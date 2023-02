Enorme Nachfrage nach Solaranlagen: So viel Sonnenstrom erzeugen Privathaushalte

Von: Sebastian Tauchnitz

Hausbesitzer können mit einer PV-Anlage auf dem Dach selbst Strom erzeugen. © Herold (Archiv)

Spätestens, seitdem die Energiepreise unaufhörlich steigen, explodiert die Nachfrage nach Solaranlagen für Privathaushalte. Wie viel Energie wird mittlerweile auf diesem Weg erzeugt?

Landkreis – Zahlen für den gesamten Landkreis Weilheim-Schongau zu bekommen, ist gar nicht mal so einfach. Denn es gibt zwei Stromnetzbetreiber – im Weilheimer Raum das Bayernwerk, rund um Schongau die Lechwerke.

Letztere vermeldeten auf Anfrage der Heimatzeitung, dass derzeit in ihrem Teil des Stromnetzes im Landkreis Weilheim-Schongau 45 Balkonkraftwerke gemeldet seien. Diese würden insgesamt rund 27 000 Kilowattstunden Solarstrom pro Jahr erzeugen. Ganz andere Dimensionen hat da schon die Stromerzeugung über die PV-Anlagen auf den Dächern privater Haushalte mittlerweile erreicht. Rund 4000 derartige Anlagen seien Ende 2021 gemeldet gewesen, so Thomas Renz von den Lechwerken auf Anfrage der Heimatzeitung. Diese speisen rund 70 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ins Stromnetz ein.

Balkonkraftwerke erzeugen jährlich rund 240.000 Kilowattstunden

Deutlich mehr Balkonkraftwerke sind derweil im Bayernwerke-Netz des Landkreises Weilheim-Schongau angemeldet worden, wie Maximilian Zängl auf Anfrage berichtet: immerhin 240 Stück. Sie erzeugen nach seinen Schätzungen rund 240 000 Kilowattstunden pro Jahr. Klingt erst einmal nach viel, der Anteil dieser Anlagen an der Stromerzeugung „liegt allerdings bei weit unter einem Prozent“, wie Zängl weiter schreibt. Daten zu PV-Anlagen auf den Dächern übermittelten die Bayernwerke nicht. Die letzten Schätzungen gehen von einem Gesamt-Stromverbrauch von mehr als 500 Millionen Kilowattstunden pro Jahr im Landkreis Weilheim-Schongau aus.

Regenerative Stromerzeugung ist durch Balkonkraftwerke möglich. © Stefan Sauer

Ist die Anschaffung von Balkonkraftwerken deswegen nun also unnötig? Ganz im Gegenteil. Die Anlagen sind nicht dafür ausgelegt, in Größenordnungen Strom einzuspeisen, um andere Abnehmer mitzuversorgen. Sie sollen vielmehr dazu dienen, tagsüber den Grundverbrauch eines Haushalts zu senken oder gar vollständig zu decken. Der Kühlschrank und die Gefriertruhe laufen dann (abgesehen von den Investitionskosten) kostenlos mit dem Strom vom Balkon. Strom, der ansonsten anderweitig erzeugt werden müsste. Zudem ist davon auszugehen, dass es in der Realität deutlich mehr Balkonkraftwerke gibt, als den Netzbetreibern bekannt ist. Denn viele melden die Anlagen nicht an, obwohl sie das eigentlich müssten.

Für Energiewende braucht es „weniger Komplexität und Bürokratie“

„Grundsätzlich sind alle Nutzer von Balkonkraftwerken gesetzlich verpflichtet, die Anlage anzumelden und im Marktstammdatenregister zu registrieren. So ist die gesetzliche Lage und an die halten wir uns“, so Maximilian Zängl von den Bayernwerken zu diesem Thema. „Wir wenden uns aber mit der Forderung an die Politik, die Eintragungspflicht für derartige Anlagen aufzuheben. Es braucht in der Umsetzung der Energiewende weniger Komplexität im System und weniger Bürokratie“, so seine Forderung. Sein Kollege Thomas Renz von den Lechwerken meint: Ja, die Anlagen müssen angemeldet werden, aber „es gibt von LEW Verteilnetz keine Kontrollen.“

Deutlicher wird Renz bei der Frage, ob die Lechwerke eine so genannte Wieland-Dose vorschreiben. Diese Einspeisesteckdosen sind teuer und müssen von einem Elektroinstallateur eingebaut werden. Selbst der Verband der Elektrotechnik (VDE) rückte mittlerweile von seiner Maßgabe ab, derartige Dosen für Balkonkraftwerke verpflichtend zu machen. Die Lechwerke allerdings, so Pressesprecher Renz, „setzen die aktuell gültigen Normen (Einspeisesteckdose) um. Bei der Veröffentlichung des VDE handelt es sich um ein Positionspapier, das noch keinen Eingang in die Normung gefunden hat“. Ähnlich argumentieren auch die Bayernwerke: „Wir orientieren uns als Netzbetreiber immer an den normativen Vorgaben.“

