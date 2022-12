Familie Barfüßer schließt Ende Februar ihren Laden in der Weilheimer Innenstadt

Von: Johannes Thoma

Noch zwei Monate bis zur Schließung: Der Laden der Familie Barfüßer an der Admiral-Hipper-Straße macht Ende Februar zu. Eingeschränkte Öffnungszeiten © Gronau

Witwe möchte nach dem tragischen Unfalltod des Inhabers nicht mehr alleine weitermachen

Weilheim – Der Blumen-Gemüse-Laden der Familie Barfüßer an der Admiral Hipper-Straße in Weilheim schließt Ende Februar. Grund ist der Tod des Inhabers Lorenz Barfüßer (68), der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist (wir berichteten).

Für seine Witwe Hanni Barfüßer (66) stand nach dem ersten Schock ihr Entschluss rasch fest: Ohne ihren Mann werde sie weder die Gärtnerei in Wessobrunn-Schlitten noch den Laden in Weilheim weiterbetreiben. „Mir tut es vor allem wegen unserer Stammkunden in Weilheim leid“, sagt Barfüßer, die das Geschäft seit 1977 geführt hat.

Die damals 21-Jährige Verwaltungsangestellte wechselte nach ihrer Hochzeit vom Rathaus München in den Laden ihres Ehemannes, den dieser soeben von seinen Eltern übernommen hatte. Über 45 Jahre lang stand Barfüßer – nahezu ohne Urlaub – von Montag bis Samstag im Laden und verkaufte das Obst und Gemüse sowie die Blumen, die ihr Mann in der Gärtnerei gezogen oder am Großmarkt in München selbst eingekauft hatte.

Eingeschränkte Öffnungszeiten

Eigentlich wollten die Eheleute – obwohl im Rentenalter – noch ein paar Jahre weitermachen. „Weil es uns beiden Spaß gemacht hat“, so Hanni Barfüßer. Ihr Mann habe die Fahrten zum Großmarkt nach München geliebt. Sie wollten peu à peu kürzertreten, die Gärtnerei hatten sie bereits verkleinert. Der Unfalltod ihres Mannes machte diese Pläne zunichte.

Bis Ende Februar werde nun noch die Ware abverkauft, so Barfüßer. Am Donnerstag wurden auch die Kunden mit einem Schild auf die Schließung aufmerksam gemacht. Darauf steht auch, dass die Öffnungszeiten zurückgefahren werden, meist ist noch von 10 bis 15 Uhr geöffnet – nicht wie früher bis 18.30 Uhr und am Samstag bis 16 Uhr.

Fast 80-jährige Firmengeschichte

Bei ihrem Entschluss, den Betrieb aufzugeben, sei sie auch von ihrer Familie bestärkt worden. Auch Kunden, mit denen sie in den vergangenen Tag gesprochen habe, hätten Verständnis für ihre Entscheidung gezeigt, so Barfüßer im Gespräch mit Heimatzeitung. Überhaupt sei die Anteilnahme überwältigend gewesen, sowohl von Kunden, benachbarten Geschäftsleuten oder von Mitgliedern des SC Forst, dort war ihr Mann 40 Jahre Vorsitzender. Was mit dem Laden passiert, den viele Stammkunden nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Ratschen nutzten, passiert, ist noch offen. Die Geschichte der Gärtnerei Barfüßer reicht bis ins Jahr 1944 zurück.

Anfangs belieferte die Gärtnerei den „Konsum“-Laden in Peißenberg, danach hatte die Familie Barfüßer ein eigenes Geschäft in Hohenpeißenberg. Bevor der Laden an der Admiral-Hipper-Straße vermutlich Ende der 60er Jahre eröffnet wurde, hatten die Barfüßers zwei andere Standorte in der Innenstadt.