Mit der „Suzi“ alleine durch Europa: Motorradfahrerin aus Weilheim schildert Erlebnisse in ihrem Buch

Von: Jennifer Battaglia

Annette Kurth mit ihrer „Suzi“ und ihrem Buch „Frau auf Tour“. Darin schildert sie die Erlebnisse auf ihrem Zweirad in den letzten 30 Jahren. © Ralf Ruder

Motorradfahren ist ihre Leidenschaft: Annette Kurth aus Weilheim tourt seit 30 Jahren durch Europa. Und das alleine. Über die Abenteuer mit ihren „Suzis“ hat die 62-Jährige jetzt ein Buch geschrieben.

Weilheim – Sie war eine der ersten Frauen, die im Landkreis Göttingen ihren Motorradführerschein gemacht hat. 18 Jahre war Annette Kurth 1978 jung. Die Leidenschaft für das Zweiradfahren wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt. Schon ihr Vater fuhr eine BMW R 25. Sein Bike lag jahrelang unter einer Plane auf dem Dachboden verstaut. „Das Motorrad wurde das liebste Spielzeug meiner Kindheit“, sagt sie.

Und auch heute noch, 45 Jahre später, frönt die Wahl-Weilheimerin ihrer Leidenschaft. Mit ihren „Suzis“hat die 62-Jährige ganz Europa bereist. Kreuz und quer und stets alleine. Ob Athen, Oslo oder Belgrad – Kurth hat fast alle europäischen Hauptstädte gesehen – aber nicht nur. Denn vor allem gefällt es der Bikerin, abseits der stark befahrenen Straßen unterwegs zu sein. „In all den Jahren bin ich vielleicht auf den Touren 50 Kilometer Autobahn gefahren“, sagt sie.

Die Idee fürs Buch kam von Bekannten

Unterwegs hat Kurth viele Abenteuer erlebt und die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. „Ich gehe gerne auf andere zu und finde es toll, auf neue Menschen zu treffen.“ Das spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wieder. Kurth ist beim Berufsförderungswerk in Weilheim beschäftigt. Seit 2017 lebt sie in der Kreisstadt, vorher nannte sie Dudastadt (Niedersachsen) und Pforzheim ihr Zuhause. „Nach Weilheim bin ich gekommen, weil ich dort leben will, wo es sich gut leben lässt.“

Über die vielen Abenteuer mit ihren „Suzis“ hat Kurth nun ein Buch geschrieben. Angeregt dazu hatten Verwandte und Bekannte der Bikerin. „Wenn ich von meinen Touren erzählt habe, bekam ich oft zu hören, dass ich das unbedingt aufschreiben müsse“, sagt sie. Während der Corona-Pandemie war dann der richtige Moment gekommen. „Im Lockdown schrieb ich abends Seite für Seite.“ Als Grundlage dienten die vielen Tagebucheintragungen, die Kurth auf ihren Reisen stets machte.

Kuriose Geschichten aus den Jahren 1987 bis 2019

Gegliedert nach „Suzis“ und Jahreszahlen rekonstruiert die Hobbby-Autorin in ihrem Buch ihre Touren zwischen 1987 und 2019. Es sind zum Teil kuriose Geschichten, die sie auf 307 Seiten erzählt. So führte ihr Navi die Bikerin auf einer ihrer letzten Touren durch Bosnien und Herzegowina auf eine abenteuerliche Fahrt mitten ins Nirgendwo. „Am Straßenrand erblickte ich ein großes Warnschild. Darauf stand, dass es hier auch Wölfe und Bären gibt“, schildert sie ihre Erlebnisse von damals. Das Schild hielt Kurth aber nicht davon ab, weiter den Hinweisen ihres Navis zu folgen. Als die abenteuerliche Fahrt auf der Schotterstraße schließlich in einen steinigen, immer schmaler werdenden Wanderweg mündete und die Motorradfahrerin ihre Maschine nicht mehr wenden konnte, wurde ihr dann doch mulmig. „Mein Tank war außerdem fast leer“, erinnert sie sich. Auf einer kleinen Plattform schaffte es die Frau, ihre 230 Kilo schwere „Suzi“ zu drehen. „Das war Zentimeterarbeit und ich war danach schweißgebadet.“ Wäre die „Suzi“ umgefallen, hätte sie sie nicht mehr aufstellen können. „Mir gingen Horrorszenarien von mir und den Wölfen und Bären durch den Kopf.“ Kurth fuhr den Wanderweg zurück und kam zur nächsten kleinen Ortschaft – in der sie in einem Café einen Mann traf, dessen Freund zufällig einen Kanister Benzin in der Scheune stehen hatte. „Und der Mann sprach auch noch Deutsch!“, sagt Kurth.

Die nächsten Erlebnisse stehen vor der Tür

Derartige Zufälle gab es laut Kurth auf ihren Reisen immer wieder. „Ich hatte immer Glück, mir ist bisher noch nie etwas Schlimmes passiert und mir wurde auch immer geholfen.“ Zwei Unfälle hatte sie in all den Jahren on tour. „Aber mir ist nicht wirklich etwas passiert.“ Auch in diesem Sommer möchte sie mit ihrer „Suzi“ wieder losziehen. Das Land Georgien würde sie reizen. Auch von dieser Reise wird sie wieder viele Geschichten und Eindrücke mitbringen.

Das Buch

Mit dem Motorrad kreuz und quer durch Europa“ von Annette Kurth, erschienen im Verlag „Books on Demand“, Norderstedt, 307 S., 19,99 Euro. ISBN 978-3-754-32160-7.