Mehrere Gerichtsverfahren wegen Bäcker-Streit – Jetzt gibt‘s Brezen im Musikgeschäft

Von: Boris Forstner

Teilen

Vorne Brot, hinten Gitarren: Für ihre Wiedereröffnung ist die Bäckerei Schwarzmaier im Eingang des Musikhauses Schwinghammer untergekommen. © Ralf Ruder

Im Landkreis tobt ein Bäcker-Streit. Michael Schwarzmaier, der seinen Laden in Weilheim mitsamt Produktion in Peiting abgegeben hat, will den Verkauf rückgängig machen.

Weilheim/Peiting – Manuela Schwarzmaier bekommt regelmäßig Gänsehaut, wenn wieder langjährige Kunden kommen, sie begeistert begrüßen und sich freuen, dass sie wieder da sind. „Es sind so tolle Reaktionen“, sagt sie vor ungewöhnlicher Kulisse. Denn Schwarzmaier steht im Eingangsbereich vom „Musik- und Pianohaus Schwinghammer“ in der Weilheimer Bachbräupassage an der Pölnerstraße, direkt vor zahlreichen Gitarren an der Wand.

Vergangene Woche haben ihr Mann, Bäckermeister Michael, und sie ihren Mini-Verkaufsladen dort eröffnet und seitdem wieder regen Zulauf. Am Eingang der Passage weisen gleich zwei Schilder auf den „Original Schwarzmaier“ hin – pikanterweise nur wenige Meter neben dem bisherigen Ladengeschäft, das von seinen Nachfolgern weitergeführt wird, was Schwarzmaier unbedingt rückgängig machen will.

Nur wenige Meter entfernt vom bisherigen Laden weist ein Schild auf den „Original Schwarzmaier“ im Musikgeschäft hin. © Ralf Ruder

Die kuriose Geschichte beginnt vergangenes Jahr. Schwarzmaier (54) wollte sein Geschäft abgegeben und hatte schon länger nach einem Nachfolger gesucht. Er wollte sich „der Weiterentwicklung des Bäckerhandwerks“ widmen und seine spezielle Mahl-Technik (Jetmühle) vorantreiben. Petra Kirner, eine langjährige Bekannte seines Vaters, die die Familie schon in der Vergangenheit beraten hat, hatte laut Schwarzmaier Interesse bekundet, für ihren Sohn. Später habe sie Stefan Zeitler ins Gespräch gebracht, der im Raum Dachau lebt.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

„Man kann sagen, das war naiv und doof“: Bäckerei verkauft – doch es floss kein Geld

„Ich habe mich schon gewundert, wo der Herr Zeitler auf einmal herkam“, sagt Schwarzmaier. Denn mit dem Bäckerhandwerk hatten sie vorher alle nichts zu tun. Doch das war kein Problem, weil Schwarzmaier damals unter seinen 23 Mitarbeitern in der Produktion mehrere Meister hatte und das Personal ebenso wie der Name übernommen wurden.

Nach einigen Verzögerungen erfolgte Anfang Oktober die Übergabe, laut Schwarzmaier für eine sechsstellige Summe. Doch das Geld sei nicht geflossen. „Klar kann man sagen, das war naiv und doof. Aber es war eben Vertrauen da“, sagt Schwarzmaier.

Nachfolger präsentieren 30-seitige Mängelliste – „stellen meine ganze Arbeit infrage“

Das erlosch schlagartig, als die neuen Besitzer Mitte Oktober eine 30-seitige Mängelliste präsentierten. Schwarzmaier war außer sich: „Die sind seit März Ein und Aus gegangen, haben alles angeschaut, und kommen dann mit so etwas daher. Ich wurde jedes Jahr geprüft vom Lebensmittelamt, die stellen quasi meine ganze Arbeit der vergangenen 30 Jahre infrage“, empört er sich.

Der bisherige Laden der Bäckerei Schwarzmaier an der Weilheimer Pöltnerstraße wurde erst kürzlich umfirmiert in „Die Vollwertbäckerei“. © Ralf Ruder

Bei Petra Kirner klingt das ganz anders. Man habe eben in den Monaten zuvor nicht genau prüfen können, weil die Schwarzmaiers ständig im Urlaub gewesen seien und ihr Sohn, der sich mit Maschinen gut auskenne, aufgrund einer langwierigen Hepatitis nicht in die Produktionsräume gekonnt hätte. Auf den Vorwurf Schwarzmaiers, sie hätten gar kein Geld, sagt Kirner empört: „Natürlich ist das Geld da. Aber wir haben alles prüfen lassen, da waren in den Maschinen Nester von Lebensmittelmotten, zahlreiche Maschinen haben nicht funktioniert, ebenso die Elektrik.“ Um alles so herzurichten, dass es passt, hätte man mehr Geld ausgeben müssen als für den Kauf.

Michael Schwarzmaier will Verkauf rückgängig machen

Seitdem fliegen die Vorwürfe hin und her, bis Schwarzmaier als Höhepunkt im April vom Kaufvertrag zurücktrat. Er wirft Kirner unter anderem vor, Mitarbeiter nicht bezahlt zu haben, ihn bei der Suche nach einem neuen Laden an der Pöltnerstraße sabotiert zu haben und die gewohnten Schwarzmaier-Standards nicht einzuhalten. Kirner wiederum wirft ihm Abwerben von Personal vor, die unrechtmäßige Rückholung der Internet-Seite und dass Schwarzmaier gar keine Zertifizierung mehr habe. Außerdem würde er mit seinen ungerechtfertigten Vorwürfen alle Kunden verunsichern, und das sind viele: Die Bäckerei beliefert zahlreiche sogenannte Wiederverkäufer, also Schulen, Caterer und Supermärkte wie etwa den Biomichl. Man habe Verleumdungsklage eingereicht, sagt Kirner.

Backwaren im Musikgeschäft – eine Notlösung

Mehrere Gerichtsverfahren laufen, das wichtigste am Landgericht München II wegen der Rückgabe der Produktions- und Verkaufsstätte – bisher ohne Ergebnis. Um selbst wieder präsent zu sein, hat Schwarzmaier als Notlösung den Laden im Musikgeschäft eröffnet. Erst dadurch haben viele Kunden überhaupt erst bemerkt, dass Schwarzmaier seit Monaten für den Laden, von dem alle dachten, er wäre die gewohnte Bäckerei Schwarzmaier, nicht mehr verantwortlich war, denn das Personal war lange Zeit gleich. Erst nach dem Rücktritt des Kaufvertrags haben die neuen Besitzer den Namen in „Die Vollwertbäckerei, Inhaber Stefan Zeitler“, umbenannt.

Die Waren für seinen Mini-Laden produziert Schwarzmaier bei seinem Bruder, ebenfalls Bäckermeister, in Starnberg. „Der hat zwar keine Bio-Zertifizierung, aber die Produkte sind so, wie sie von uns gewohnt waren“, betont er.

Die Vermieter von Laden und Produktion haben die Mietverträge bereits gekündigt, auch dagegen gehen die neuen Besitzer vor. Schwarzmaier, der das finanziell alles nur dank des Verkaufs seines Hauses in Peiting stemmen kann, ist zwar zuversichtlich, dass er am Ende gewinnt. „Aber ich habe Angst, dass das Geschäft bis dahin so geschädigt ist, dass es nichts mehr zurückzugeben gibt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.