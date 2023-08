Musiker und Fans stürmen Marktlücke: Sie kamen bis aus München zum „Oberland Jam“

Live-Veranstaltung am Naturfreundehaus

Zum zweiten Mal gab es den auf Blues und Rock fokussierten „Oberland Jam“ im Hof des Naturfreundehauses. Groß war der Zuspruch von Mithörern und Musikern, die teils bis aus München gekommen waren. Auch eine Peißenberger Newcomer-Band trat erstmals öffentlich auf.

Weilheim – Allen Regenwarnungen zum Trotz waren gleich zu Beginn um 19 Uhr schon 40 Leute am Naturfreundehaus nahe der Ammer, eine Stunde später beinahe 70. Gleich überzeugte ein großer Pluspunkt: Unter dem großen Zeltdach mischten sich Bühnenprofis, Neulinge und Zuschauer so locker und mit so viel Begeisterung, dass fast schon die Stimmung eines Klassentreffens entstand. Denn dass jeder Live-Musik mit Gitarren liebte, schuf gleich ein Gemeinschaftsgefühl, und dies altersübergreifend von knapp 20 bis knapp 70.

Den Eisbrecher machten „Milo & the Roose“ rund um den in Pähl lebenden Mark Milotich, der von der US-Ostküste stammt. Die selbstkomponierten Songs transportierten eher nachdenkliche englische Texte – also weniger Partystimmung, als vielmehr dunkel-melodiöser Independent-Sound, etwa „God Perspective“: Wenn man alles mal von oben sehen könnte, Gut und Böse, vielleicht ließe sich etwas ändern, wie „Milo“ anfangs erklärte.

Vereinzelt wurde mitgetanzt

Die zweite Band war so angesagt, dass vereinzelt mitgetanzt wurde. „#Volume“, gesprochen „Hashtag Volume“, war vor zwei Jahren rund um den Weilheimer Schlagzeuger Roland Bosch neu besetzt worden und umfasst nun Tine Ingold, Thomas Neuner, Matt Lightfoot (aus Pullach und Nottingham) sowie Petra Gensberger aus Penzberg. Zwar waren die fünf „nur“ mit Coverstücken unterwegs, dies aber mit Volldampf und vor allem mit der Hammerstimme von Tine Ingold, die an Janis Joplin erinnert. Mühelos interpretierte die Wielenbacherin das kehlig-kräftige „Some water“ von Melissa Etheridge.

Die dritte Band des Abends startet gerade erst. „LiteOne sitting“ aus Peißenberg – „der Titel kommt von ,leicht einen sitzen haben’“, wurde gescherzt – besteht aus Dominik Bauer, Andreas Kupka und Johannes Hofer. Sogleich überzeugten trockene Gitarrenriffs. Dazu gab der druckvolle Gesang von Margarete Huber eine besondere Note: Frech im Stones-Cover „All right now“, hoch und kräftig wie beim Original im „White Rabbit“. Ein starker Einstand!

Jammen zwischen den Band-Auftritten

Jede der festen Bands bekam 20 Minuten, dazwischen gab’s immer einen „Slot“, worin freie Musiker jammen konnten. So eine Zeitlücke nutzten etwa Damian Schmid und Michael Poganiatz („Pogy“) aus Peißenberg und Böbing, unterstützt vom erfahrenen Drummer Thomas Korpiun („Skorpy“) aus Murnau. Ein weiterer Slot brachte Musiker unterschiedlicher Richtungen zusammen: So verbanden sich Beatles-Spezialist Thomas Krüger („Burgles“) und Rock-Profi Günter Vomberg („Starnberg Bluesrock“) – und einigten sich aufs Grooven in einem Slow Blues, unterstützt vom Pähler Roland Haupt („Ammerbluezz“).

+ Beste Stimmung beim „Oberland Jam“: Die Band „#Volume“ um Schlagzeuger Roland Bosch und Sängerin Tine Ingold begeisterte gut 70 Zuhörer. © EMANUEL GRONAU

Haupt ist – neben der Germeringerin Geli Stalinski („Rockabella“) – einer der Initiatoren des Halb-Open-Airs, bei dem die Zuhörer mit einer Zeltplane geschützt sind. Angesichts des guten Zuspruchs träumen beide schon in die Zukunft: „Immer der erste Freitag, das geht bis Anfang Oktober noch draußen.“ Vielleicht könne man im Winter dann „downsized und unplugged“ im Lokal spielen, überlegt Haupt. Hingegen träumt Stalinski größer: „Auf einer Privatfeier haben wir auch schon mal im Winter hier draußen gespielt - mit Glühweinhütte und Lagerfeuer.“

„Der ,Oberland Jam’ läuft weit besser als gedacht“

Der Wirt von „Krugs’s Restaurant“, der Schlagzeug und Soundtechnik stellt, hat auf alle Fälle ein offenes Ohr. „Der ,Oberland Jam’ läuft weit besser als gedacht. Wir haben sogar schon Musiker-Voranfragen bis ins nächste Jahr“, verrät Ole Krug. Er habe ja selber früher „alles gespielt, was Tasten hat, und dazu Perkussion“. Und weil es ihm in Weilheim eventmäßig einfach zu ausgestorben sei, halte er – ganz aus Eigeninitiative – mit Veranstaltungen dagegen: Rock am 11. August, Rockabilly am 19. August und 2. September, eine Lesung mit Kerzenschein am 25. August, und natürlich der nächste „Oberland Jam“ am 1. September. Details online unter www.hostel-weilheim.de. Andreas Bretting