Mittel für Jobcenter sollen drastisch gekürzt werden - Geschäftsführer klagt: „Für uns ein Schlag ins Gesicht“

Von: Sebastian Tauchnitz

Seit gut einem Monat ist die zweite Stufe der Bürgergeld-Reform in Kraft getreten. Sie bietet theoretisch viele wirksame Instrumente, um Menschen dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Doch gleichzeitig sollen die Mittel drastisch gekürzt werden.

Landkreis – Die Mitarbeiter des Jobcenters sind immer noch im Dauerstress. Da lässt Geschäftsführer Jan Riediger im Gespräch mit der Heimatzeitung keine Zweifel aufkommen. Der Zustrom an Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine sei nach wie vor hoch. Regelmäßig kommen neue Busse am Landratsamt an. Im Gegensatz zu Asylbewerbern fallen die Ukrainer ab dem folgenden Monat in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters. Derzeit stammen rund 940 der insgesamt rund 4000 Kunden (inklusive Kinder) des Jobcenters im Landkreis aus der Ukraine.

Dazu kommen die Nachwirkungen der Einführung des Bürgergeldes. Die Zahl der Anträge sei in den vergangenen Monaten stark angestiegen, berichtet Riediger. „Das liegt unter anderem daran, dass es viele einfach mal probieren“, berichtet er. Auch wenn die Aussichten, am Ende wirklich Bürgergeld zu beziehen, bei einigen, die jetzt einen Antrag stellen, gegen Null tendieren.

Zweite Stufe der Bürgergeldreform in Kraft

„Dennoch durchlaufen wir jedes Mal den kompletten Antragsprozess“, so der Geschäftsführer. Oft seien diese Anträge schnell online gestellt worden, wichtige Unterlagen fehlen aber oder werden verspätet nachgereicht. Das sorgt für eine massive Mehrbelastung der Mitarbeiter, die ohnehin schon nicht wissen, wo sie anfangen sollen. „Wir haben uns daher entschieden, dass Anträge auf Bürgergeld ab sofort wieder größtenteils persönlich und nach einem klärenden Gespräch im Jobcenter eingereicht werden können“, so Riediger. So soll wieder Zeit gewonnen werden, um sich um diejenigen zu kümmern, die wirklich dringend Hilfe brauchen.

Zu tun gibt es auch sonst mehr als genug. Seit Juli ist die zweite Stufe der Bürgergeldreform in Kraft getreten. So wird mit jedem Kunden bis zum Jahresende ein Kooperationsplan abgeschlossen. Er ersetzt die bisherige „Eingliederungsvereinbarung“, die sehr kompliziert gewesen sei.

Eine tolle Sache sei das, weil in nur fünf Punkten vereinbart werde, was die Ziele der Kunden und des Jobcenters sind und welche Hilfen angeboten werden können. Klares Ziel des Kooperationsplans sei es, die Kunden am Ende des gemeinsamen Weges in eine Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln. Dabei gibt es neue Hilfen. So wurde unter anderem der Grundfreibetrag für Erwerbseinkünfte von Schülern, Studenten und Auszubildenden von bisher 100 auf 520 Euro angehoben. „Das ist ein großer Anreiz für junge Menschen, der zeigt, dass sich Arbeit lohnt“, lobt Riediger.

Zusätzliche Aufgaben, aber kaum zusätzliches Personal

Das Mutterschaftsgeld, das vor und nach der Entbindung gezahlt wird, wird seit Anfang Juli auch nicht mehr auf das Bürgergeld angerechnet. Wenn ein Kunde eine medizinische Reha braucht, setzte das bislang einen veritablen Papierkrieg in Gang, weil in dieser Zeit kein Bürgergeld, sondern Übergangsgeld ausbezahlt wurde. Jetzt wird einfach das Bürgergeld weiter bezahlt. Das entlastet nicht nur die Mitarbeiter, sondern sorgt auch dafür, dass sich die Kunden nicht mit neuen Antragsformularen herumschlagen müssen, sondern sich auf das Gesundwerden konzentrieren können.

Neu seit Anfang Juli ist auch, dass Erbschaften nicht mehr als Einkommen gerechnet werden, sondern gleich dem Vermögen zugerechnet werden. Klingt verwirrend, ist aber ganz einfach. Erbte man als Bürgergeldempfänger bisher 10 000 Euro, gab es schon im kommenden Monat keine Leistungen mehr. Jetzt wird nur noch geschaut, ob durch das Erbe die Vermögensobergrenzen überschritten werden oder nicht. Auch diese Neuregelung baut Bürokratie ab und schafft laut Riediger „mehr Verlässlichkeit“.

Diese würde er sich allerdings auch vom Bund wünschen. Zahlreiche neue Aufgaben seien in den vergangenen Jahren den Jobcentern zugeordnet worden – nicht zuletzt durch den Rechtskreiswechsel der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine.

Zusätzliches Personal gab es allerdings nicht im notwendigen Umfang. Was dafür sorgt, dass die Belastung für seine Kollegen im Jobcenter zu groß wird, so Riediger. Um die Kunden des Jobcenters fit für den Arbeitsmarkt zu machen, also dafür zu sorgen, dass sie künftig keine Leistungen mehr beziehen, sondern stattdessen Steuern und Sozialabgaben zahlen, brauche es Qualifizierungen, Eingliederungshilfen, kurzum: Man müsse Geld investieren.

Insofern sei die Ankündigung des Bundesfinanzministers Christian Lindner (FDP), im kommenden Jahr bei den Jobcentern eine halbe Milliarde Euro einsparen zu wollen, „für uns ein Schlag ins Gesicht“, so Riediger. Er müsse dringend für eine Reduzierung der Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiter sorgen. Wenn der Verwaltungsetat nicht ausreicht, müsse er Geld aus dem Budget für Arbeitsmarktmaßnahmen verwenden, um die Arbeitsfähigkeit des Jobcenters zu sichern. Das wiederum würde aber dafür sorgen, dass dringend notwendige Maßnahmen für die Kunden nicht im erforderlichen Umfang finanziert werden können.

So würde seitens des Bundes derzeit ganz klar darüber nachgedacht, am falschen Ende zu sparen, so Riediger.

