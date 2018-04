Mobiler Hühnerstall: Hier in Unterhausen gibt‘s Eier rund um die Uhr

Regional ist total gefragt - auch wenn es um Eier geht. Diesem Trend folgt auch der mobile Hühnerstall in Unterhausen. Hier gibt‘s Eier von glücklichen Freilandhühnern. Und zwar jederzeit.

Selten sind Hühnereier so begehrt wie um Ostern. Ein Ei am Tag von einem Huhn, das hätten die Hühnerhalter gern. Die Hennen sehen das anders. 25 Eier in einem gewöhnlichen Monat legen, das ist für sie schon eine Spitzenleistung. Die legen sie aber auch meist nur, wenn die sich wohlfühlen, wenn sie wie auf dem Foto aus Unterhausen ins Freiland dürfen, um zu scharren und zu kratzen.

Vier Quadratmeter Auslauf muss jedes Freilandhuhn haben. Wenn’s ein paar mehr sind und ein Bauernhof in der Nähe ist, haben sie nichts dagegen. Denn eigentlich sind Hühner ja Mistkratzerinnen.

Das Foto ist am mobilen Hühnerstall in Unterhausen entstanden. Er steht immer an anderen Wiesen. In einem Kühlschrank direkt am Stall gibt‘s zehn Eier für drei Euro. Die Kasse steht daneben.

gre