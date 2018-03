Musik  versüßte  Zeitumstellung

Es war eine Nacht wie gemacht zum Ausgehen:die KulltUhrnacht in Weilheim.

Weilheim - Der Mond leuchtete vom wolkenlosen Himmel, und in einem guten Dutzend Weilheimer Lokale´gab es Konzerte. Partyvolk und Musikliebhaber machten die Nacht zum Tag und zogen los, denn für elf Euro gab es Musik am laufenden Band. Wer eine spezielle Band hören wollte, brauchte allerdings Geduld, denn in den kleineren In-Kneipen wurde es sehr schnell sehr eng: im „Sonnendeck“ beispielsweise bei „Floque und Roque“ oder im „Rosalie“ bei „4 Good News“. Im „Allgäuer Hof“, wo Hanse Schoirer rockte, wurde auch getanzt und im „GH 34“ spielten „Motzi & the Heartbreakers“. Im Großen und Ganzen fanden die Konzerte wie angesagt statt, lediglich nach „Byron“ und den Bands im „Come In“ suchten die Nachtschwärmer vergeblich. Zum Durchschnaufen lud das „Nightfever“ in Mariae Himmelfahrt ein.