfolie inmitten eines gelben Doppelkreises vor der Eingangstür zur Stadtpfarrkirche, rote Strahlen gehen davon aus. Das seien die „roten Teppiche“, die zum Betreten einladen, hatte Fischer erklärt. Die erste Annäherung verläuft vorsichtig. Einige Besucher nähern sich dem Humus, greifen hinein, spüren die Erde zwischen den Fingern. Es dauert eine Weile, ehe der Erste Schuhe und Strümpfe auszieht und sich hinein begibt. Damit ist der Bann gebrochen; nun tun es ihm etliche nach. Darunter die zweite Bürgermeisterin, Kulturreferentin Ragnhild Thieler sowie Fischer selbst.

Humus lässt gut Gemüse wachsen

Gemeinsam mit einigen Kindern bilden sie einen Kreis und halten sich an den Händen. Ein geradezu symbolträchtiges Bild: Wir zusammen, alt und jung, Politiker wie Bürger, vereint auf unserer Erde. Auf die erste Gruppe folgen viele weitere Personen. Erstaunlicherweise müssen die meisten Kinder, denen dieses Spektakel eines riesigen Sandkastens auf dem Kirchplatz wohl nicht ganz geheuer ist, von den Eltern animiert werden. „Komm’ rein, das ist ganz schön warm an den Füßen“, lockt eine Mutter die Tochter.

Und was geschieht anschließend mit dem wertvollen Biohumus? „Der kommt dann zum Gmündner Hof, wo sich die Brücke Oberland für die Integration von Jugendlichen engagiert, und wird zum Gemüseanbau verwendet. So kraftvoll initiiert, erfüllt von eurer Energie lässt er das Gemüse dann besonders gut wachsen“, prophezeit Fischer.

Sabine Näher