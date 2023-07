Offenes Wohnzimmer, mitten in Weilheim

Gemütlicher Treffpunkt, mitten in der Stadt: Vorne Gäste des samstäglichen „Mitbring-Brunch“ im „elementar“ an der Apothekergasse, hinten einige Aktive aus dem Team des gemeinnützigen Mitmachorts, v.l. Deborah Schmied, Gabriele Bernauer, Gisela Schuster, Jutta Flach, Brigitta Schwendner, Rainer Gläser und Christoph Bast.

Mitmachort „Elementar“

Von Magnus Reitinger schließen

Viele scheinen gewartet zu haben auf so einen Raum: Als offenes Wohnzimmer im Herzen von Weilheim versteht sich das „elementar“ an der Apothekergasse. Der Mitmachort zieht immer mehr Menschen an. Für den Initiator ist die aktuelle Entwicklung „fast schon ein Wunder“.

Weilheim – Es ist ein besonderer Ort, das sieht man schon im Vorbeigehen an allerlei einladenden Tafeln und Accessoires, die zum Reinkommen und Mitmachen einladen. Und man spürt es sofort, wenn man hineingeht: Das „elementar“ ist ein offenes Wohnzimmer mitten in der Stadt, ein Kreativatelier, ein Wohlfühlort. Ein Raum, in dem vieles möglich ist, aber nichts gefordert wird. Nicht mal bezahlen müssen Gäste, wenn sie hier etwas trinken oder an Veranstaltungen teilnehmen. Alle Angebote finden auf Basis einer freien Gabe statt. Besucher bestimmen also selbst, welchen Betrag sie geben; auch Veranstalter wählen frei, wie viel Geld sie dem „elementar“ für die Nutzung des Raumes überlassen.

Und es findet viel statt, seit sich das „elementar“ im März vom Laden für Bio- und Fairtradekleidung zu einem Mitmachort verwandelt hat (wir berichteten). Es gibt Gesprächsrunden und Konzerte, Lesungen und Workshops, Tangokurse und Spieleabende. Jeden Samstag ist ein Mitbring-Brunch, immer montags ab 17 Uhr „Sorglos-Zeit“ unter dem Motto „Lazy Monday“.

„Elementar“ soll ein neutraler Platz bleiben, Parteipolitik unerwünscht

Im Grunde kann jeder die insgesamt 170 Quadratmeter nutzen, die sich auf einen gemütlichen Wohnzimmerbereich im Parterre und einen frei gestaltbaren Raum im Untergeschoss verteilen – und die sich im Sommer noch um den idyllischen Innenhof-Garten erweitern. Im „elementar“ sind Vereinstreffen und private Feiern möglich, Seminare, Theaterproben, Kreativnachmittage, Infoveranstaltungen und vieles mehr. Wichtig ist dem Team freilich, dass es ein „neutraler Platz“ bleibt, zum Beispiel nicht parteipolitisch wird.

Das Team, das für den Mitmachort sorgt, umfasst aktuell rund ein Dutzend Aktive. Eine von ihnen ist Jutta Flach, die regelmäßig aus Burggen hierher fährt, seit sie ein Konzert im „elementar“ erlebt hat – und vom Konzept des offenen Wohnzimmers sofort angesteckt war. Leidenschaftlich bringt sie sich nun mit verschiedenen Diensten ein, hilft mit, für eine ungezwungene Atmosphäre zu sorgen. „Menschen suchen Gemeinschaft und wollen dazu beitragen“, so ihre Überzeugung: „Das ist ein tiefes inneres Bedürfnis.“

Träger ist seit kurzem eine gemeinnützige Gesellschaft

Alles, was im „elementar“ passiert, entsteht „aus Ideen, die von den Gästen kommen“, ergänzt Gabriele Bernauer, die hier als Besucherin „irgendwann mal das Abspülen angefangen hat“, seither fest im Team ist und unter anderem den Kalender betreut.

Wie gut das Team funktioniert, wie „Leute von jetzt auf gleich einsteigen und sich voll reingeben“ und wie sich das „elementar“ in den vergangenen Monaten entwickelt hat, das ist für Gründer Peter Frank „fast schon ein Wunder“. Der Künstler und Ideen-Entwickler aus Weilheim zieht sich aus dem konkreten Tun in dem Mitmachort mittlerweile etwas zurück. Träger des „elementar“ ist seit kurzem eine gemeinnützige Gesellschaft. Ein Solidarkreis von über 50 Teilhabern sichert die finanzielle Seite mit regelmäßigen Beiträgen. Weitere Unterstützer, sowohl im Solidarkreis als auch im Team der Aktiven, sind herzlich willkommen. Aber auch dabei gilt: Niemand soll sich verpflichtet fühlen – auch niemand, der regelmäßig als Gast kommt.

„Vielleicht ist das die Qualität, die früher die Großfamilie erfüllt hat“

Unter den Besuchern sind laut Flach übrigens alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen vertreten. Junge Eltern mit ihren Kindern genießen die Spielecke; Menschen ohne eigenen Garten oder Balkon freuen sich über die Möglichkeit, im Innenhof zu sitzen. Andere entfliehen ihrer Einsamkeit und knüpfen neue Kontakte. Rainer Gläser aus dem Team der Aktiven spricht wohl für so manchen Gast, wenn er sagt: „In dem offenen Wohnzimmer hier fühle ich mich wohler als in meinem eigenen Wohnzimmer.“

„Es fühlt sich ein bisschen an wie Familie“, meint Jutta Flach: „Vielleicht ist das die Qualität, die früher die Großfamilie erfüllt hat.“ Dazu komme, dass man im „elementar“ immer wieder „interessante Menschen kennenlernt“, fügt die Burggenerin hinzu. Was der Zeitungsreporter nach seinem Besuch dort nur bestätigen kann.

Regelmäßig geöffnet

ist das „elementar“ Montag bis Freitag von 11 bis 17 und Samstag von 10 bis 17 Uhr. Info: Telefon 0881/92773768, www.wirsindelementar.de.