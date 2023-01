Mutter und Tochter gründen besonderes Geschäft: Vom „ZwischenRaum“ zur Dauerlösung

Von: Johannes Thoma

Geschäftseröffnung an der Hofstraße: (von links) Katharina Zelisko, Standortförderin Jutta Liebmann und Gabriele Zelisko vor dem „paletti store“. © Gronau

Was im „ZwischenRaum“ begann, hat nun einen festen Platz gefunden: Am Freitag hat der „paletti store“ von Gabriele und Katharina Zelisko eröffnet. Mutter und Tochter bieten in ihrem kleinen Laden an der Hofstraße Produkte aus der Welt des Papiers und Schreibens an.

Weilheim – Direkt neben dem Grillshop, dort, wo sich vorher ein Kosmetik-Salon befand, haben Gabriele und Katharina Zelisko ihren neuen Laden an der Hofstraße 10 eingerichtet: Karten, feines Papier, Designer-Scheren, Klebestreifen-Abroller, Füller und Kugelschreiber werden seit gestern dort angeboten.

„Unser Shop soll wie ein Kaufhaus funktionieren, in das man geht, weil man etwas Bestimmtes sucht, und dann entdeckt man beim Stöbern noch die eine oder andere Überraschung, über die man sich dann ganz besonders freut. Man findet bei uns Traditionsmarken wie die Papiermanufaktur Gmund vom Tegernsee ebenso wie angesagte Kultprodukte wie HMM aus Taiwan oder Penco aus Japan“, so Katharina Zelisko, die mit ihrer Mutter die Leidenschaft für (hoch)wertige Produkte aus der Welt des Papiers und Schreibens teilt. Hingucker ist eine Verkaufsvitrine, die viele Jahrzehnte im Bekleidungsgeschäft „Wieser“ in Schongau stand.

Verkaufsidee bereits getestet

Für die beiden ist die Geschäftseröffnung kein Sprung ins kalte Wasser. Erste Erfahrungen haben sie im „ZwischenRaum“ gesammelt, einem Projekt, das von der Stadt und dem Staat gefördert wurde, um die Innenstädte zu beleben. Im ehemaligen „Stöppel“ am Kirchplatz, der seit September 2020 leer stand, konnten sie – wie andere auch – in den Wochen vor Weihnachten ihre Verkaufsidee testen. Zudem stand und steht das Gebäude am Kirchplatz auch Weilheimer Künstlern zur Präsentation offen.

Und das Interesse an ihren Produkten war offensichtlich so groß, dass sich die Zeliskos nach einem Laden umgesehen haben und an der Hofstraße fündig geworden sind. Ohne das städtische Angebot hätten sie sich das vielleicht nicht getraut, so die beiden. Da verwunderte es auch nicht, dass Jutta Liebmann am Freitag zu den ersten Besucherinnen im neuen Laden zählte. Die Leiterin des Amtes für Standortförderung, Kultur und Tourismus gratulierte namens der Stadt mit einem Blumenstrauß. Durch die Eröffnung erhofft sich Liebmann auch eine Belebung der Hofstraße.

Online-Handel bleibt zweites Standbein

Der Laden ist nicht nur Verkaufsort, sondern auch Lager und Versandbereich für den Online-Shop, den die Zeliskos seit rund 15 Monaten betreiben. Der ist ihr zweites Standbein und wird auch weiter laufen.

„Online kann man in aller Ruhe unsere Produktinformationen lesen und seine Bestellung aufgeben. Im Laden hat man das unmittelbare haptische Erlebnis und die Möglichkeit, einen Stift oder ein Papier auszuprobieren, Fragen zu stellen und sich intensiver beraten zu lassen“, so Gabriele Zelisko. Zudem üben Mutter (freie Journalistin) und Tochter (Beraterin für Online-Händler) ihre Berufe weiter aus. Dank dessen und einer vergleichsweise günstigen Miete ist das finanzielle Risiko für beide überschaubar.

Infos: Der „paletti store“ ist Freitag von 10 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet, an anderen Tagen nach vorheriger Vereinbarung (www.paletti-store.de); Kontakt: service@paletti-store.de.