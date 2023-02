Peter Ostenrieder (CSU)

Nach Frühstart von Georg Leis: Wer liebäugelt noch mit einer Landratskandidatur?

Von: Wolfgang Schörner, Christoph Peters, Sebastian Tauchnitz, Kathrin Hauser

Erst in drei Jahren stehen wieder Landratswahlen an. Doch schon heute bringen sich mögliche Kandidaten langsam in Stellung. © Uwe Anspach/dpa

Bis 2026 ist noch eine ganze Weile Zeit. Dennoch nimmt die Debatte darüber, wer bei den nächsten Landratswahlen antreten wird, momentan deutlich an Fahrt auf. Denn ein möglicher Bewerber hat seinen Hut schon in den Ring geworfen.

Landkreis – Landrätin Andrea Jochner-Weiß nimmt die Frage derzeit mit Humor. „Ich hab den Geschäftsleiter des Landratsamtes vergangene Woche schon mal mit ,hier kommt mein Nachfolger’ begrüßt“, meint sie und lacht schallend. Tatsächlich hat Georg Leis, Geschäftsleiter des Landratsamtes, CSU-Politiker und Bürgermeister von Eberfing, bereits vor einigen Tagen deutlich seine Bereitschaft signalisiert, für die Union antreten zu wollen, wenn das gewünscht ist.

Einen Rüffel von seiner derzeitigen Chefin brachte ihm das offenbar nicht ein. Gleichwohl stellt die Amtsinhaberin klar, dass sie die Debatte für deutlich verfrüht hält. „Ich hab noch nicht mal die Halbzeit dieser Wahlperiode erreicht. Und wenn man die Politik des Landkreises verfolgt, dann wird schnell klar, dass ein Riesenberg Arbeit zu bewältigen ist“, so Andrea Jochner-Weiß. Sie kündigte an, im nächsten Kreistag zu informieren, dass sie „so in zwei Jahren“ entscheiden werde, ob sie noch einmal antreten will oder nicht.

Frank Zellner (CSU)

Doch die Debatte, sie läuft schon. Auch innerhalb von Jochner-Weiß’ CSU. Immer wieder fällt da der Name von Peißenbergs Bürgermeister Frank Zellner. „Es steht nicht an, dass jetzt zu entscheiden“, sagte er vor wenigen Tagen. Er sei gern Bürgermeister und habe sich über eine mögliche Landratskandidatur noch keine Gedanken gemacht. Zu hören ist freilich auch, Zellner sei der Wunschkandidat von Kreischef und CSU-Landesgruppenführer Alexander Dobrindt.



Doch der wiegelt ab. Weder habe es bisher Gespräche mit potenziellen Kandidaten gegeben noch habe er bereits einen Favoriten für das Amt im Kopf, betont Dobrindt. Ohnehin werde er als erstes mit der Landrätin sprechen „und das wird nicht vor Ende 2024 stattfinden“. Und die Causa Leis? Auch da hält der Kreisvorsitzende den Ball flach. „Ich habe das nicht als ,Hut in den Ring werfen’ interpretiert.“

Peter Ostenrieder (CSU)

Auch dem Peitinger Bürgermeister Peter Ostenrieder werden weitergehende Ambitionen nachgesagt. Doch für den 50-Jährigen kommt die Posten-Debatte viel zu früh. Daraus macht der stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU keinen Hehl. Natürlich könne sich jeder zu seiner persönlichen Zukunftsplanung äußern, wie er wolle, „es gibt ja keinen Maulkorb“, sagt er zu Leis’ Vorstoß. Dass dieser innerhalb des Kreisverbands durchaus nicht jedem gefallen hat, wie aus CSU-Kreisen zu hören ist, will Ostenrieder nicht bestätigen. Er selbst werde sich an solchen Spekulationen aber nicht beteiligen. „Ich fühle mich wohl im Peitinger Rathaus“, macht er klar. Über das Thema Landrat werde man sich 2025 unterhalten, bis dahin gebe es noch viel zu tun.

Stefan Korpan (CSU)

Unter den Namen, die beim Kandidaten-Spekulieren genannt werden, ist auch der des Penzberger Bürgermeisters Stefan Korpan. Das ist insofern nicht überraschend, als dass er mit seinem Wahlsieg 2020 die jahrzehntelange rote Regentschaft im Penzberger Rathaus beendet hat. Korpan weiß zwar, dass der eine oder andere davon gesprochen hat. Es habe aber innerhalb seiner Partei weder eine offizielle Anfrage gegeben, noch habe er Gespräche geführt, sagt der Penzberger.



Könnte er sich denn eine Kandidatur als Landrat vorstellen? Korpan antwortet, er habe sich darüber bisher keine Gedanken gemacht. „Ich bin glücklich in Penzberg und fühle mich sehr wohl als Bürgermeister.“ Außerdem sei er noch jung, so der 39-Jährige. Schließt er also eine Kandidatur aus? „Aktuell habe ich keine Ambitionen“, sagt er. Für alle Zeiten könne er aber nichts ausschließen. Korpan: „Sag niemals nie.“

Thomas Dorsch (parteilos)

Einer, der in der Liste der möglichen Kandidaten nicht fehlen darf, ist der Hohenpeißenberger Bürgermeister Thomas Dorsch. Er erhielt im März 2020 bei der vergangenen Kommunalwahl 96,47 Prozent der Stimmen und war damit der „Prozente-König“ im Landkreis. Wird er bei der nächsten Wahl als Landrat kandidieren? Dorsch verneint: „Ich habe keine Ambitionen, Landrat zu werden.“ Er sei parteilos und wolle das auch bleiben, zudem arbeite er zu gerne in seinem Beruf als Bürgermeister von Hohenpeißenberg.

Falk Sluyterman (SPD)

Nun ist es in einer Demokratie auch Bayern kein Naturgesetz, dass der Landrat prinzipiell von der CSU gestellt werden muss. Auch bei den anderen Parteien laufen schon Überlegungen, wen man 2026 ins Rennen schicken könnte. Wenn man sich bei der SPD umhört, fallen die Namen von drei potenzielle Kandidaten. Einer davon ist Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman. Der lässt auf Nachfrage zwar keinen Zweifel daran aufkommen, dass er gerne Rathauschef in der Lechstadt ist. Die zweite Amtszeit mache sogar noch mehr Spaß als die erste, betont der 53-Jährige. Noch komme auch die Frage, wer als Landrat für die SPD kandidiere, deutlich zu früh.

Jedoch: „Wenn man es abstrakt betrachtet, würde ich mir das Amt schon zutrauen“, sagt der Volljurist, der auf seine langjährigen Erfahrungen im Bundesverkehrsministerium und als Bürgermeister verweist. Um freilich gleich klarzumachen: Die Entscheidung über den Kandidaten treffe zu gegebener Zeit die SPD, und „dann bleibt immer noch die Frage, ob ich es überhaupt machen möchte“. Dass es für einen Sozialdemokraten mit dem Sprung von Schongau aus auf den Landratsposten durchaus klappen kann, hat der vor kurzem verstorbene Friedrich Zeller ja 2008 bereits bewiesen.

Markus Bader (SPD)

Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader fühlt sich zwar geehrt, dass auch sein Name innerhalb der SPD fällt, wenn es um den nächsten Landratskandidat der Sozialdemokraten geht, stellt aber klar: „Meine Priorität liegt auf Rottenbuch.“ Stand jetzt werde er erneut für das Amt des Rathauschef kandidieren, die Arbeit mache ihm viel Spaß, und man habe einige Großprojekte am Laufen, die es fortzusetzen gelte. Allerdings: Ausschließen will der 38-Jährige aber nichts.

Elke Zehetner (SPD)

Elke Zehetner, ehemalige Bürgermeisterin von Penzberg, werden auch immer mal wieder Ambitionen nachgesagt, ein neues Wahlamt anzustreben: „Ich habe die Kandidatur von Georg Leis mit Interesse zur Kenntnis genommen“, meint sie. Derzeit genieße sie es aber sehr, sich „freizuschwimmen und Dinge anzugreifen, auf die ich Lust habe“.

Katharina von Platen (Grüne)

Katharina von Platen, Sprecherin der Landkreis-Grünen, meint: „Wir machen das wie die CSU und schauen zur Halbzeit der Wahlperiode schon, wen man in drei Jahren aufstellen könnte.“ Aber, räumt sie ein, „so richtig weit sind wir noch nicht gekommen.“ Eine junge Frau als Kandidatin, das wäre toll, aber „momentan drängt sich noch niemand auf“. Auch deshalb bieten die Grünen den einzelnen Ortsverbänden ein Coaching an, um Kandidaten für die nächste Kommunalwahl gezielt aufzubauen. Sie selbst will nicht antreten, sagt von Platen: „Ich bin sehr happy mit meiner Work-Life-Balance und der 30-Stunden-Woche. Zudem glaube ich nicht, dass der Landkreis schon bereit für eine Doppelspitze wäre.“

Susann Enders (Freie Wähler)

Susann Enders von den Freien Wählern war nicht überrascht, dass sich Leis ins Gespräch bringt: „Er sorgt schon seit Jahren für eine hochkompetente fachliche Unterstützung der Landrätin.“ Nur der Zeitpunkt sei seltsam: „Da gilt das Credo: Früh genannt, früh verbrannt.“ Enders, die sich schon einmal als Landrätin zur Wahl stellte, hat nach eigener Aussage keine Ambitionen, zu kandidieren: „Ich bin stolz darauf, als Krankenschwester in den Landtag gekommen zu sein und bin dort genau am richtigen Platz.“

Wolfgang Taffersthofer (BfL)

Wolfgang Taffertshofer (BfL/Obersöchering) bekleidet seit fast drei Jahren das Amt des stellvertretenden Landrats. Will er beim nächsten Mal den nächsten Schritt gehen? „Dazu möchte ich derzeit noch nichts sagen“, so Taffertshofer. Seine Fraktion werde in zwei Jahren die Kandidatenfrage diskutieren: „Hat doch keiner Lust, drei Jahre lang als Kandidat durchs Land zu ziehen.“

